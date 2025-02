คู่นี้มาแน่! “ลีน่า – หมิว” เสิร์ฟไม่พัก ส่ง Pilot ซีรีส์แซฟฟิก “รักสุดท้าย” ปังติดเทรนด์ X

กระแสปังตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ สำหรับซีรีส์แซฟฟิก “รักสุดท้าย” My Safe Zone The Series ผลงานชิ้นเอกจากทางช่อง 3 ที่จับ 2 นางเอกสาว “ลีน่า ลลินา” และ “หมิว ณัชชา” มาปล่อยเคมีละมุนใจ หลังจากปล่อย Official Pilot ตัวซีรีส์มาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก็สร้างกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยกับคอมเมนต์วลีเด็ด “หายเจ็บหรือยัง” ที่ออกมาพูดถึงจนติดเทรนด์ X ประเทศไทยนับว่าเป็นซีรีส์แซฟฟิกอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามกับความน่าสนใจทั้งพล็อตเรื่อง โปรดักชั่น ฝีมือการแสดง รวมถึงความหลากหลายที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่สนใจของแฟน ๆ จากการสปอยขายของมาแบบครบรสยิ่งกว่าผงรสนัวร์ มีทั้งความหวาน ความขมกับความสัมพันธ์ Safe Zone ที่มีเส้นกั้นบาง ๆ ของคำว่า Friend zone 8 ปี ระหว่าง อลิน(ลีน่า) และ เจน(หมิว) ใครอยากเป็นลงชื่อเป็นมัมหมีน้องเจนต่อแถวได้เลย ส่วนใครเป็นมัมหมีอลินงานนี้มีเหนื่อยความสัมพันธ์ที่เกินจะห้ามไหวครั้งนี้จะเริ่มต้นและจบลงอย่างไร รอติดตามชมความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของ Official Account รักสุดท้าย My Safe Zone The Series หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Ch3Thailand