“THE SCOOTER FEST #7 ตอน FEATURING FRIENDS” งานเดียวที่รวมทุกความสนุกแบบ #FUNทั้งวันมันส์ทั้งคืน 8 - 9 ก.พ. นี้ ที่โกดังเสริมสุข

แบบสุดคูลที่สะท้อนตัวตนของแก๊งคุณให้โดดเด่นที่สุด อย่าลืมติดแฮชแท็กของงาน

“อนุรักษ์ ภูมิทรัพย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก ติ๊งค์ จำกัด และผู้ก่อตั้ง Songtopia กล่าวว่า "ความสำเร็จของ THE SCOOTER FEST ในครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน SCOOTER LOVER ที่ไม่เพียงแต่รวมตัวกันเพราะความรักในมอเตอร์ไซค์ แต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงกับเสียงดนตรี ศิลปะ และมิตรภาพที่แท้จริง งานนี้ได้สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจ เราจึงตั้งใจยกระดับประสบการณ์ในปีนี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนทุกแรงสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมงาน สำหรับปีนี้ THE SCOOTER FEST #7 ตอน FEATURINGFRIENDS เราได้เพิ่มความพิเศษใหม่ๆ ที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าเดิม เช่นบริการ FAST LANE ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า VIP โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลา ความสะดวกสบาย และสิทธิพิเศษที่ครบครัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมในงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นสร้างความประทับใจผ่านไฮไลต์ต่างๆ ที่จะเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดมันส์ โซนอาร์ตสุดเฟี้ยว โซนแฟชั่นสุดชิค และขบวนร้านอาหารจาก Food Carnival ที่จะทำให้งานนี้เป็นมากกว่าแค่เทศกาล แต่เป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะจดจำไปอีกนาน""เป้าหมายของเราคือการทำให้ THE SCOOTER FEST ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเทศกาลระดับประเทศที่ทุกคนรอคอยในทุกปี เราอยากให้ที่นี่เป็นจุดรวมตัวของผู้คนที่หลงใหลใน SCOOTER และไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ มิตรภาพ และความสนุกที่ไร้ขีดจำกัด ผมเชื่อมั่นว่าในปีนี้ THE SCOOTER FESTจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่และก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้อย่างแน่นอน" นายอนุรักษ์ กล่าวTHE SCOOTER FEST #7: FEATURINGFRIENDS – มิตรภาพ ความมันส์ และการรวมตัวครั้งใหญ่! ถึงเวลารวมตัวเพื่อนซี้ สตาร์ทรถแล้วไปมันส์ด้วยกันอีกครั้ง! THE SCOOTER FEST #7ตอน FEATURING FRIENDS งานรวมตัวของชาว SCOOTER FEST ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมพาทุกคนออกเดินทางบนเส้นทางแห่งมิตรภาพ ในบรรยากาศสุดมันส์ที่จัดเต็มกว่าครั้งไหน ๆ ปีนี้พบกับไฮไลต์สุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...• THE SCOOTER FEST CARAVAN ครั้งแรกในประเทศไทยที่เหล่า BIKER ทุกสาย จะมารวมตัวกันในขบวนคาราวานสุดอลังการถ่ายทอดตัวตนผ่านศิลปะเคลื่อนที่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละคนแบบจัดเต็ม• FAST LANE ทางด่วนสู่ประสบการณ์เหนือระดับ สำหรับลูกค้า VIP ที่ให้คุณประหยัดเวลาและ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ปลดล็อกการเข้าถึงกิจกรรมและโซนพิเศษแบบไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเสียเวลา เพียงก้าวเข้าสู่ FAST LANE แล้วปล่อยใจไปกับความมันส์ได้เต็มสปีด• PHOTO FRIENDS PARKING รวมแก๊งให้ครบ แล้วมาสร้างโมเมนต์สุดปัง! งานนี้ขอท้าให้คุณและแก๊งเพื่อนซี้ออกมาโชว์สไตล์สุดเท่ในกิจกรรม PHOTO FRIENDS PARKINGเพียงรวมตัวกันให้ครบ 7 คน จอดสกู๊ตเตอร์คู่ใจในสไตล์ที่เป็นตัวเอง แล้วถ่ายรูปรวมแล้วแชร์ลงโซเชียล #THESCOOTERFESTFRIENDFEATURING เพราะทีมไหนที่ถ่ายภาพได้โดนใจ เรียกยอดไลก์และแชร์ได้กระหึ่มที่สุด จะได้ขึ้นเวทีไปรับ รางวัลสุดพิเศษกันไปเลย• THE SCOOTER FAST - พิชิตภารกิจ ล่าของรางวัล! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเร่งสปีดความมันส์ไปกับ THE SCOOTER FASTกิจกรรมสุดเร้าใจที่จะท้าทายความเร็วและความแกร่งของคุณ งานนี้ขอชวนเหล่าสกู๊ตเตอร์เลิฟเวอร์มาร่วมล่าของรางวัล จาก 7 กิจกรรมไฮไลต์สุดว้าวภายในงาน พร้อมทำภารกิจสุดท้าทายจากบูธกิจกรรมมากมาย กติกาง่าย ๆ ทำให้ไว ทำให้ได้ พิชิตทุกภารกิจ รับไปเลย ของรางวัลสุดพิเศษ ที่แจกกันแบบจัดหนัก! ทั้งเสื้อและสติกเกอร์ THE SCOOTER FEST สุดลิมิเต็ด และของรางวัลสุดพิเศษจาก HONDA งานนี้มีเพียง 200 ท่านแรกเท่านั้น ที่จะได้สัมผัสความมันส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ประตูเปิดเมื่อไหร่ Game On! เตรียมออกสตาร์ทให้เต็มสปีด• 7 HIGHLIGHT ACTIVITIES ที่ห้ามพลาด! กิจกรรมสุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่อชาวSCOOTER FEST โดยเฉพาะ ความสนุกที่ไม่เหมือนใคร พร้อมสร้างความประทับใจตลอดงาน1. FOOD CARNIVAL สัมผัสมหกรรมความอร่อยที่รวมร้านดัง และเมนูจากทั่วทุกมุมโลกในธีมสุดเก๋ “EAST MEET WEST” ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจัดจ้าน หรือเมนูอินเตอร์สุดชิค พร้อมเสิร์ฟความฟินถึงมือคุณ! เดินเลือกชิมกับขบวน FOOD TRUCK อิ่มครบทุกสไตล์ ทั้งหวานมัน คาวแซ่บ รับรองว่าฟินทุกคำ2. VINTAGE MARKET พื้นที่สำหรับคนรักความคลาสสิก พบกับของวินเทจหายาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของสะสมที่สายวินเทจต้องใจละลาย3. FASHION MARKET ศูนย์รวมเสื้อผ้าและไอเทมสุดคูลที่สายแฟตัวจริงต้องไม่พลาด มาอัปเดตลุคใหม่ให้ทันเทรนด์ก่อนใคร4. ARTIST MARKET แหล่งรวมผลงานสุดเจ๋งจากเด็กอาร์ตและสายแนว มาพร้อมกับไอเทมสุดเฟี้ยวที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร! จะสายเท่ สายติสต์ หรือสายสร้างสรรค์ ใครสายอาร์ตต้องไม่พลาด งานนี้ขนแรงบันดาลใจกลับบ้านไปเพียบ5. BIKE PREMIUM MARKET สาวกสกู๊ตเตอร์ต้องร้องว้าว กับโซนพิเศษที่รวบรวมอุปกรณ์และไอเทมคุณภาพระดับพรีเมียม ไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยหรือสายชิล มาที่นี่ครบจบทุกความต้องการ6. THE SCOOTER FEST PREMIUM (LIMITED) ยกระดับความพิเศษในปีนี้กับ เสื้อสุดเท่ลายลิมิเต็ด ที่ต่อยอดกระแส เสื้อบอลฟีเวอร์สุดฮิตจากปีที่แล้ว และไม่หมดเท่านั้น เพราะยังมีสติ๊กเกอร์สุดแรร์ ดีไซน์จัดเต็ม โดยศิลปิน STREET ART ชื่อดัง ออกแบบมาเฉพาะเพื่อชาว SCOOTER FEST เท่านั้น ไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทั้งหายากและเท่จนต้องสะสม! งานนี้อย่าพลาด รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านไปอวดให้เพื่อนกัน7. FUN FEATURING ปิดท้ายด้วยมินิเกมสุดพิเศษ ที่จะเชื่อมเพื่อนใหม่และทีมสุดเจ๋งให้มารวมตัวกันแบบไม่ธรรมดา! เตรียมลุ้นรับของแจกแบบจุกๆ และของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากผู้สนับสนุน บอกเลยว่าสนุกเกินต้าน ชนะก็ได้รางวัล แพ้ก็ยังแฮปปี้!มางานนี้รับรองว่าได้ครบทุกอรรถรส ทั้งชิม ช้อป สนุก และสร้างประสบการณ์ใหม่ในแบบที่คุณจะไม่มีวันลืม นัดเดอะแก๊งเตรียมตัวให้พร้อม! แล้วออกสตาร์ทไปซิ่งกับ THE SCOOTER FEST #7FEATURING FRIENDS งานที่ชาว SCOOTER FEST ทุกคนจะได้มารวมตัวกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเฉลิมฉลองมิตรภาพที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและความสนุกในทุกๆ จังหวะ ใครยังไม่มีบัตร รีบจองด่วน! แล้วเจอกัน 8-9 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ที่โกดังเสริมสุข กรุงเทพฯ! ลงทะเบียนเข้างานฟรี!! ด่วน จำนวนจำกัดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่https://www.facebook.com/TheScooterFest