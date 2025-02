“เทย์เลอร์ สวิฟต์” ขึ้นมอบรางวัลคันทรีให้ “บียอนเซ” ก่อนสมใจหวังคว้าอัลบัมแห่งปีอีกรางวัล

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศรางวัลทางดนตรีทึ่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง Grammy Awards ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 67 งานนี้ไฮไลท์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งการแสดงและผู้ชนะรางวัลในสาขาต่างๆ รวมถึง “บียอนเซ” ที่ทำสถิติกวาดครบทุกสาขาใหญ่ ได้รางวัลอัลบัมแห่งปีมาครองเสียทีเริ่มที่ เคนดริก ลามาร์ ศิลปินที่เตรียมจะขึ้นแสดงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ล ก็มาแรงปีนี้คว้าไปอีก 3 รางวัลในสาขา Best Rap Performance, Best Rap Song และ Best Music Video รวมถึงรางวัลที่ 4 รางวัลใหญ่อย่าง Record of the Year จากเพลง “Not Like Us” และรางวัลทึ่ 5 Song of the Year จาก “Not Like Us อีกเช่นกัน ซึ่งกวาดเข้าไปประดับในกรุรวมคว้ารางวัล Grammy มาแล้วถึง 22 รางวัลเทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่เพิ่งปล่อยอัลบัมเต็มลำดับที่ 12 The Tortured Poets Department เมื่อเดือน เม.ย. 2024 ก็ส่งให้เธอมีชื่อเข้าชิงปีนี้ถึง 6 รางวัล รวมถึงรางวัลใหญ่ อัลบัมแห่งปี ที่สร้างสถิติให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มีชื่อเข้าชิงสาขานี้สูงที่สุด แม้ว่าจะปีนร้จะไม่ได้ราฃวัลใหญ่กลับไปเลยก็ตามขณะที่อัลบัมคันทรีแรก Cowboy Carter ของ บียอนเซ ที่ทำลายสถิติการสตรีมหลายรายการและเปิดตัวที่อันดับ 1 ใน Billboard Top 200 เมื่อเดือน มี.ค. ปีที่แล้ว มาปีนี้ก็ทำสถิติเช่นกันด้วยการมีชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมีสูงสุดถึง 11 สาขา โดยเข้าชิงในสาขาเพลงคันทรีด้วย หลังจากพลาดถูกเมินไม่มีชื่อเข้าชิงในงาน Country Music Awards 2024อย่างไรก็ตาม บียอนเซ ได้สร้างสถิติแล้ว เป็นศิลปินที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเข้าชิงถึง 99 ครั้ง เท่ากับเจ้าของสถิติเดิมที่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น เจย์ ซี สามีของเธอเองที่ผ่านมา บียอนเซ มีสถิติคว้ารางวัลแกรมมีไปได้ทั้งหมด 32 รางวัล แต่ เจย์ ซี ผู้เป็นสามียังไม่พอใจ ได้เรียกร้องถามไปยังผู้ตัดสินรางวัลว่า ภรรยาของเขามีชื่อเข้าชิง อัลบัมแห่งปี มาแล้วถึง 5 ครั้งเหตุใดการเข้าชิงเมื่อปีที่แล้วรางวัลถึงยังไม่ตกเป็นของ บียอนเซ ที่ควรจะได้รางวัลนี้มาครองบ้างเสียทีหลังกวาดมาแล้วหลายสาขาใหญ่ๆยกเว้น“อัลบัมแห่งปี”อย่างไรก็ตามหลังลองเปลี่ยนแนวจากป็อป และอาร์แอนด์บี มาออกอัลบัมคันทรีเพราะความหลงใหลส่วนตัว สุดท้ายเจ้าตัวก็ประสบความสำเร็จคว้ารางวัล Best Country Duo/Group Performance ไปครองได้ และ รางวัลสำคัญอย่าง Best Country Album ทึ่ผู้ขึ้นประกาศรางวัลครั้งนี้คือ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ทึ่เดบิวต์จากเพลงคันทรีจนโด่งดังเป็นพลุแตก ก็เป็นผู้ประกาศชื่อ บียอนเซ่ บนเวที งานนี้ บียอนเซ่ เองก็ขอบคุณศิลปินคันทรีทุกคนที่ยอมรับผลงานของเธอและยอมรับว่าตนเองรู้สึกช็อคที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยและรางวัลใหญ่สุดของงานอย่าง Album of the Year ก็สมหวังดังใจหลังสามีโวยวายเรียกร้องมานาน สามารถคว้าได้สำเร็จแล้วจากอัลบัมเพลงคันทรี “Cowboy Carter” ส่งให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่กวาดรางวัลใหญ่ครบแล้วทุกสาขาบิลลี ไอริช มีชื่อเข้าชิงปีนี้ที่ 7 สาขา จากผลงานอัลบัมที่ 3 ที่ชื่อว่า Hit Me Hard and Soft ซึ่งนักร้องสาววัย 22 ปี ยังมีชื่อเข้าชิงในสาขาใหญ่อย่าง อัลบัมแห่งปี ซึ่งเคยคว้ารางวัลนี้ไปแล้ว 1 ครั้งกับอัลบัมเดบิวต์ When We All Fall Asleep Where Do We Go? แต่ปีนี้เจ้าตัวพลาดรางวัลใหญ่ทั้งหมดส่วนรายชื่อศิลปินหน้าใหม่ก็เป็นไปตามคาดที่ชื่อของ เจ้าของเพลงดังมารวมตัวกันในนี้พร้อมแสดงบนเวทีแบบเมดเลย์รวดทั้ง เบนสัน บูน , โดชี, วงชื่อไทยอย่าง เครื่องบิน ( Khruangbin ) , เรย์, ชาบูซีย์ และ เท็ดดี สวิมส์ ซึ่งงานี้ยังมี ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ และ ชาเปล โรน ที่มีชื่อเข้าชิงสาขานี้ด้วย ซึ่งทั้งคู่ยังได้เข้าชิงสาขาอื่นๆรวมถึง 5 สาขาเช่นกันโดยรางวัลศิลปินหน้าใหม่ตกเป็นของศิลปินเควียร์ ชาเปล โรน ผู้มคเอกลักษณ์เป็นการแต่งกายหลากหลายแนวทั้งสยองขวัญ เซอร์คัส และละครเวทีในรูปแบบสุดโต่งรวมเข้าไว้ด้วยกัน เรียกได้ว่าความแปลกเก๋ไม่ซ้ำใครรวมถึงสไตล์เพลงทำให้เธอคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ไปครองได้สำเร็จ ซึ่งเธอเดินขึ้นเวทีพร้อมกางสมุดบันทึกอ่านข้อความทรงพลัง โดยระบุว่า“ขอขอบคุณผู้เข้าชิงรางวัลคนอื่นๆ ที่เพลงของพวกเขาทำให้ฉันผ่านเข้ารอบในปีนี้ ฉันบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันได้รับรางวัลแกรมมี่ ฉันจะต้องยืนขึ้นที่นี่ต่อหน้า [ผู้บริหารในอุตสาหกรรมดนตรี] ค่ายเพลงควรปฏิบัติต่อศิลปินของตนเหมือนเป็นพนักงานที่มีคุณค่า ค่ายเพลงเรสเข้าใจคุณ แต่คุณเข้าใจเราบ้างหรือเปล่า” ก่อนจะจบแบบดื้อๆและเดินถือรางวัลกลับเข้าหลังเวที งานนี้ทำเอาอึ้งกันทั้งฮอลล์ส่วนทางด้านสาวหนาวฮีอย่าง ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ ที่มาแรงสุดๆกับเพลง Espresso ก็กวาดรางวัลสาขาเพลงป็อปเอาชนะรุ่นพี่สุดที่รัก เทย์เลอร์ สวิฟต์ ไปได้ โดยคว้ารางวัลทั้ง Best Pop Solo Performance จากเพลง “Espresso” และรางวัล Best Pop Vocal Album จาก “Short n’ Sweet”ปีนี้รางวัลที่เซอร์ไพรส์ต้องยกให้ Best Rock Performance ที่ตกเป็นของวง The Beatles แม้ว่าเพลงดังกล่าวจะเขียนขึ้นครั้งแรกเป็นเดโมเดี่ยวโดยจอห์น เลนนอน เมื่อปี 1977 แต่ 50 กว่าปีต่อมา พอล แม็คคาร์ทนีย์ และ ริงโก สตาร์ เพื่อนร่วมวงก็ขอหยิบเอามาบันทึกใหม่ จนคว้ารางวัลไปครองสมกับความเป็นตำนาน นอกจากนั้นเพลงนี้ยังเข้าชิงรางวัลสาขาใหญ่อย่าง Record of the Year ด้วยAlbum of the Year : “Cowboy Carter”, BeyoncéRecord of the Year : “Not Like Us” Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)Song of the Year : “Not Like Us” Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)Best New Artist : Chappell RoanBest Pop Solo Performance : “Espresso”Sabrina CarpenterBest Pop Duo/Group Performance : “Die with a Smile” , Lady Gaga & Bruno MarsBest Pop Vocal Album :“Short n’ Sweet”, Sabrina CarpenterBest Dance Pop Recording : "Von dutch" — Charli xcxBEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM : Visions , Norah JonesBest Rock Album : “Hackney Diamonds” The Rolling StonesBest Rock Performance : “Now and Then”The BeatlesBest Rock Song : “Broken Man” Annie Clark, songwriter (St. Vincent)Best Alternative Music Performance : “Flea”St. VincentBest Alternative Music Album : “All Born Screaming” St. VincentBest Metal Performance : “Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” Gojira, Marina Viotti & Victor Le MasneBest Dance/Electronic Recording : “Neverender” Justice & Tame ImpalaBest Dance/Electronic Album : BRAT — Charli xcxBest Remixed Recording : "Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)" — FNZ & Mark Ronson, remixers (Sabrina Carpenter)Best R&B Album : “11:11 (Deluxe)” Chris BrownBest R&B Performance : “Made For Me (Live On BET)” Muni LongBest Traditional R&B Performance: “That’s You” Lucky DayeBest R&B Song : “Saturn” Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)Best Rap Performance : “Not Like Us” Kendrick LamarBest Melodic Rap Performance: “3:AM” Rapsody Featuring Erykah BaduBest Rap Album : “Alligator Bites Never Heal” DoechiiBest Rap Song : “Not Like Us”Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)Best Latin Album : Las Mujeres Ya No Lloran, ShakiraBest Country Solo Performance : It Takes A Woman , Chris StapletonBest Country Song : The Architect, Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)Best Country Album : Cowboy Carter ,BeyoncéBest Country Duo/Group Performance : II Most Wanted, Beyoncé Feat. Miley CyrusBest Music Video : Not Like Us, Kendrick Lamar Dave Free & Kendrick Lamar, video directors; Jack Begert, Sam Canter & Jamie Rabineau, video producersBest Music Film : American Symphony , Jon Batiste Matthew Heineman, video director; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, video producersSONGWRITER OF THE YEAR (NON-CLASSICAL) : Amy AllenPRODUCER OF THE YEAR (NON-CLASSICAL) : Daniel Nigro