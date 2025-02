ตัวอย่างซีรีส์ ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ‘ ครั้งแรก เผยเคมี 4 หนุ่ม “นิว-ไป๊ป-พีเจ-เลออน” (เริ่มออนแอร์ตอนแรก เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้)

สร้างความฮือฮาเกินต้าน เมื่อค่ายน้องใหม่ LOOKE (ลู้คกี้) ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ เป็นครั้งแรก!! ทำเอากระแสกระหึ่มไปทั่วโซเชียล เตรียมขึ้นแท่นเป็นซีรีส์วัยรุ่นแห่งปี กำกับโดย บอส กูโน นำแสดงโดย 4 หนุ่ม GELBOYS จากค่าย LOOKE นำทีมโดย นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม และ เลออน เซ็ค​ซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ เป็นซีรีส์แนว Romantic so cute ที่สอดแทรกเรื่อง Coming of ages การเติบโตขึ้นในเรื่องความรัก และความสัมพันธ์ ผ่านแอดติจูดของเด็กยุคใหม่ โดยทั้ง 4 หนุ่มโฟร์มด’ (นิว ชยภัค), ‘เชียร’ (ไป๊ป มนธภูมิ), ‘บัว’ (เลออน เซ็ค) และ ‘บ้าบิ่น’ (พีเจ มหิดล) มีจุดร่วมเดียวกัน คือการทำเล็บเจล ซึ่งเล็บเจลเป็นพื้นที่แสดงตัวตนของเด็กวัยรุ่นที่ไม่จำกัดเพศ เป็นจุดเชื่อมโยงของความสัมพันธ์กั๊ก ๆ ที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ความหมายของความรักและการเติบโต​หลังจากปล่อยตัวอย่างซีรีส์ไปได้ไม่นาน ทำเอาแฟน ๆ โดนตกกันไปทั่วหน้า เพราะแต่ละตัวละครเคมีคือดี คือใช่ แถมในตัวอย่างซีรีส์ยังมีลูกเล่นมากมาย นอกจากเล็บเจลแล้ว ยังมีบรรยากาศของวัยรุ่นยุคนี้ และคัลเจอร์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครหยิบมาพูดถึง แสดงให้เห็นถึงการค้นหาตัวเอง ความฝัน และความรัก รวมถึงมีโมเมนต์ชวนจิ้น, ซีนดราม่ากระแทกใจ ชวนให้ทุกคนลุ้นตามแบบซีนต่อซีนติดตามชมเรื่องราวความกั๊กแสน Romantic so cute ของเด็กวัยรุ่นเริ่มรักแห่งสยามสแควร์ ในซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ พร้อมลงจอ ตอนแรก เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ทุกวันเสาร์ ดูสดพร้อมกัน เวลา 20:30 น. ทาง ช่องวัน 31 และรับชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21:45 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น#GELBOYSสถานะกั๊กใจTrailer#GELBOYSสถานะกั๊กใจ#iQIYIOriginal#one31#LOOKE #ลู้คกี้