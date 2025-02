“2025 Seventeen Pop-up in Bangkok”  ป๊อปอัพที่มอบความเอ็กซ์คลูซีฟและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น วันนี้-23 มี.ค. สยามดิสคัฟเวอรี่

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2025 และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2025 ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โดยบัตรเข้าชมทั้งสองรอบได้ถูกจำหน่ายหมดแล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความนิยมอย่างล้นหลามของ SEVENTEEN และฐานแฟนคลับที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ “2025 SEVENTEEN POP-UP in BANGKOK” กลับมาพร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับแฟนๆไฮไลต์พิเศษ! ภายในร้านป๊อปอัพ แฟนๆ จะได้พบกับสินค้ามากมาย เช่น MINITEEN ที่น่ารัก สินค้าที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ต และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมยังจะมีโอกาสพิเศษในการถ่ายภาพกับอุปกรณ์ประกอบฉากจากคอนเสิร์ตล่าสุดของ SEVENTEEN และเลือกซื้อของที่ระลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในประเทศไทย เช่น พวงกุญแจ BONGBONGEE, magnets, and smartphone grip holders ซึ่งออกแบบมาเพื่อโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะอย่าพลาดประสบการณ์สุดพิเศษที่ “2025 SEVENTEEN POP-UP in BANGKOK” ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 23 มีนาคม 2025 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่#세븐틴 #SEVENTEEN#SEVENTEEN_POP_UP #BANGKOK#SiamDiscovery #SiamDiscoveryxSEVENTEEN