L'Oréal Paris ชวน Spokesperson “ณิชา - เจมี ไนน์” เปิด Shop in Shop ใหม่ที่ EVEANDBOY เมกาบางนา

การเลือกเปิด Shop in Shop ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของลอรีอัล ปารีส ประเทศไทย ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ EVEANDBOY ผู้นำร้านค้าปลีกเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้าผ่านการนำเสนอสินค้าความงามอันหลากหลาย ทั้งในหมวดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ครบครันในที่เดียวณิชา และ เจมีไนน์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมตัดริบบิ้นการเปิด Shop in Shop แห่งใหม่ของลอรีอัล ปารีส ว่า "รู้สึกยินดีกับอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าของลอรีอัล ปารีส ได้ง่ายกว่าเดิม ด้วยการออกแบบพื้นที่ Shop in Shop ให้ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่และเติมเต็มความงามในแบบของตัวเองได้อย่างชัดเจน"Shop in Shop ของ ลอรีอัล ปารีส ตั้งอยู่ที่ร้าน EVEANDBOY ชั้น 1 ของศูนย์การค้าเมกาบางนา บนพื้นที่กว่า 1,800 ตารางเมตร ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นบิวตี้ สเปซที่ยิ่งใหญ่และทันสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพจาก ลอรีอัล ปารีส ที่แตกต่างและอลังการในบรรยากาศที่เข้าถึงง่าย แต่ยังคงความหรูหรา ที่นี่ไม่เพียงมีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรร แต่ยังมี Beauty Advisor มืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างแท้จริงความตั้งใจในการเปิด Shop in Shop ครั้งนี้ ลอรีอัล ปารีส หวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่หลากหลายกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัส พร้อมเปิดให้สาวกบิวตี้มาเลือกช้อปแล้วที่ร้าน EVEANDBOY ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา