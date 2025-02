“ตูน บอดี้แสลม-หมีเนย“ นำทัพคนดัง #TeamGalaxy ทั่วไทย ส่งโชว์สร้างประสบการณ์ AI สุดล้ำแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ยิ่งใหญ่อลังการสมมง! การเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy S25 Series ครั้งแรกในไทยของซัมซุง กับงาน “Galaxy S25 | Here AI am Music Fest” ขนทัพเหล่า #TeamGalaxy พาศิลปินและเซเลปคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาแท็กทีมสร้างสีสันร่วมกับ Galaxy AI มอบโชว์พิเศษและคอนเสิร์ตสุดล้ำเอาใจแฟนคลับแบบจัดเต็มถึงใจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้พี่จอง-คัลแลน, เต-นิว, สกาย-นานิ, รวมทั้งศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง โบกี้ ไลออน, อิ้งค์ วรันธร, ตูน บอดี้สแลม และน้องเนย Butterbear มาอวดโมเมนต์น่ารัก ๆ ผ่าน Galaxy AI ฟีเจอร์สุดเจ๋งของ Galaxy S25 ผู้ช่วยคนใหม่ของคนไทยซัมซุง จัดงานเปิดตัว Galaxy S25 Series อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตงานดนตรีสุดล้ำ “Galaxy S25 | Here AI am Music Fest” ด้วยพลังความสร้างสรรค์จาก#TeamGalaxy ร่วมกับ Galaxy AI ผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ โดยมี นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยกองทัพศิลปินดาราและเซเลบริตี้คนดังร่วม 100 คน ไม่ว่าจะเป็น พี่จอง-คัลแลน สองหนุ่มเกาหลีหัวใจไทย, คู่จิ้นนักแสดงสุดฮอตอย่าง เต-นิว และ คู่เพื่อนซี้ สกาย-นานิ, รวมทั้งศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง โบกี้ ไลออน, อิ้งค์ วรันธร, ตูน บอดี้สแลม และน้องเนย Butterbear ไอดอลสาวแห่งยุค และอีกมากมาย มาร่วมเดินพรม #TeamGalaxy Blue Carpet ในลุคสวย หล่อ แจกความฟินแบบใกล้ชิด เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ตลอดทางต่อด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่ชวนเต-นิว มาเล่าแชร์เรื่องราวสุดประทับใจจาก Galaxy S25 Series ที่เรียกเสียงฮือฮาทั่วงานกับความเก่งสุดล้ำของผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ ซึ่งฟีเจอร์ที่เต-ตะวันชอบมากจนขอแชร์กับแฟน ๆ ต้องยกให้ Audio Eraser ที่ช่วยลบเสียงรบกวนในวิดีโอที่ถ่ายจากเมืองซานโฮเซแคลิฟอร์เนีย เมื่อตอนที่ได้ไปร่วมงาน Samsung Unpack 2025 ที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้ไปเที่ยวที่สวย ๆ ในเมือง โดยใช้ Galaxy AI เป็นผู้ช่วยในการหาสถานที่ท่องเที่ยวให้ พร้อมเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ด้วยการเซอร์ไพรส์อวยพรวันเกิดนิวกลางเวที และโชว์โมเมนต์หวาน ๆ ถ่ายรูปคู่กันด้วยฟีเจอร์ Best faceส่วนด้านพี่จอง-คัลแลน ไม่น้อยหน้า ขึ้นมาร่วมแจกความน่ารักสุดโบ๊ะบ๊ะกับ Galaxy AI ในการช่วยกันหาชื่อขนมที่ชอบเพียงแค่ถ่ายรูป พร้อมแกล้งแฟนคลับด้วยการซูมภาพทั่วงาน โชว์ความชัดเป๊ะของกล้อง Galaxy S25 ทำเอาสองหนุ่มถึงกับต้องเอ่ยปากชมความเก่งของผู้ช่วยคนใหม่นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษ จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่อย่าง Galaxy AI ที่มาในบทบาททั้งผู้ดำเนินรายการ คนคิดโชว์ และนับเป็นครั้งแรกของการใช้ AI เป็นไลน์ประสานเสียงร้องในคอนเสิร์ต ด้วยฟีเจอร์ Audio Eraser สร้างสีสันความแปลกใหม่ให้กับโชว์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน แท็กทีมศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยมาเสิร์ฟความสนุก ผ่านบทเพลงดัง อาทิ‘วาดไว้’ ของ โบกี้ ไลออน, ‘พบรัก’ จาก อิ้งค์ วรันธร, ‘งมงาย’ บอดี้สแลม พร้อมเซอร์ไพรส์ที่เหนือความคาดหมายอย่างดูโอ้คู่ใหม่ น้องเนย Butterbear คัฟเวอร์เป็น ศิริพร อำไพพงษ์ ร่วมฟีเจอร์ริงกับพี่ตูนบอดี้สแลมในเพลง ‘คิดฮอด’ ทำเอามัมหมีใจละลายไปกับน้องเนยที่มาร่วมส่ายพุงดุ๊กดิ๊กตามจังหวะดนตรี