“เสก โลโซ-คาราบาว-หินเหล็กไฟ“ ร่วมกุศลบนเวทีคอนเสิร์ต “คำสัญญาลูกผู้ชาย” The Promise of The Man Concert 3 พ.ค. นี้ที่พัทยา เปิดจองบัตรตั้งแต่วันนี้

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ Channal 8 Thailand ถนนเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร คุณเอเดรียน เอเกอร์เทอร์ ประธานโครงการ คุณชนิลทร เอเกอร์เทอร์ Promotor และคุณเอมมี่ แม็กซิม ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตการกุศล “คำสัญญาลูกผู้ชาย” The Promise of The Man Concertโดยคอนเสิร์ตดังกล่าว มีที่มาจาก คำสัญญาของผู้ชาย 2 คน คือคุณเอเดรียน และคุณเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกัน คุณเอเดรียนรับปากกับ “เสก โลโซ” ว่าจะจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับวงโลโซให้ในพื้นที่เมืองพัทยา จึงเป็นจุดกำเนิดแห่งมิตรภาพ ความฝัน และความจริง ก่อให้เกิดคอนเสิร์ตระดับตำนานของพวกเขา คอนเสิร์ตการกุศล “คำสัญญาลูกผู้ชาย” โดยจะมีศิลปินระดับตำนานร่วมแสดงประกอบไปด้วย วงคาราบาว เสก โลโซ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ หินเหล็กไฟ และมีวงเปิด Open Act คือ TG Tiger & Luster และเอ็มมี่ แม็กซิม & SEK SWISSคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นการกุศลให้กับ อปพร.หนองปรือ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และสมาคมชาวอีสานพัทยาสำหรับสถานที่แสดงเป็นฮอลล์กีฬาขนาดใหญ่ ความจุผู้ชมสูงสุด 15,000 คน มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย ภายในงานมีเครื่องดื่ม และอาหารอร่อยๆ มากมายจาก CP และรถฟู้ดทรัคมาจำหน่าย แฟนคลับที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเว็บไซต์ All Ticket ตามลิงค์นี้ https://www.allticket.com/event/ThePromiseOfTheMan เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป พิเศษ!! จำหน่ายบัตร Early Birdเฉพาะวันที่ 1-28 ก.พ.นี้เท่านั้น บัตรนั่งราคา 1,800 เหลือ 1,500 // 1,000 เหลือ 800 // บัตรยืนราคา 1,500 เหลือ 1,200 // 800 เหลือ 650 วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นไป จำหน่ายราคาปกติ