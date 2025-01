รับสิทธิพิเศษสำหรับทุกคืนที่เข้าพัก: เลื่อนสถานะได้ไวขึ้น พร้อมรับคะแนนโบนัสกับโปรโมชั่นล่าสุดจากแมริออท บอนวอย รับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการทั่วโลก

เบเธสดา, แมริแลนด์, 31 มกราคม 2568 – แมโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวชั้นนำจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย มอบสิทธิพิเศษเพื่อช่วยให้เหล่านักเดินทางสามารถเลื่อนสถานะเร็วขึ้นและสะสมคะแนนโบนัสผ่านโปรโมชั่นระดับโลกที่ทุกคนรอคอย โดยสมาชิกแมริออท บอนวอย ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับคะแนนโบนัส 1,000 คะแนน และ เครดิตคืนเข้าพัก Elite Night Credit เป็นโบนัสเพิ่มอีก 1 เครดิต สำหรับทุกคืนที่เข้าพัก (ไม่รวมคืนที่ได้พักฟรี) ในช่วงที่จัดโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 28 เมษายน 2568 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 เมษายน 2568ด้วยโปรโมชั่นนี้ สมาชิกสามารถเลื่อนสถานะ Marriott Bonvoy Elite ได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า ตัวอย่างเช่น สมาชิกทั่วไปสามารถเลื่อนสถานะเป็น Silver Elite ได้โดยใช้เพียง 5 คืนแทนที่จะเป็น 10 คืน สมาชิกอีลิท จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น เช็กเอาต์หลังเวลาที่กำหนด อัปเกรดห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้เป็นกรณีพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ คะแนนโบนัสที่ได้รับยังช่วยให้สมาชิกเข้าใกล้ผู้คนและสถานที่ที่ชื่นชอบ รวมถึงกิจกรรมในฝัน ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแลกคะแนนเพื่อเข้าพักกับแบรนด์กว่า 30 แบรนด์ใน 10,000 จุดหมายปลายทางของ แมริออท บอนวอย หรือการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของแมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments)รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้:●เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ที่นี่จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2568 โดยโปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 28 เมษายน 2568●การเข้าพักที่เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ สมาชิกต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 14 เมษายน 2568●โรงแรมที่เข้าพักต้องเป็นสมาชิกของแมริออท บอนวอย ณ เวลาที่เข้าพัก จึงจะนับเป็นคืนที่มีสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่นนี้●สมาชิกต้องจองที่พักโดยตรงกับแมริออท ผ่านเว็บไซต์ Marriott.com, แอปพลิเคชัน Marriott Bonvoy Mobile หรือศูนย์สำรองห้องพัก การจองผ่านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์และการจองในอัตราห้องพักจากเอเจนซี่เกือบทุกแห่งจะไม่มีสิทธิ์ร่วมในโปรโมชั่นนี้●คืนที่พักในแบรนด์ BVLGARI, The Ritz-Carlton Yacht Collection, Marriott Executive Apartments® และที่พักที่เจ้าของเข้าพักเองใน Marriott Vacation Club®, Grand Residences by Marriott®, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Ritz-Carlton Club, The St. Regis Residence Club และ The Luxury Collection Residence Club จะไม่ได้รับคะแนนโบนัสหรือโบนัส Elite Night Credit ในโปรโมชั่นนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอยกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ marriottbonvoy.com