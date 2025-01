“เอ็มมี่ แม็กซิม” ไม่ชอบเป็นเมียน้อย ลั่นไม่ได้เป็นเมียหลวง ขอช่วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องมีผัว! แต่งงานแล้วเลิกแรด

ทำเอาสาว “เอ็มมี่ แม็กซิม” อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ ถึงกับออกมาโพสต์ตัดพ้อน้อยใจ หลังถูกโยงว่าเป็นดาราสาวทรงโต แอบไปกิ๊กกับหนุ่มนอกวงการที่มีเมียอยู่แล้ว โดยล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.) ได้เจอเอ็มมี่ ที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “คำสัญญาลูกผู้ชาย The Promise of The Man Charity Concert” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าส่วนตัวไม่ชอบเป็นเมียน้อยใคร และตั้งแต่แต่งงานก็รักสามีคนเดียว

“จริงๆ ทำไมส่วนมากทุกคนต้องคิดว่าเป็นหนู ก็ไม่นะ เพราะแต่งงานแล้ว มีลูกแล้วด้วย ไม่ชอบเป็นเมียน้อยส่วนมากทุกคนจะคิดว่าทรงนี้เป็นเมียน้อย แต่หน้าอย่างหนูเนี่ย หนูบอกไปแล้ว ว่าถ้าไม่ได้แต่งงาน หนูก็ช่วยตัวเองดีกว่า ไม่ต้องมีผัวเลยก็ได้ คิดแบบนี้ถ้าไม่มีถ่ายรายการก็ไปออกบูธ ชีวิตมีแค่นี้จริงๆ แต่วันนี้สามีไม่ได้มาด้วยเพราะลูกป่วย แอดมิตคืนที่ 4 แล้ว ให้เฝ้าลูก ถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นรูปคู่ คือปกติเป็นคนไม่ค่อยลงรูปคู่กับสามีอยู่แล้ว แต่ครบรอบแต่งงานก็ลงนะ ทำไมมันต้องลงรูปคู่ตลอดเวลาเหรอ ก็คือยังรักกันเหมือนเดิม ไม่มีทะเลาะกัน เขาเสมอต้นเสมอปลาย รักและหวงมากกว่าเดิมทุกวันนี้จะขังไม่ให้ไปไหนแล้วค่ะ บคือความรักที่มีต้องกัน เขายังเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีทะเลาะกัน แต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงรูปคู่น้อย เพราะไปหนักลงรูปลูก แล้วพอเราได้เล่นก่อนบ่ายคลายเครียด เราก็เริ่มลงผลงานเรา ไม่ค่อยลงรูปสามี แต่ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะ มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ”แจงสามีให้เงินเดือนแต่ยังทำงาน เพราะอยากมีรายได้เป็นของตัวเอง อนาคตไม่แน่นอน“คือจริงๆ แล้วผู้หญิงน่ะแล้วชีวิตเอ็มมี่เกิดมาไม่ต้องการให้คนเลี้ยง ถ้าจะมีคนเลี้ยง เอาคนเลี้ยงไปนานแล้วเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าใครจะเป็นสามีเอมี่ คุณไม่ต้องรวยล้นฟ้า แต่ขอแค่เราช่วยกันทำงานสม่ำเสมอ ต่างคนต่างช่วยกัน เราไม่เคยเอาเปรียบใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผัว หรือใครก็ตาม อยากให้ทุกคนเชื่อกัน อนาคตคนเรามันไม่แน่นอน ถ้าวันหนึ่งเราเลิกกัน มันก็จะไม่เป็นขี้ปากใคร ว่ากูให้มันอย่างนั้นอย่างนี้”ปัดทำงานหาเลี้ยงสามี เพราะทำงานมาใช้หนี้ที่โดนโกง“เลี้ยงอะไรล่ะ ขายไก่วันหนึ่งก็ไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้น เราขายเพราะเราอยากซื้ออะไรที่เป็นของเรา โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าอันนี้เงินสามีให้ พอเราขายของไดั เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะถึงจะไม่สวย แต่เกิดมาไม่เคยเลี้ยงผู้ชาย และผัวก็ไม่เคยขอเงินสักบาททำไมหนูต้องเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชาย และพูดตรงนี้สาบานให้ตายเลย ผัวเราไม่เคยขอเงินสักบาท แม้กระทั่งวันเกิดเขา เขาก็บอกว่าไม่ต้องให้อะไร ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เขานะ แต่อีนี่ก็พยายาม ขอแค่เล็กๆ น้อยๆ ให้ได้ทำให้เขาบ้าง เพราะผู้ชายที่เขาเอาตัวมารับลูกปืนแทนเรามันหายาก สิ่งที่เราทำให้เขามันแค่ขี้ตีx มันน้อยมาก มันไม่พอด้วยซ้ำกับชีวิตแลกชีวิต ยืนยันค่ะไม่เคยเลี้ยงผู้ชาย เพราะแฟนไม่เคยขออะไรเลยแม้แต่บาทเดียว”ยันไม่ได้ขี้หึง แต่ขอวิดีโอคอลเช็กตลอด เวลาไปต่างจังหวัด“ไม่ได้ขี้หึง แค่จะวิดีโอคอล ว่าถึงโรงแรมหรือยังแต่เขาไม่เคยมีท่าทีไม่พอใจ เขาเปิดเลย อย่างช่วงนี้เขาทำธุรกิจกับรุ่นน้อง เขาต้องไปต่างจังหวัดกันบ่อยมาก เขาก็จะบอกว่าแม่ ถึงโรงแรมแล้วนะครับ แล้วก็เปิดกล้องหมุนให้ดูเองเลย ไม่ต้องขออะไรมากถึงเมื่อก่อนหนูจะเคยเป็นยังไง ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสาวฮอต แต่ตอนนี้รักพ่อมาก พ่อเชื่อในตัวแม่ได้เลย แต่ทุกวันนี้พ่อหล่อขึ้น แม่ก็ต้องหวงหน่อย(มีคนทักมาหาสามีเราบ้างไหม?) มี แต่เขาพูดเสมอว่าเป็นน้องๆ ที่ทำงาน แม่ไม่ต้องหึงนะครับ ก็คือไว้ใจสามีทุกอย่าง”มีคนทักอยากโอนเงินให้ แต่ผัวไล่บล็อกหมดแล้ว“มันไม่ใช่ระดับเจ้าสัวขนาดนั้น แค่ทักมาแบบเดี๋ยวผมโอนเงินให้ บางคนโอนเงินให้แต่ไม่เอาไก่ก็มี คือขอบอกทุกคนนะคะ เวลาที่ใครทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์แต่เราไม่เคยจับเฟซบุ๊กผัว เพราะเราไว้ใจ”