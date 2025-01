ชวนคนรักทะเลมาพักผ่อน!! "อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท" เตรียมฉลองครบรอบปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ กับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Melody by the Sea”

นับตั้งแต่เปิดให้บริการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2566 อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนในฝันของนักเดินทาง โดยตัวรีสอร์ทตั้งอยู่บนพื้นที่ธรรมชาติอันสวยงามกว่า 68 ไร่ รายล้อมด้วยภูเขาและแมกไม้ พร้อมชายหาดส่วนตัวที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยเรือสปีดโบ๊ต เพียง 45 นาที จากภูเก็ต และ 20 นาที จากกระบี่ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ มีห้องพักให้บริการทั้งในแบบ ห้องสวีท, ห้องแฟมิลี่ สวีท, พลู วิลล่า, เวลเนส ลากูน วิลล่า และเพนท์เฮาส์ ขนาดเริ่มต้นที่ 90 ตารางเมตร ไปจนถึง 366 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 148 ห้อง โดยห้องแบบวิลล่าและเพนท์เฮาส์ยังมาพร้อมบริการบัตเลอร์ส่วนตัว ที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำริมทะเลสำหรับผู้ใหญ่ สวนน้ำขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว รวมถึงคิดส์คลับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วยนอกจากนี้แขกผู้เข้าพักสามารถสนุกกับกิจกรรมมากมายทั้งภายในและภายนอกรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็น เดินเล่นสูดอากาศสดชื่นชมธรรมชาติ ชมความน่ารักและวิถีชีวิตของควายไทย ออกกำลังกายในฟิตเนสที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Technogym หรือยืดเหยียดร่างกายกับโยคะฟลาย นั่งรถไซด์คาร์พ่วงข้างออกไปชมสวนยางพารา ออกไปท่องทะเลสู่เกาะห้องที่เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าแห่งท้องทะเลอันดามัน หรือล่องเรือยอชท์ My Sky สุดหรู ขนาด 55 ฟุต ที่ยากจะหาใครเทียบได้แพ็คเกจฉลองครบรอบ 1 ปี Melody by the Sea ให้แขกได้เต็มอิ่มกับการพักผ่อนและกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์ 3 คืน 2 วัน ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2568 โดยรวมห้องพัก ที่มีให้เลือกตั้งแต่ห้อง ดีลักซ์ สวีท, แฟมิลี่ ซีวิว สวีท, แฟมิลี่ สวีท พูล แอคเซส, แกรนด์ แฟมิลี่ สวีท พูล แอคเซส และ ลากูน พลู วิลล่า พร้อมอาหารเช้า สปีดโบ๊ตไป-กลับระหว่างท่าเรือแหลมทรายและรีสอร์ท รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ต และโชว์ไฟสุดตระการตาในค่ำคืนของวันที่ 8 มีนาคม ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นที่ 28,000++ ถึง 66,000++ บาทอนันตรา เกาะยาวใหญ่ ยังจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ต Melody by the Sea ที่จะจัดขึ้น ณ The Beach ของรีสอร์ท ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม ไปบริจาคสมทบทุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อร่วมมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย