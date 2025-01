“จีซู” ศิลปินเดี่ยวเซ็นสัญญาค่ายใหญ่ Warner Records ปล่อยซิงเกิลแรก 14 ก.พ.

จีซู กำหนดปล่อยโซโลมินิอัลบัม Amortage ในวันที่ 14 ก.พ. นี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีโดยระบุว่า “ฉันตื่นเต้นกับบทบาทใหม่รวมถึงการได้เดินหน้าบนเส้นทางดนตรีของตัวฉันเอง ฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งได้เริ่มต้นใหม่ และฉันอยากจะขอบคุณ Blinks สำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมด นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับ Warner Records ค่ะ“ส่วนทาง Warner Records ก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ จีซู เช่นกัน ”เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับ จีซู นักร้อง - นักแสดง ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลี และยังเป็นสมาชิกวงที่สร้างประวัติศาสตร์อย่าง Blackpink สู่ครอบครัว Warner Records!“Amortage นับเป็นมินิอัลบัมแรกของ จีซู นับตั้งแต่แยกตัวจาก YG Entertainment มาทำงานเดี่ยวของตนเอง โดยก่อนหน้านี้เธอเคยมีโซโล่มินิอัลบัมกับทาง YG Entertainment. ที่ชื่อว่า Me ซึ่งมีซิงเกิลสุดฮิตทั้ง Flower และ All Eyes on Meส่วนเพื่อนร่วมวงอย่าง เจนนี่ ก็เตรียมปล่อยอัลบัมเดี่ยวที่ร่วมงานกับศิลปินดังมากมายทั้ง ดัว ลิปา, โดชี่, ดอมินิก เดวิด ไฟก์, FKJ, คาลี อูชิส และ ไชล์ดิช แกมบิโน ที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเพราะล้วนเป็นตัวท็อปของวงการเพลงเจนนี่ จะปล่อย LP ที่ชื่อว่า Ruby ในวันที่ 7 มี.ค. โดย เจนนี่ สังกัดอยู่ใน Odd Atelier บริษัทของเธอเองที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางดนตรีในฐานะศิลปินเดี่ยวกับ Columbia Recordsส่วนทางด้าน ลิซ่า จะออกอัลบัมเดี่ยว Alter Ego ในวันที่ 28 ก.พ. ภายใต้สังกัด Lloud ของเธอเองที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางดนตรีในฐานะศิลปินเดี่ยวกับ RCA Records โดยเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ร่วมงานกับตัวแม่อย่าง โดจา แคท และ เรย์ ในซิงเกิลที่ชื่อว่า Born it Again ซึ่งจะปล่อยออกมาในวันที่ 6 มี.ค. นี้ทางด้าน โรเซ่ ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วกับการปล่อยอัลบัมเดี่ยวที่ชื่อว่า Rosie ไปเมื่อเดือน ธ.ค. 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นตำนานกับเพลง APT ที่ร้องกับ บรูโน มาร์ส จนขึ้นท็อปชาร์ตทั่วโลก