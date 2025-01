‘NCT WISH’ พลังความสดใสล้นเหลือ ดีต่อใจในแฟนมีตฯ ในไทยครั้งแรก ‘THE DnD x NCT WISH ‘STEADY’ FANSIGN & MEET ‘N GREET in BANGKOK’

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างสวยงาม สำหรับงานแฟนมีตติ้งที่ทุกคนตั้งตารอกับกิจกรรมแฟนไซน์และมีตแอนด์กรี๊ดสุดพิเศษของครั้งแรกในไทย จัดโดย บริษัทและพาร์ทเนอร์อย่างและงานนี้ศิลปินมาพร้อมรอยยิ้มและความสดใสตลอดกิจกรรมเลยทีเดียว เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 ณ Siam Paragon ชั้น 1 ลาน Fashion Hall และ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ที่ผ่านมาเปิดตัวหนุ่มๆในช่วง Press Conference โบกมือทักทายแฟนๆชาวไทยที่มารอด้วยรอยยิ้มและตื่นเต้นกับภาพที่เห็นแฟนๆมารอต้อนรับอย่างคับคั่งพร้อมกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยก่อนที่ดีเจนุ้ยผู้รับบทเป็นพิธีกรจะเชิญหนุ่มๆนั่งพูดคุยพร้อมยิ่งคำถามรัวๆ อย่างเช่น ในเรื่องของการมาเมืองไทยครั้งแรก, ประทับใจอะไรเมืองไทยบ้าง?, ชอบอาหารไทยเมนูไหน?, การทำงานเพลง เพลง Steady และปิดท้ายด้วยโมเม้นท์น่ารักเมื่อหนุ่มๆ NCT WISH ออกตัวได้รับฉายา ‘ไอคอนแห่ง Gen Z’ จึงอยากจะสอนภาษาไทยให้แฟนคลับทีละคนด้วยคำว่าเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นให้กับแฟนๆ และปิดท้ายด้วยอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนก่อนจะไปสู่พาร์ทแฟนไซน์และมีตแอนด์กรี๊ดภายใต้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก NCT Universe : LASTART ซึ่งทีม WISH หมายถึงทีมที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของสมาชิกและแฟนๆ ภายใต้ WISH for Our WISH กับเป้าหมายที่สนับสนุนความปรารถนา ความฝัน และทำให้เป็นจริงร่วมกันผ่านบทเพลง หลังจากปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ “WISH” ไปได้ไม่นาน เพลงทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ตอัลบั้มหลักในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นทันที รวมถึงติดอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ใน 7 ประเทศ และยังติดอันดับ TOP10 ทั้งหมด 14 ประเทศในครั้งนี้กลับมาพร้อมมินิอัลบั้มชุดแรก “Steady” กับดนตรีที่มีความสดใสมากขึ้น! สร้างสถิติใหม่ของวงด้วยยอดสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้าทะลุ 800,000 ชุด!! จนได้รับการขนานนามว่า ‘ไอคอนแห่ง Gen Z’ และยังชนะรายการเพลงมากมาย รวมถึงกวาดชาร์ต และครองอันดับที่ 1 บนชาร์ตอัลบั้มยอดนิยมของ Apple Music ในเกาหลีล่าสุดได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่จากหลากหลายงานประกาศรางวัลผ่านมา เรียกได้ว่าเดบิวต์ได้ไม่นานก็สามารถสร้างสถิติและฐานแฟนคลับได้อย่างน่าประทับใจ และที่สำคัญก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้ กับคอนเสิร์ต