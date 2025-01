ศูนย์การค้า The Fourth (เดอะโฟร์ท) จัดกิจกรรมสุดอลัง..เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาพุทธมนฑลสาย 4 นครปฐม ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ ชมการแสดงโชว์ มังกร LED สุดอลังการ ตระการตาด้วยแสง สี เสียงและพลุ แบบจัดเต็ม ฯลฯการแสดงสุดพิเศษจาก มังกร 9 เซียน ที่เปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่และงดงามการแสดงสิงโตคาบส้มอวยพร เสริมสิริมงคลและโชคลาภให้กับทุกท่านการแสดงตื่นตาตื่นใจกับ มังกรพันเสา การแสดงสุดวิจิตรที่ผสานความแข็งแกร่งและความพลิ้วไหวร่วมรับพรจาก แปะซิ้ม ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่จะมาอวยพรให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีงานนี้มีผู้บริหารศูนย์การค้าเป็นประธานในการเปิด โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าและผู้ชมร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์การค้า The Fourth (เดอะโฟร์ท) จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเสริมสิริมงคลทั้งสถานที่และผู้เข้าชม เพราะการชมการแสดงสิงโตและมังกรตามความเชื่อ ถือเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งๆขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแสดงประเพณีเทศกาลจีนไม่ให้หายไป อีกทั้งยังอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมการแสดงอย่างใกล้ชิดโครงการเดอะโฟร์ท เป็นศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้า ตามสโลแกนที่ว่า “จบ ครบ ในที่เดียว” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงและผู้คนที่ผ่านไปมา ให้เป็นจุดแวะพักผ่อน มีพื้นที่จอดรถมากกว่า 1000 คัน พร้อมทั้งร้านอาหารอร่อย,หรือกระทั่งออกกำลังกายก็ยังได้ศูนย์การค้า The Fourth (เดอะโฟร์ท) อยากให้ลูกค้า รู้สึกว่าที่นี่ คือบ้านอีกหลังที่หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง ซึ่งที่นี่มีลานกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เช่นกิจกรรมเทศกาลงานแสดงสินค้า การแสดงโชว์ผลงาน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนต่างๆ ในอนาคตด้วยพื้นที่ในพุทธมณฑลสาย 4 ที่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกมาก ทางโครงการก็จะหาร้านค้าหรือกิจกรรมดีๆ มาตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการ ให้ลูกค้าทุกคนคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาใช้บริการสนใจติดต่อสอบถามพื้นที่จัดงานและสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.02-408-7434 พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FB: The Fourth-เดอะ โฟร์ท