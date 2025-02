หรือจะมีม้ามืด? เมื่อสองตัวเต็งออสการ์มีตำหนิ

"Emilia Pérez" และ "The Brutalist" คือหนังเต็งรางวัลออสการ์ปีล่าสุด แต่กลายเป็นว่าหนังทั้งสองเรื่องกำลังมี "จุดอ่อน" ที่อาจจะทำให้พลาดรางวัลใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ไปทั้งคู่ภาพยนตร์เรื่อง "Emilia Pérez" ได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วไป ในขณะที่นักวิจารณ์บางส่วนชื่นชมการนำเสนอเรื่องราวและการแสดงของนักแสดงนำ แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามได้แม้ว่าภาพยนตร์จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของการข้ามเพศ แต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นการนำเสนอที่ไม่สมจริงและขาดความเข้าใจในประสบการณ์ของคนข้ามเพศอย่างแท้จริง การที่ตัวละครหลักใช้การแปลงเพศเป็นวิธีหลบหนีจากความผิดในอดีต ถูกมองว่าเป็นการลดทอนความสำคัญของประเด็นนี้ และอาจส่งผลเสียต่อการรับรู้ของสังคมต่อคนข้ามเพศภาพยนตร์ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการมองวัฒนธรรมเม็กซิกันจากมุมมองของคนนอก ซึ่งอาจนำไปสู่การนำเสนอที่ไม่ถูกต้องหรือขาดความลึกซึ้ง การใช้เม็กซิโกเป็นเพียงฉากหลังสำหรับเรื่องราว โดยไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของสังคมเม็กซิกันอย่างแท้จริง ถูกมองว่าเป็นการลดทอนความสำคัญของวัฒนธรรมและปัญหาที่แท้จริงในประเทศแม้ว่าภาพยนตร์จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 13 สาขา แต่คะแนนจากผู้ชมทั่วไปกลับไม่สูงนัก บนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ภาพยนตร์ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากผู้ชมเพียง 30% ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจของผู้ชมในวงกว้างภาพยนตร์เรื่อง "The Brutalist" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 10 สาขา แต่กลับเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในด้านบทพูดและงานออกแบบDávid Jancsó ผู้ตัดต่อภาพยนตร์ เปิดเผยว่าทีมงานได้ใช้เทคโนโลยี AI จากบริษัท Respeecher เพื่อปรับปรุงการออกเสียงภาษาฮังการีของนักแสดงหลักอย่าง Adrien Brody และ Felicity Jones แม้ว่าทั้งสองจะได้รับการฝึกฝนด้านสำเนียง แต่การใช้ AI ถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งการออกเสียงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การเปิดเผยนี้ทำให้เกิดการถกเถียงในวงการภาพยนตร์เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ AI ในการนอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพวาดสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในช่วงท้ายของภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม Brady Corbet ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ โดยยืนยันว่าภาพทั้งหมดถูกวาดด้วยมือโดยศิลปิน และไม่มีการใช้ AI ในการสร้างหรือเรนเดอร์อาคารใดๆภาพยนตร์เรื่อง "Anora" กำกับโดย ฌอน เบเกอร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ปี 2025 ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอีก 5 สาขาสำคัญแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ ในงานลูกโลกทองคำที่ผ่านมา แต่ด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ตัวเต็งอย่าง "Emilia Pérez" และ "The Brutalist" เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการผลิต ทำให้ "Anora" มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการคว้ารางวัลออสการ์ก่อนหน้านี้ "Anora" ได้รับคำชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ แต่ก็ยังคงเป็นที่จับตามองในเวทีออสการ์ ด้วยความเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นขัดแย้งเรื่องการใช้ AI ทำให้ "Anora" อาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในวงการภาพยนตร์