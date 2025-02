บันเทิงรอบโลก ""เทย์เลอร์ สวิฟต์" ขอห่าง "เบลก ไลฟ์ลี"

"เทย์เลอร์ สวิฟต์" นักร้องขวัญใจมหาชนที่ขึ้นชื่อเรื่องความภักดีต่อเพื่อนสนิท กำลังถอยห่างจากมิตรภาพที่มีมายาวนานกับ "เบลก ไลฟ์ลี" ท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง "ไลฟ์ลี" และ "จัสติน บัลโดนี" ผู้กำกับและนักแสดงร่วมในภาพยนตร์ It Ends With Us โดย "บัลโดนี" กล่าวหา "ไลฟ์ลี" ว่าใช้ "สวิฟต์" เป็นเครื่องมือกดดันระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับบทภาพยนตร์ในเดือนมกราคม 2024 และยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 400 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่า "สวิฟต์" ปรากฏตัวโดยไม่คาดคิดในระหว่างการประชุมกับ "ไรอัน เรย์โนลด์ส" สามีของ "ไลฟ์ลี" ซึ่งสร้างแรงกดดันให้เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงบทที่ "ไลฟ์ลี" ต้องการ นอกจากนี้ "ไลฟ์ลี" ยังเปรียบตัวเองเป็น "คาลิซี" จาก Game of Thrones และเรียก "เรย์โนลด์ส" กับ "สวิฟต์" ว่าเป็น "มังกร" ของเธอ ซึ่งกลุ่มเพื่อนของ "สวิฟต์" มองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม"เดวิด โคเรนสเว็ต"ในบทซูเปอร์แมนจากโฆษณาทางทีวีตัวใหม่ของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่แฟนๆ เนื่องจากลักษณะใบหน้าของเขาที่บางคนมองว่าแปลกตา โฆษณาความยาว 30วินาทีชื่อ "Icon" แสดงให้เห็น "โคเรนสเว็ต" บินผ่านพื้นที่น้ำแข็งแต่ผู้ชมกลับให้ความสนใจกับใบหน้าของเขามากกว่าฉากตระการตาหลายคนเชื่อว่าภาพที่ดูผิดปกติเกิดจากการใช้ CGIและมีการเปรียบเทียบกับภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ "เจมส์ กันน์"ผู้กำกับรีบปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าใบหน้าของ "โคเรนสเว็ต"ไม่มีการใช้ CG แต่อย่างใดและการที่ดูแปลกตาอาจเป็นเพราะเลนส์มุมกว้างที่ใช้ถ่ายทำที่เทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ "เดฟ ฟรังโก"และภรรยาของเขาได้พูดถึงกระแสเปรียบเทียบระหว่างเขากับ "ลุยจิ มันโจเน"ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมซีอีโอ ขณะที่ "ฟรังโก" กำลังโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่"Together" แฟน ๆ ก็พากันพูดถึงความคล้ายคลึงระหว่างเขากับ "มันโจเน"ซึ่งถูกกล่าวหาว่ายิง "ไบรอัน ทอมป์สัน" ซีอีโอของ UnitedHealthcareเสียชีวิต ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ "ฟรังโก"รับบทเป็นฆาตกรในภาพยนตร์ที่อาจถูกสร้างขึ้นในอนาคต ฝ่าย "ฟรังโก" วัย 39ปี กล่าวถึงเรื่องนี้แบบติดตลกว่า "ใครบ้างล่ะที่ไม่เคยพูด?" ขณะที่"ฟรังโก" เสริมว่า "ผมไม่เคยได้รับข้อความมากขนาดนี้ในชีวิต"พร้อมระบุว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใด ๆ สำหรับบทนี้สื่อบันเทิงจากสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ภาพของ "ลี จองแจ" และ "อิม เซรียอง"ขณะออกเดทโรแมนติกในกรุงปารีส ทั้งคู่ถูกพบเห็นเดินเล่นอย่างมีความสุขใน"พลาซา ว็องโดม" โดยทั้งคู่เดทกันมาประมาณ 11 ปีตั้งแต่ปี 2015 โดย "อิมเซรียอง" มักเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการกับ "ลี จองแจ"รวมถึงงานเทศกาลภาพยนตร์คานส์ และเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สื่อบันเทิงยังเผยแพร่ภาพของทั้งคู่ที่เกาะ Saint Barthélemyในแคริบเบียน ซึ่ง "อิม เซรียอง" ใส่บิกินีขณะพักผ่อนที่ชายหาด ในขณะนี้"ลี จองแจ" กำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกผ่านซีรีส์ "Squid Game"ซีซัน 2 ที่เพิ่งออกฉายในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว