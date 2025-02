รายการเรียลิตี้โชว์กับการ "ฆ่าตัวตาย"

นอกจากนี้ แมทธิว บายาร์ส ผู้จัดการดาราที่เคยปรากฏตัวใน The Real Housewives of Potomac ได้ปลิดชีพตัวเองในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ อีวา อีแวนส์ นักสร้างคอนเทนต์ชื่อดังจาก TikTok และซีรีส์ Club Rat เสียชีวิตในเดือนเมษายนด้วยวัยเพียง 29 ปีด้านวงการบันเทิงอินเดียก็สูญเสีย นิติน เชาฮาน นักแสดงจาก Splitsvilla 5 และ Tera Yaar Hoon Main ซึ่งเสียชีวิตในเดือนสิงหาคม อายุ 35 ปี เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตในอุตสาหกรรมบันเทิงและเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา การฆ่าตัวตายของผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้ทีวีได้กลายเป็นประเด็นที่มืดมนของวงการบันเทิง รายการอย่าง The Bachelor, Real Housewives of Beverly Hills, The Voice และ Gordon Ramsey’s Kitchen Nightmares ต่างมีผู้เข้าแข่งขันที่จบชีวิตตัวเองนอกจากนั้นข่าวการเสียชีวิตของ ฮานะ คิมูระ อดีตผู้เข้าแข่งขันวัย 22 ปีจากรายการ Terrace House ของ Netflix ญี่ปุ่น ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนๆคิมูระเผชิญกับการคุกคามและการล่วงละเมิดทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก คำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ รายการเหล่านี้ให้การสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันอย่างไรเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นหลังจากการออกอากาศ หลายคนหวังว่าการจากไปของเธอจะเป็นบทเรียนสำคัญ แม้ว่าบทเรียนนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตาม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เรื่องราวเช่นนี้อาจเกิดขึ้นอีกจากรายงานของสื่อฉบับหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว มีผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้ทีวีฆ่าตัวตายแล้วอย่างน้อย 38 คน หนึ่งในกรณีที่สะเทือนใจที่สุดคือ เนฮา สวานต์ เด็กหญิงวัย 11 ปี ซึ่งจบชีวิตตัวเองหลังจากเข้าร่วมแข่งขันในรายการเต้นอินเดีย Boogie Woogie รายงานฉบับดังกล่าวถูกเผยแพร่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้ง นั่นคือ การเสียชีวิตของ แคโรไลน์ แฟล็ค พิธีกรรายการ Love Island เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในวงการเรียลลิตี้ทีวีผลกระทบทางสุขภาพจิต: เรื่องที่ถูกมองข้ามนอกจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ยังมีอดีตผู้เข้าแข่งขันอีกมากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทางจิตใจ อเล็กซ์ มิลเลอร์ อดีตผู้เข้าแข่งขัน Love Island ยอมรับว่าเขาเคยคิดฆ่าตัวตายหลังออกจากรายการ ศรี ดาซารี ผู้เข้าแข่งขัน Big Brother 10 ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกโห่ไล่ขณะถูกคัดออกจากบ้าน และเคยทำร้ายตัวเอง เหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ นาเดีย อัลมาดา ผู้ชนะในอดีต ซึ่งกลับเข้าร่วมรายการ Ultimate Big Brother และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กลับถูกละเลยมาโดยตลอด ความทุกข์ทรมานของผู้เข้าแข่งขันมักถูกเพิกเฉย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมมีแนวคิดโทษเหยื่อโดยเฉพาะในกรณีของเรียลลิตี้ทีวี หลายคนมองว่าผู้ที่สมัครเข้าร่วมรายการเป็น “เหยื่อที่สมควรโดน” และควรรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา ทำให้หน้าที่ดูแลผู้เข้าแข่งขันของผู้ผลิตรายการถูกมองข้าม การดูแลหลังรายการจบลงดูเหมือนไม่มีอยู่จริง และการประเมินสุขภาพจิตก่อนเข้าร่วมรายการก็มักถูกวิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพแม้แต่การเสียชีวิตของ ไมค์ ธาลาสซิทิส วัย 26 ปี ในปี 2019 และ โซฟี กราดอน วัย 32 ปี ในปี 2018 ซึ่งเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขัน Love Island ก็ยังไม่ทำให้สังคมตระหนักถึงปัญหานี้มากพอ จนกระทั่งเกิดกรณีของ สตีฟ ไดมอนด์ แขกรับเชิญในรายการ The Jeremy Kyle Show ที่เสียชีวิตหลังจากล้มเหลวในการทดสอบเครื่องจับเท็จ นำไปสู่การสอบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างรายการเรียลลิตี้ทีวีกับการฆ่าตัวตายหลังจากเหตุการณ์ของไดมอนด์ รายการ The Jeremy Kyle Show ถูกยกเลิกออกจากผังรายการ ขณะที่ Love Island ยังคงออกอากาศต่อไป แม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึงสามรายจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันเพียงร้อยกว่าคนในช่วงสามปีที่ผ่านมา หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ITV ได้ออกแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน โดยให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาตลอดการแข่งขัน และมีการติดตามดูแลเป็นเวลา 14 เดือนหลังออกจากรายการ รวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรับมือกับโซเชียลมีเดียและการจัดการการเงินอย่างไรก็ตาม ไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากมาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้ แคโรไลน์ แฟล็ค ก็จบชีวิตตัวเองปัญหาที่ใหญ่กว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะโทษว่าเป็นปัญหาของ Love Island, Jeremy Kyle หรือ Terrace House แต่การยกเลิกเพียงรายการเดียวไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง เช่น การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ หรือการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ยังไม่เพียงพอ การยุติรายการแนวเรียลลิตี้ทีวีทั้งหมดไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการทำร้ายตัวเองในวัยรุ่นได้ เพราะการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อเสียงที่มาพร้อมกับรายการเรียลลิตี้ทีวี รวมถึงการขาดการดูแลที่จำเป็น อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต แม้ว่าผู้ผลิตบางรายจะเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันที่ดีขึ้นแล้ว แต่พวกเขาไม่ควรรอให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปก่อนจะลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ควรทำมานานแล้ว