ปลื้ม! “ปลา บลา บลา” ส่งหนังคช ฟาดรางวัลแรก Bangkok Movie Awards

แรงเกินต้าน แรงเหลือเชื่อ หนังไทยไม่ธรรมดา หนังไทยยังคงคึกคักทะลุปี 2568 ล่าสุดหนังเรื่องหนังช้างแนวใหม่ที่ต้องดู เพิ่งได้รางวัลจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด ในสาขา Narrative Feature รางวัลเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และหนัง คช Mahout ยังได้เข้ารับในเทศกาลหนังที่บาหลี อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 ต้องรอลุ้นๆ ว่าจะคว้ารางวัลอะไรมาได้อีก!นางเอก ผู้อำนวยการสร้าง นักร้องเพลงประกอบหนัง คช Mahout เปิดใจ "ปลาทุ่มสุดๆ ใส่ไม่ยั้ง เต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากๆ พอหนังได้รางวัลมา ก็ดีใจมากๆ ค่ะ ปลายังส่งหนังไปอีกหลายเทศกาลทั่วโลกค่ะ อยากให้คนทั่วโลกได้รู้จักหนังไทย ช้างไทยให้มากขึ้นๆหนังเรื่องคช Mahout จะเปิดหลายมุมมองของช้างไทยให้ได้ฟิน ยิ่งกว่าอิน ไม่อยากเล่าเยอะ จะฉายที่ไทยเมื่อไหร่ ต้องรอติดตามต่อไปนะคะ"มีดีเยอะมากต้อง ปลา บลา บลา เพียงฤทัย ความสามารถรอบจัด ลุยทำหนังเกี่ยวกับช้างเรื่อง คช Mahout ยังเป็นนักร้องเสียงพริ้งนิ้งด้วย รีบโหลดฟังทิ่มรูหูด่วนๆ ฟังเพลงเด็ดจริงของ ปลา บลา บลา Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt My Heartต้องย้ำดังๆ ไปคลิกฟังใหม่ให้ซึ้งทรวงกันได้แล้วกับเพลง เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love เพลงประกอบหนัง คช Mahout ได้ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี