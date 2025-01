ไอคอนคราฟต์ ชวนต้อนรับปีมะเส็ง ส่งความสุข ด้วยงานคราฟต์สุดสร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย เป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่รัก

E-Receipt 2.0 รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท พร้อมรับ SIAM GIFT CARD มูลค่าสูงสุด

เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขและความมงคล ต้อนรับปีใหม่ “ตรุษจีน 2568”พื้นที่ที่รวบรวมงานคราฟต์ดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากช่างฝีมือคนไทยทั่วทั้งประเทศ ชวนทุกคนมาเติมความสุข เพิ่มรอยยิ้มรับปีงูทอง กับแคมเปญยกขบวนงานคราฟต์ดีไซน์สวย ใช้งานได้จริง มาให้เลือกซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่รัก พร้อมโปรโมชันพิเศษให้ช็อปเพลิน เกินคุ้ม ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามงานนี้ไอคอนคราฟต์ รวบรวมแบรนด์คราฟต์ไทยชั้นนำมาให้เลือกช้อปแบบจัดเต็มกว่า 40 แบรนด์ ครบทั้งงานผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องหอม สมุนไพร อาหารการกิน ขนม และอีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ อาทิผ้าไทยและแฟชั่น:พบกับผ้าไทยหลากสไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น CHANSOMA กับผ้าทอยกทองลายโบราณจากสุรินทร์ที่ถักทออย่างประณีต, JIDAPA THAICRAFT รวมผ้าทอมือจากทั่วประเทศที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัย, Nitda นำเสนอผ้าไหมแต้มหมี่สีสันโดดเด่นจากขอนแก่น, Khwanta ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแฟชั่นร่วมสมัย และ WISHULADA กับสินค้าสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเครื่องประดับงานคราฟต์:เลือกเครื่องประดับดีไซน์ไทยร่วมสมัย เช่น SRITAVIE และ V by Sritavie ที่ตีความใหม่ให้ดูหรูหรา, FLOW กับคอลเลกชันแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ, HATSAYA ที่ผสานงานเบญจรงค์กับจิวเวลรี่, La Orr นำผ้าไหมไทยมาดีไซน์ให้มีชีวิตชีวา, PUNNASARUN กับเครื่องประดับที่สื่อเอกลักษณ์ไทย และ กรุช่าง ทองโบราณ งานช่างทองหัตถศิลป์ชั้นสูงของแต่งบ้านสุดคราฟต์:หลากหลายแบรนด์ที่โดดเด่น เช่น THAI ELITE กับเครื่องเบญจรงค์ร่วมสมัย, Yothaka เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติ, SCULPTURE กับเก้าอี้ดีไซน์ระดับโลก, Paya Shop รวมงานฝีมือทั่วไทย, THORR’s ของแต่งบ้านจากงานทอมือ และ SUMPHAT Gallery ของแต่งบ้านสุดอาร์ต รวมถึง AYODHYA, AWA DECOR, และ CHOB HANDICRAFTS ที่เน้นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยเครื่องหอมและสมุนไพร:สัมผัสกลิ่นหอมและความผ่อนคลายจากแบรนด์ไทย เช่น THANIYA, ANONA Thailand, FEELFIN, KAAJORN, INH, Butterfly Thai Perfume, RATI, SUKONTA, และ WAT ABOUT SIAMความอร่อย:เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและชา เช่น SIAMAYA CHOCOLATE, COFFEE BEAN CHOCOLATE, CHAR FLOWER TEA, AKHA AMA COFFEE, ROAST8RY, และสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวงแบรนด์ DOI TUNGมาช้อปสินค้ากับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ไอคอนคราฟต์ ในแคมเปญ In The Mood of Craft Love ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิเศษ! สำหรับสมาชิก ONESIAM เมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับทันทีถุงส้มมงคล และระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2568 เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรีอักษรพู่กันจีนป้ายมงคล พร้อมเสี่ยงเซี่ยมซีทำนายดวง เสริมโชคลาภ แถมยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม กับโครงการ