HELLO! Taste Awards 2025 งานประกาศรางวัลสุดยอดร้านอาหารและบาร์แห่งปี ที่คัดสรรโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! นักชิมแถวหน้า

นิตยสารประเทศไทย ร่วมกับและ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, นมตรามะลิ, , เมกาเชฟ และ Mont Fleur น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติ เอาใจคนรักความอร่อย จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่มอบรางวัลแก่ 32 ร้านอาหารและบาร์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นโดยกองบรรณาธิการ HELLO! และเหล่ากรรมการ เซเลบริตี้ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร พร้อมเปิดตัวหนังสือ HELLO! Taste Guide 2025 ที่จับมือร่วมกับบัตร Scarlet M Card, Platinum M Card, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa และนมตรามะลิ รวบรวมสุดยอดร้านอาหารในหลากหลายหมวดหมู่มากกว่า 270 ร้าน มาไว้ในเล่มเดียว ณ Camellia Ballroom โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมางานนี้ไม่เพียงได้รับเกียรติจากบรรดาเชฟและเจ้าของร้านอาหาร ยังมีเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมเป็นสักขีพยานความอร่อยอย่างคับคั่ง โดยมี คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ตั้งใจจัดทำ HELLO! Taste Guide ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 เพื่อให้เป็นคัมภีร์ความอร่อยสำหรับเหล่านักชิมทั้งหลายที่ชื่นชอบการสรรหาร้านอาหารใหม่ ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย โดยได้รวบรวมสุดยอดร้านอาหารในหลากหลายหมวดหมู่เข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ Fine Dining ไปจนถึง Street Food ทั้งร้านระดับตำนานจนถึงร้านใหม่ล่าสุดที่น่าลิ้มลอง ซึ่งมาถึงปีนี้ HELLO! Taste Guide 2025 รวมร้านอาหารให้ทุกคนได้ตามไปชิมมากกว่า 270 ร้าน โดยหวังว่าจะเป็นไกด์ที่นำพาเหล่านักชิมไปพบเจอกับประสบการณ์ด้านรสชาติที่แตกต่างและน่าประทับใจ ไม่ว่าจะมองหาร้านอาหารแนวไหน สำหรับโอกาสอะไร เราเชื่อว่า HELLO! Taste Guide 2025 จะเป็นผู้ช่วยในการแนะนำร้านอาหารที่ดีและเหมาะกับทุกโอกาสให้กับทุกคนได้ และเพื่อต่อยอดจาก HELLO! Taste Guide 2025 นิตยสาร HELLO! ประเทศไทยยังร่วมกับ Celebrity Judges ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร คัดสรรที่สุดของร้านอาหารและบาร์แห่งปี เพื่อมอบรางวัล HELLO! Taste Awards เพื่อยกย่องและยกระดับวงการอาหารของไทยให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย”ด้าน คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และพันธมิตรคนสำคัญ กล่าวว่า “เดอะมอลล์ให้ความสำคัญกับลูกค้านักช้อปสายกินมาตลอด โดยพยายามแสวงหาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารรวมถึงร้านอาหารที่น่าสนใจมานำเสนอใน Destination ต่าง ๆ รวมถึงตั้งใจแนะนำจุดหมายความอร่อยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ เป็นเหตุผลที่ทำให้เดอะมอลล์ร่วมสนับสนุน HELLO! Taste Guide มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยหวังว่า ไกด์บุ๊กเล่มนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าของเรา ให้เลือกสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยได้ตรงความต้องการ และมีความสุขในการลิ้มลองรสชาติใหม่ ๆ มากขึ้น และต้องขอแสดงความยินดีกับทุกร้านที่ได้รับรางวัลHELLO! Taste Awards ในครั้งนี้ ทุกร้านเหมาะสมอย่างยิ่งกับรับรางวัล และหวังว่ารางวัลนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ ในแวดวงอาหารบ้านเรามากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป”สำหรับรางวัล HELLO! Taste Awards 2025 มอบให้กับร้านอาหารและบาร์จำนวน 32 รางวัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Editors’ Choices ที่คัดเลือกโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ซึ่งปีนี้ มีร้านที่ได้รับรางวัลรวม 18 ร้าน และ กลุ่มรางวัล Celebrities’ Choices ที่ได้รับการโหวตจากเหล่าเซเลบริตี้ผ่านการสำรวจและลงคะแนนให้กับร้านอาหารที่ชื่นชอบในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีร้านที่ได้รับรางวัลรวม 14 ร้านHELLO! Taste Awards 2025 กลุ่มรางวัล Editors’ Choices จำนวน 18 ร้าน ได้แก่-หมวดอาหาร EUROPEAN – BODEGAS WINE-หมวดอาหาร EUROPEAN – WOLF 984-หมวด MEAT FEAST – BULL & BEAR โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ-หมวด MEAT FEAST – MADISON STEAK AVENUE โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ-หมวด DESTINATION ภาคกลาง – DIWA ROOFTOP BAR & RESTAURANT-หมวด DESTINATION ภาคใต้ – FISHHOUSE RESTAURANT & BAR-หมวด ร้านอาหารจีน - HEI YIN (เหยหยิ่น)-หมวด ร้านอาหารจีน – MEI JIANG (เหม่ยเจียง) โรงแรม เดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ-หมวด ร้านอาหารจีน – SHANG PALACE CHINESE RESTAURANT โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ-หมวดอาหารญี่ปุ่น – YUZU SUKI-หมวดอาหารโอมากาเสะ – YUZU OMAKASE-หมวดอาหารไทยต้นตำรับ – ห้องอาหารนาวา โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์-หมวดอาหารไทยสมัยใหม่ – ห้องอาหารนิมิตร โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพฯ-หมวด FINE DINING – R-HAAN (อาหาร)-หมวด FINE DINING – LØYROM (ลอยรอม)-หมวด COFFEE & TEA – BUTTERBEAR-หมวด COFFEE & TEA – GÂTEAU-LIEN-หมวด COFFEE & TEA – LITTLE HIDEOUT PÂTISSERIEHELLO! Taste Awards 2025 กลุ่มรางวัล Celebrities’ Choices จำนวน 14 ร้าน ได้แก่-หมวดอาหาร ITALIAN – BIANCA-หมวดอาหาร ITALIAN – EMILIA RISTORANTE ITALIANO-หมวดอาหารเกาหลี – BORNGA-หมวดอาหารฝรั่งเศส – ELEMENTS, INSPIRED BY CIEL BLEU โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ-หมวดอาหารจีน – K BY VICKY CHENG-หมวดอาหารจีน – WAH LOK (วาล็อค) โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท-หมวดอาหารไทยต้นตำรับ – แก่นกรุ่ง-หมวดอาหารไทยต้นตำรับ – แสงท่าเตียน-หมวดอาหารไทยสมัยใหม่ – SAVA-หมวด FINE DINING – RESTAURANT ÎNT-หมวด FIND DINING – ศรณ์-หมวดโอมากาเสะ – SUSHI MASATO-หมวด WORLD CUISINE – YUÈNÁN (เยี่ยหนาน)-หมวด WORLD CUISINE – MS. MARIA & MR. SINGHและนอกจากร่วมยินดีกับรางวัลต่าง ๆ บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ยังได้ลิ้มลองซิกเนเจอร์เมนูของร้านอาหารที่ได้รับรางวัล HELLO! Taste Awards 2025 เพื่อร่วมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมผ่าน Restaurant Showcase อาทิ ร้าน BODEGAS WINE, ร้าน BORNGA, ร้าน BULL & BEAR, ร้าน DIWA ROOFTOP BAR & RESTAURANT, ร้าน FISHHOUSE RESTAURANT & BAR, ร้าน GÂTEAU-LIEN, ร้าน HEI YIN, ร้าน K BY VICKY CHENG, ร้านแก่นกรุง, ร้าน LITTLE HIDEOUT PÂTISSERIE, ร้าน MADISON STEAK AVENUE, ห้องอาหารนาวา, ห้องอาหารนิมิต, ร้าน R-HAAN, ร้าน SAVA และร้าน WOLF 984 นอกจากนี้ยังมี Showcase จากเมกาเชฟพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงเพลิดเพลินกับความอร่อยจากนมตรามะลิที่รังสรรค์เมนูของว่างยามบ่ายใน Afternoon Treat Stationเหล่านักชิมและคนรักความอร่อย ห้ามพลาด ติดตามสุดยอดร้านอร่อยกว่า 270 ร้านได้ในหนังสือ HELLO! Taste Guide 2025 วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ