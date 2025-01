เปิดเพลลิสต์ 6 เพลงดัง ฟังเมื่อไหร่ก็อิน จาก Maroon 5 สตรีมก่อนไปฟังสดๆ ที่ “Maroon 5 Asia Tour 2025 – Bangkok” 3 ก.พ. นี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า

เริ่มด้วยเพลงรักความหมายสวนทางกับทำนองอย่างที่มีความหมายถึงคนคนนึงที่ทุ่มเทความรักความพยายามให้กับคนรักแต่ความพยายามกลับไม่สามารถทำให้อีกคนพอใจได้ ที่มีการเลือกใช้ทำนองเร็วและสนุกสนานที่พร้อมให้แฟนๆโยกหัวตามจังหวะได้หากไม่ได้สนใจเนื้อสุดเศร้า อย่าง “I’ll fix these broken things, repair your broken wings. And make sure everything alright.” เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพยายามอย่างมากในความสัมพันธ์นี้จริงๆ ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่เพลงนี้จะมียอดเข้าชมใน YouTube ถึง 342 ล้านวิวต่อกันด้วยเพลงรักความหมายดี ที่เปรียบเทียบหัวใจเหมือนสเตอริโอที่เต้นเพื่อคนสำคัญ พอจะคุ้นๆ กันมั้ยว่าเพลงนี้คือที่สามารถเปิดฟังได้ถ้ารู้สึกดาวน์หรือเศร้า มีเมโลดีสำหรับเธอคนนั้น ตามเนื้อเพลงที่ว่า “The melody was meant for you” ที่พร้อมให้แฟนเพลงซึมซับความรักที่ล้นออกมาจากเพลงนี้ แต่ถึงจะมีเพลงรักซึ้งกินใจไปแล้ว แฟนๆ ก็พลาดไม่ได้กับเพลงรักจังหวะสนุกสนานและน่ารักในเวลาเดียวกัน ที่พาผู้ฟังตกหลุมรักไปพร้อมๆ กัน ด้วยเพลงที่ทำร่วมกับศิลปินหญิงแห่งปีอย่าง SZA เพลงนี้พูดถึงว่าเขาโชคดีพอที่จะได้สมหวังกับเธอคนนั้นหรือเปล่า และเธอคนนั้นจะรักฉันหรือไม่ อธิบายมาถึงขนาดนี้แล้วแฟนๆ คนไหนจะไม่รักลงเพลงต่อไปไม่มีใครไม่รู้จักอย่างที่มีท่อนดังอย่าง “If happy-ever-after did exist, I would still be holding you like this” ด้วยความที่เนื้อเพลงมีความร่าเริง แต่ความจริงแล้วความหมายกลับตรงกันข้ามสุดๆ เพราะท่อนดังนั้นหมายถึงว่า ถ้าความสุขนิรันด์มีจริง เราคงยังอยู่ด้วยกัน แค่ฟังความหมายแฟนๆคงนั่งน้ำตาซึมไปตามๆ กันแล้ว แต่ก็อย่าได้พลาดเพลงนี้เป็นอันขาดเพราะถึงเพลงจะเศร้าแต่จังหวะยังเต้นต่อได้อยู่อีกเพลงที่ความหมายดีและพลาดไม่ได้ ต้องยกให้หนึ่งในเพลงช้าอย่างที่มีเนื้อเพลงให้กำลังใจคนฟังถึงความทรงจำที่ผ่านมา เป็นความทรงจำที่หวนให้นึกถึงคนๆ นั้น และทุกคนก็มีความเจ็บปวดเป็นบางครั้งแต่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ ความหมายลึกซึ้งขนาดนี้แฟนเพลงคนไหนยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไปร้องเพลงนี้ถือว่าพลาด!! ปิดท้ายด้วยเพลงฮิตตลอดกาลอย่างที่ใครๆ ก็รู้จัก เป็นเพลงที่ฟังง่าย ความหมายดีอีกเพลงหนึ่งที่แฟนๆ หลายคนต่างร้องตามกันได้อย่างคล่องแคล่วอยู่แล้ว เตรียมไปฟังสดๆ กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เลย