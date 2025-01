สยามพารากอน ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ กับสองศิลปินฮอต ”พีพี กฤษฏ์“ และ ”ต่อ ธนภพ“ ในงาน “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2025”

เพื่อคนพิการ” โดย มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับสุดยอดนักพยากรณ์ชื่อดัง ทีมสิริวัฒนาพยากรณ์รวมถึง 38 คน ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์พยากรณ์ อาทิ อ.สังคม ฮอหรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านไพ่ยิปซีออราเคิล, อ. กามล แสงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งคริสตัล, อ. ธนัญธร บุญจักรวาลผู้เชี่ยวชาญ ด้านดวง-ดาวกระพริบ 10 ชั้น และอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. โดยสามารถซื้อบัตรพยากรณ์ได้ที่งานในราคา 400 บาท รายได้สมทบทุนผู้พิการของมูลนิธิฯ สิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ไปกับ “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2025” ปักหมุดให้สยามพารากอนเป็นที่สุดแห่งเดสติเนชั่นในการฉลองเทศกาลตรุษจีน ‘The Destinationfor Chinese New Year Celebration’ นำเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์การเฉลิมฉลองเบิกศักราชใหม่สุดตระการตา ถ่ายทอด แรงบันดาลใจจากมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งเมืองตุนหวง โอเอซิสแห่งเส้นทางสายไหมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี พบกับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เปิดให้ชมฟรีวันละ 2 รอบ ได้แก่ 18.00 น. และ 19.30 น. การแสดงระบำและดนตรีจีนโบราณเอกลักษณ์แห่งตุนหวงครั้งแรกในประเทศไทย กับ “Ancient Sound of Dunhuang” โดย Gansu Performance Arts Group ที่ส่งตรงจากเมืองตุนหวงเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กับการร่ายรำหลากหลายชุดที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหมและภาพจิตรกรรมโบราณ เช่น ภาพเจ้าแม่กวนอิม และ ภาพนางอัปสรา พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีอันไพเราะโดยเครื่องดนตรีโบราณ เช่น ผีผา และ ซอเอ้อร์หูพิเศษสุด ฉลองตรุษจีนมหามงคลท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมตุนหวง ดื่มด่ำกับการจำลองบรรยากาศความงดงามของถ้ำม่อเกา ในรูปแบบดิจิตัล อาร์ต งดงามด้วยภาพพระพุทธรูปสลักและภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าที่รังสรรค์ขึ้นจากความศรัทธาจากหลากหลายยุคสมัยต่อเนื่องนานนับพันปี โดยถ้ำม่อเกาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1987 มีพื้นที่รวมกว่า 45,000 ตารางเมตร และมีถ้ำกว่า 492 ถ้ำ ที่ถือเป็นสุดยอดมรดกวิวัฒนาการแห่งพุทธศิลป์ พร้อมตื่นตากับทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวจำลอง โอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายโกบีและแลนด์มาร์กอันโดดเด่นแห่งตุนหวง โดยตุนหวงเป็นเมืองโอเอซิสเก่าแก่ แห่งทะเลทรายโกบีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี คำว่า “ตุน” ในภาษาจีนมีความหมายว่า ใหญ่ ส่วน คำว่า “หวง” มีความหมายว่า รุ่งโรจน์ เมืองตุนหวงตั้งอยู่ที่มณฑลกานซู่ ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าอันรุ่งโรจน์แห่งเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ตุนหวงยังเป็นอู่อารยธรรมอันล้ำค่า และยังเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาตร์นอกจากนี้ พบกับครั้งแรกของการรวมสุดยอดการเชิดมังกรเมฆา พญาหงส์ และ สิงโตเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าเตียวหุย “Pearl of the Moon” การแสดงพิเศษเพื่อการฉลองตรุษจีนที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ โดยคณะสิงโตมังกรหยกสามพราน คณะเชิดสิงโตระดับตำนานที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี และการแสดงเอ็งกอ จากคณะเอ็งกอบุญญวิทยาคาร ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน การแสดงร่ายรำเชิงศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ในเครื่องแต่งกายนักรบจีนโบราณ (การแสดงเอ็งกอจัดแสดงเฉพาะในวันที่ 28 และ 29มกราคม 2568)ต่อด้วยการตรวจเช็คดวงชะตารับตรุษจีนในงานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์และยังมี กิจกรรมต้อนรับตรุษจีนสนุกๆจากLEGO Explore the Realm of Possibility ในวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2568 ณ แฟชั่น แกลเลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอน ที่เชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมฐานกิจกรรมมากมาย รวมทั้งพบกับเลโก้คอลเลคชั่นพิเศษรับปีงู ชมขบวนสิงโต และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงสุดพิเศษจาก SEA LIFE Bangkok Ocean World “Lion Dance and Underwater Lion Dance” การเชิดมังกรทองใต้น้ำ และการเชิดสิงโตน่ารักสดใส ในวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2568สยามพารากอนยังเอาใจนักช้อปรับตรุษจีน ด้วยโปรสุดพิเศษ กับโปรโมชั่น “The Prosperous Chinese New Year 2024” 16 มกราคม 2568 - 2กุมภาพันธ์ 2568 กับส่วนลดสูงสุด 70% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ช้อปครบตามเงื่อนไข รับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 400 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือเลือกแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาทผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย นอกจากนี้สมาชิก ONESIAM Member รับ 2,500 ONESIAM COINS (มูลค่าเท่ากับ 2,500 บาท) เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี โปรโมชั่นพิเศษ “Lucky Day Lucky Deal” 24 -29 มกราคม 2567 แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย และรับเพิ่มรวมสูงสุด 1,550 ONESIAM COINS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนยังฉลองยิ่งใหญ่ด้วยโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อปสายลักซ์ชัวรี่ กับโปรโมชั่น “Siam Paragon the Prosperity of Luxe” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2568 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 ยังมีโปรโมชั่นเอาใจนักช้อปสายลักซ์ชูรี่ ช้อปทุกๆ 180,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าลักชัวรี่ที่ร่วมรายการ รับ Siam Gift Card มูลค่า 8,000 บาท (รับสูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ จำนวน 80 รางวัลต่อสัปดาห์) สำหรับลูกค้าชาวไทย ยังสามารถเข้าร่วม มาตรการ “Easy E-Receipt 2.0” ซึ่ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้เตรียมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ ภายใต้ชื่อ “Easy E-Receipt 2025 ช้อปเพลิน เกินคุ้ม” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568