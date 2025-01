มีนามาแน่! MINOZ เตรียมกรี๊ด ‘อีมินโฮ’ จัดแฟนมีตในรอบ 10 ปี

แฟนๆ ชาวไทยเตรียมกรี๊ดรอกันได้เลย!! SUDSAPDA ENTERTAINMENT โดย AME IMAGINATIVE ร่วมกับ The Dream And Destiny หรือ The DnD และ Bee Good Entertainment อาสาพา ‘LEE MINHO’ รักแรกและรักปัจจุบันของทุกคนบินลัดฟ้ามาบอกรักแฟนๆ ชาวไทย ประเดิมเอเชียทัวร์แฟนมีต 2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE IN BANGKOK’ ปักหมุดแลนดิ้งประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม 2568 ณ UOB LIVE, EMSPHEREเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง “MINHOVERSE” [มาจาก Minho + Universe] แฟนมีตติ้งที่จะทำให้จักรวาลเต็มไปด้วยความรักจาก ‘LEE MINHO’ ถึงแฟนๆ ทุกคน สำหรับเมืองไทยนับว่าเป็นเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่จัดขึ้นในรอบ 10 ปีของอีมินโฮ ไม่ได้เจอกันนานรับรองว่างานนี้อีมินโฮจัดเต็มความพิเศษมาฝากแฟนๆ ให้หายคิดถึงอย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลการขายบัตรและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทางช่องทาง Official ของผู้จัด เร็วๆ นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง:SUDSAPDAFacebook: Sudsapda และ Sudsapda EntertainmentInstagram / X : @sudsapdaTikTok: sudsapda_officialWebsite: www.sudsapda.comThe DNDFacebook: The DND (The Dream and Destiny)X: @TheDNDthInstagram: @thedndthBEE GOOD ENTERTAINMENTFacebook: Bee Good EntertainmentInstagram: @beegood_entertainment และ @boy_pakorn#MINHOVERSE_in_Bangkok #MINHOVERSE #LEEMINHO #THEDnDTH #Sudsapda #SudsapdaEntertainment #AMEimaginative #BeeGoodEntertainment