xs
xsm
sm
md
lg

มีนามาแน่! MINOZ เตรียมกรี๊ด ‘อีมินโฮ’ จัดแฟนมีตในรอบ 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ ชาวไทยเตรียมกรี๊ดรอกันได้เลย!! SUDSAPDA ENTERTAINMENT โดย AME IMAGINATIVE ร่วมกับ The Dream And Destiny หรือ The DnD และ Bee Good Entertainment อาสาพา ‘LEE MINHO’ รักแรกและรักปัจจุบันของทุกคนบินลัดฟ้ามาบอกรักแฟนๆ ชาวไทย ประเดิมเอเชียทัวร์แฟนมีต 2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE IN BANGKOK’ ปักหมุดแลนดิ้งประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม 2568 ณ UOB LIVE, EMSPHERE

เอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง “MINHOVERSE” [มาจาก Minho + Universe] แฟนมีตติ้งที่จะทำให้จักรวาลเต็มไปด้วยความรักจาก ‘LEE MINHO’ ถึงแฟนๆ ทุกคน สำหรับเมืองไทยนับว่าเป็นเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งที่จัดขึ้นในรอบ 10 ปีของอีมินโฮ ไม่ได้เจอกันนานรับรองว่างานนี้อีมินโฮจัดเต็มความพิเศษมาฝากแฟนๆ ให้หายคิดถึงอย่างแน่นอน

ติดตามรายละเอียดข้อมูลการขายบัตรและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทางช่องทาง Official ของผู้จัด เร็วๆ นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง:
SUDSAPDA
Facebook: Sudsapda และ Sudsapda Entertainment
Instagram / X : @sudsapda
TikTok: sudsapda_official
Website: www.sudsapda.com

The DND
Facebook: The DND (The Dream and Destiny)
X: @TheDNDth
Instagram: @thedndth

BEE GOOD ENTERTAINMENT
Facebook: Bee Good Entertainment
Instagram: @beegood_entertainment และ @boy_pakorn

#MINHOVERSE_in_Bangkok #MINHOVERSE #LEEMINHO #THEDnDTH #Sudsapda #SudsapdaEntertainment #AMEimaginative #BeeGoodEntertainment

กำลังโหลดความคิดเห็น