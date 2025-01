อัปเลเวลความสนุก “BOYS’ JOURNEY” ซีซั่นใหม่ “OUTING ฟินนอกบ้าน” 12 หนุ่ม PIT BABE THE SERIES กับภารกิจสุดท้าทาย

อยู่แต่บ้านมันไม่ฟิน เลยชวนกันไปมันนอกบ้าน เตรียมแพ็คกระเป๋าไปสนุกพร้อมกัน กับการกลับมาอีกครั้งของ “BOYS’ JOURNEY” รายการวาไรตี้สุดป่วนชวนอมยิ้มที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเหล่านักแสดงนำจาก PIT BABE THE SERIES ทั้ง 12 คน พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท๊อปเทน ศุภกรณ์ , ลี อัสรี และ ป็อป ภัทรพล เพื่อให้ทุกคนได้ตกหลุมรักพวกเขาแบบไม่รู้ตัว โดยซีซั่นแรกนั้น ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ด้วยยอดผู้ชมออนไลน์เกือบ 20 ล้านวิว และเพื่อต้อนรับการกลับมาของ PIT BABE THE SERIES 2 ที่จะได้พบกันในอีกไม่ช้า CHANGE2561 เลยขออัปเลเวลความฟิน ด้วย “BOYS’ JOURNEY OUTING ฟินนอกบ้าน” จัดเต็มความสนุกตลอดทั้ง 13 EP กับภารกิจหลากหลาย ชวนท้าทายยิ่งกว่าที่ผ่านมาสำหรับรายการ “BOYS’ JOURNEY OUTING ฟินนอกบ้าน” ผู้ชมจะได้เห็นหนุ่ม ๆ ทั้ง 12 คน ออกไป Outing กันในสถานที่ต่างๆ ทั้งขึ้นเขาเข้าป่าลงทะเล มาแบบครบทุกโลเคชั่นสุดท้าทาย และร่วมกันทำกิจกรรมผ่าน Challenge ที่หลากหลายสุด ๆ เต็มไปด้วยความอึ้งและคาดไม่ถึงตลอดทั้งซีซั่น ซึ่งในแต่ละภารกิจนั้น ทั้ง 12 คนต้องแข่งขันกัน ด้วยเกมที่ทั้งโหด มัน ฮาและความฟินจิ้น ที่มาพร้อมกับกติกาสุดเซอร์ไพรส์ โดยในแต่ละ Challenge นั้น ทั้ง 12 หนุ่ม ต้องเก็บคะแนนสะสมสำหรับตัวเอง และเมื่อจบการ Outing แล้ว ใครที่คว้าคะแนนไปมากที่สุด ก็จะคว้าตำแหน่ง ‘MVP’ ไปครอง งานนี้ทุกคนจึงต้องทุ่มสุดตัวแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆเปิดมาใน EP1. ทริปแรกก็เต็มที่สุดๆโดยเฉพาะพูห์ เพราะEp.แรกนี้ ไปกันที่เมืองพัทยา ถิ่นบ้านเกิดของ พูห์ กฤติน นั่นเอง ทั้ง พูห์และพาเวล เลยขอเปิดรายการมาแบบเหนือเมฆ ลอยมากับพาราเซลลิ่ง งานนี้ พาเวล บอกว่าเราสองคนไปเดทกันในที่สูง อีกทั้งหนุ่มๆแต่ละคู่ก็เปิดตัวกันแบบไม่ธรรมดา เรียกว่าไม่ยอมแพ้กันเลยบ้างก็เท่ บ้างก็คูล บ้างก็ขำ ไม่ให้เสียชื่อหนุ่ม PIT BABE เลยแม้แต่คู่เดียวนอกจากเกมการแข่งขันสุดโหดแล้ว หนุ่ม ๆ ทั้ง 12 คนยังต้องระวังซองแดง ที่จะมาพร้อมกับคำสั่งพิเศษให้ชวนตื่นเต้นตลอดเวลา ซึ่งซองแดงซองแรกก็ทำเอาทุกคนเหวอไปตามๆกัน ก่อนที่จะไปสนุกแบบเต็มๆ กับการแข่งขันไตรกีฬาทางน้ำแบบฉบับรายการ BOYS’ JOURNEY ที่ชวนท้าทายตลอดทุกด่าน แต่หนุ่มคนไหน จะต้องแข่งขันเกมอะไร แล้วใครจะชนะ ต้องห้ามพลาด กับรายการ BOYS’ JOURNEY OUTING ฟินนอกบ้าน ทั้ง 13 Ep. ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสความน่ารักแบบเป็นธรรมชาติและตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนทำให้ได้รู้จักและรักพวกเขามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์สุดฟิน ชวนให้จิ้นกันตลอดทั้งซีซั่น งานนี้รับรองว่าทั้งสนุกมันฮา และซาบซึ้งเสียน้ำตาอย่างแน่นอน เริ่มออกเดินทางไป Outing แบบฟินๆ ด้วยกัน ตอนแรก วัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคมนี้ และทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. ทางช่องวัน31 และ RERUN ทุกวันเสาร์ เวลา 22:30 น. ทางช่องGMM25 และ UNLIMITED VER. ทุกวันศุกร์ เวลา 23:15 น. Facebook : Pit Babe The Series , CHANGE2561 Youtube : CHANGE2561