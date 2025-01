ฮ็อบกันทั้งโรง! “Fourever You FINAL EPISODE” นักแสดงเสิร์ฟความฟินทั่วโรง

เรียกได้ว่ากระแสดีแบบที่นาทีนี้ไม่มีใครเกิน สำหรับความปังความฮอตของโปรเจ็กต์ซีรีส์“Fourever You เพราะรักนำทาง” ที่เรียกได้ว่าติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งในประเทศไทยกันทุกตอนล่าสุดได้เดินทางมาถึงตอนจบเป็นที่เรียบร้อย งานนี้ค่าย “Studio Wabi Sabi” ภายใต้การควบคุมการผลิตของ “นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ก็ไม่พลาดเสิร์ฟความฟินแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้อย่างจุใจ แท็กทีมนักแสดงนำ “ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร, เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ, บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์, บีเวอร์-พรรษพล เจนสรรพกิจกุล, ต้นหลิว-เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, โอ๊ต-ธาราธร พุ่มโพธิงาม, พาย-ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ และ กอล์ฟ-พสธร เลิศสถิตย์วงศ์” ร่วมชมซีรีส์ตอนจบพิเศษ “Fourever You FINAL EPISODE (EP.17)” พร้อมกับแฟนคลับ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอนประเดิมความสนุกด้วยโชว์พิเศษของแต่ละคู่ นำโดย “พาย-กอล์ฟ” ที่มาในเพลง “แค่เพื่อนมั้ง (Just Friend?)”, “เงิน-โอ๊ต” เพลง “รักแรก (First Love)”, “บีเวอร์-ต้นหลิว” เพลง “ลบยัง (Re-move on)” ด้านฝั่ง “ปอนด์-เอิร์ธ” มาพร้อมเพลง “คืนนิรันดร์ (FOREVER NIGHT)” และ “แม็กกี้-บาส”กับเพลง “แรงดึงดูด” ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์“Fourever You เพราะรักนำทาง” ของทั้งสองคู่ เรียกว่าเคมีเคใจลงล็อกเรือคู่แล่นแบบไม่ต้องพายกันเลยทีเดียว ต่อด้วยการทักทายพูดคุยกับนักแสดงนำทั้ง 10 คนก่อนจะไปรับชมตอนจบแบบพิเศษ ที่ผู้บริหารควบผู้กำกับฯ “พี่นิว” จัดมาให้ฟินฉ่ำๆ ให้นักแสดงได้ชมไปพร้อมกับแฟนๆ ซึ่งมีครบทุกความสนุก ความอิน ความฟิน ทำเอาเก็บอาการไม่อยู่ทั้งนักแสดงและแฟนคลับจนเกิดการ ฮ็อบ! กันทั้งโรงภาพยนตร์จากนั้นถึงโชว์จากทั้ง 10 นักแสดงในเพลงประกอบหลักของซีรีส์อย่าง “Love is every where” ก่อนที่ ปอนด์, เอิร์ธ, แม็กกี้, บาส, บีเวอร์, ต้นหลิว, เงิน, โอ๊ต, พาย, กอล์ฟ และ พี่นิว ผู้กำกับฯ จะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในซีรีส์ที่เดินทางยาวนานจนได้มาสนิทสนมกันในชีวิตจริง ความสุขที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณทำเอาเหล่านักแสดงถึงกับกลั้นน้ำตากันไม่ไหว และที่เป็น Big Surprise ของวันนี้คือ เมื่อ “พี่นิว” ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า“Fourever You Project เพราะรักนำทาง พาร์ท 2” ที่แฟนๆ เรียกร้องอย่างหนักจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นเส้นเรื่องหลักของ “บีเวอร์-ต้นหลิว” (ต้นฟ้า-ไต้ฝุ่น), “เงิน-โอ๊ต” (อาทิตย์-ดาวตก) และ “พาย-กอล์ฟ” (ไทเกอร์-เดือนหนาว) แฟนๆ ถึงกับเฮกันลั่นสนั่นโรง แถมมีโปรเจ็กต์พิเศษของ “โจฮัน-นอร์ธสเปเชียล” ให้ได้ฟินกันต่อ และเท่านั้นยังไม่พอยังมีแพลนทำโปรเจ็กต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของ “แม็กกี้-บาส”อีกด้วย พร้อมปิดท้ายด้วยความพิเศษของงานในวันนี้แฟนๆ ทุกคนได้ร่วมถ่ายภาพโฟโต้กรุ๊ปและ Hi Bye กับนักแสดงแบบใกล้ชิด นับว่าเป็นการส่งท้ายพาร์ทแรกของ “Fourever You เพราะรักนำทาง” ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ น้ำตา และความประทับใจแบบลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว...เพราะรักนำทางให้เรามาเจอกัน!แฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube: StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith#FOUREVERYOUFinalEP #FOUREVERYOUProject #StudioWabiSabi #GMM25