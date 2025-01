กฎแห่งชัยชนะ 3 ข้อของ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ : The Apprentice หนังที่ทำให้ทรัมป์หัวร้อน

The Apprentice เป็นหนังฮอลลีวูดที่กำกับโดยคนทำหนังลูกครึ่งอิหร่าน-เดนมาร์ก นามว่า “อาลี อับบาสซี” (Ali Abbasi) และมี “กาเบรียล เชอร์แมน” (Gabriel Sherman) เป็นผู้เขียนบท ผลงานชิ้นนี้เป็นหนังชีวประวัติที่เล่าถึงชีวิตวัยหนุ่มของโดนัลด์ ทรัมป์ ในยุค 70s ช่วงที่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมีภรรยาคนแรกคือ “อีวานา เซลนิคโกวา” นางแบบสาวชาวเช็ก (ก่อนจะหย่าร้างหลังจากแต่งงานกันได้ประมาณ 5 ปี - เธอเสียชีวิตในวัย 73 เมื่อปี 2565)ณ ตอนนั้น โดนัลด์ ทรัมป์ เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาถือว่ามีเสน่ห์ไม่เบา ด้วยรูปร่างสูงโปร่ง ผมสีทอง และมีโครงหน้าหล่อเหลาเอาการ ดูคล้าย “โรเบิร์ต เรดฟอร์ด” พระเอกหนังชื่อดัง ในวัยยี่สิบปลาย ๆ ทรัมป์คือนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะทะลุทะลวงทุกด่านปราการเพื่อพิชิตความสำเร็จ แม้จะดูไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเท่าไรนัก (จริง ๆ พ่อก็ดูเหมือนจะตั้งแง่เยอะอยู่แล้ว ไม่ว่ากับลูกชายคนโตพี่ชายของทรัมป์ซึ่งเป็นนักบิน) แต่ถึงกระนั้น ด้วยความทะเยอทะยานที่มีอยู่ในตัวทรัมป์อย่างล้นปรี่ อุปสรรคใด ๆ ก็ดูเหมือนจะไม่มีพลังที่จะหยุดยั้งพ่อหนุ่มคนนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเขาได้พบเจอทำความรู้จักกับ “รอย โคห์น” ทนายความและที่ปรึกษา ผู้เป็นเสมือนอาจารย์ที่ถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้เขารู้จักลูกล่อลูกชนและเหลี่ยมเลห์กลยุทธ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในแวดวงธุรกิจและกฎหมาย เพื่อพิชิตชัยในสนุกสนาม ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของ “กฎแห่งชัยชนะ 3 ข้อ” ที่ฝักลึกอยู่ในดีเอ็นเอของทรัมป์มานับแต่นั้น และไม่มากไม่มาย มันก็น่าจะติดตัวเขามาจนปัจจุบัน เช่นเดียวกับอุปนิสัยที่พร้อมท้าชนไม่เกรงใครหน้าไหนจากคนหนุ่มที่ดูหงอ ๆ ไม่มั่นใจในตัวเอง ตอนฉากเปิดที่เขาเดินเข้าไปหา “รอย โคห์น” ในครั้งแรก เขาค่อย ๆ กลับกลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นอกมั่นใจแบบหาตัวจับเทียบได้ยาก และอาจกล่าวได้ว่า หลงตัวเองอยู่มากพอสมควร พิสูจน์ได้จากตอนที่เขาตามไปง้อว่าที่ศรีภรรยาอย่างอีวานา เขาพูดว่า “ผมหล่อ ผมรวย ถ้าคุณไม่แต่งกับผม คือคุณกำลังทำลายชีวิตตัวเอง” คือถ้าไม่แน่จริง คงไม่มีใครกล้าพูดถ้อยคำแบบนี้เป็นแน่ จริงไหม?ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ The Apprentice ใช้วิธีการเปิดเรื่องด้วยถ้อยคำแถลงทางโทรทัศน์ของ “ริชาร์ด นิกสัน” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 37 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1973 ซึ่งมีเนื้อหาใจความโดยย่อว่า “ในช่วงชีวิตสาธารณะของผม ไม่เคยแสวงกำไรจากบริการสาธารณะ ไม่เคยขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ผมยินดีรับการตรวจสอบ เพราะคนได้รู้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ ผมไม่ได้โกง”แน่นอนว่า การที่หนังเลือกถ้อยคำแถลงนี้มาเป็นตัวเปิดเรื่อง คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือสักแต่จะหยิบยกมาเพราะเห็นว่าเวลามันแมตช์กับช่วงที่ทรัมป์กำลังสร้างฐานที่มั่นทางธุรกิจ แต่ต้องมีการหวังผลบางอย่างซึ่งสามารถมองได้หลายทางในทางที่เป็นบวกก็อาจจะตีความได้ว่า ช่วงเวลานั้น สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับเรื่องท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะการพ่ายแพ้สงครามในเวียดนาม คอดีวอเตอร์เก็ตที่อื้อฉาวและน่าอัปยศ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของกลุ่มสตรีและเกย์ หรือแม้กระทั่งการอุบัติขึ้นของโรคเอดส์ ทั้งหมดทั้งมวลส่งผลต่อความรู้สึกของอเมริกันชน รวมทั้งโดนัลด์ ทรัมป์ ในแง่ที่ว่าอเมริกากำลังอยู่ในช่วงที่ตกต่ำ และความคิดอันพลุ่งพล่านคุโชนอยู่ในห้วงสำนึกของทรัมป์ก็คือ ทำยังไงก็ได้เพื่อให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง หรือ Make America Great Again และคำนี้ก็เป็นหนึ่งคำขวัญในการหาเสียงที่ฟูใจอเมริกันชนจำนวนมากจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 2024ทรัมป์โตมาท่ามกลางสังคมแบบนี้ในวัยหนุ่ม นั่นจึงไม่น่าแปลกใจ ถ้าหากในปัจจุบัน เราจะเห็นการดำเนินการหลายอย่างของทรัมป์ที่ดูเหมือนจะมีรูปรอยของอดีตช่วงวัยหนุ่มที่ถูกเล่าไว้ในหนัง เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการรับรองเพศสภาพเพียงสองเพศ (ในหนังเล่าไว้บาง ๆ คล้ายว่าเขาไม่โอเคกับเกย์สักเท่าไหร่ ขณะที่ตื่นกลัวคนเป็นโรคเอดส์ -- เพราะความไม่รู้ เหมือนกับอีกหลายคนในยุคนั้น) หรือแม้แต่นโยบายกำแพงภาษีที่ดูไปก็อาจจะคล้ายอารมณ์ตกค้างจากทรัมป์วัยหนุ่มที่เขาก็ดูจะมีเรื่องที่อยากกีดกันนายทุนต่างชาติออกไป (ญี่ปุ่น)อย่างไรก็ดี ถ้ามองจากมุมมองของทรัมป์ การที่หนังหยิบยกถ้อยคำของนิกสันมาจั่วหัว ก็อาจมองในเชิงลบได้ เพราะสิ่งที่นิกสันพูดมันเป็นเหมือนตัวเสนอแก่นเรื่องขึ้นมาว่า สิ่งที่นิกสันแถลงแก้ต่างให้ตัวเอง กับสิ่งที่ทรัมป์ทำในวัยหนุ่มนั้น มันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และสิ่งนี้จะได้รับการพิสูจน์ในลำดับต่อไปจากเรื่องทั้งหมดในหนัง ซึ่งเท่าที่ดูก็ไม่แปลกเท่าไหร่ถ้าทรัมป์จะเกิดอาการ “ลมออกหู” ด้วยความโกรธ เพราะภาพรวม ๆ ที่ออกมา ทำให้เขาดูเป็นพวกสายเทาหรือ “ดำ” เสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้นย้ำในจุดที่นำพาให้ทรัมป์ไต่ขึ้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจอย่างมโหฬาร ซึ่งนอกจาก “ทนายความ” ของเขาจะใช้วิชามารเข้าช่วยแล้ว กฎ 3 ข้อแห่งชัยชนะที่รอย โคห์น ส่งต่อให้กับเขา ก็ดู “มืดดำ” เสียเหลือเกินโดยกฎ 3 ข้อที่ว่านั้นสรุปอย่างรวบรัดแล้วก็คงประมาณว่า 1.จู่โจม หรือ บุก บุก และ บุก จะใช้เทคนิคอะไรก็ได้ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันได้ตั้งตัว “ถ้ามีใครเอามีดมาวิ่งไล่ คุณต้องยิงกลับด้วยบาซูก้า” 2.อย่ายอมรับอะไรทั้งนั้น จงปฏิเสธทุกอย่าง แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำผิด“และข้อ 3 สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คนจะพูดถึงนายยังไงก็ตาม ไม่ว่านายจะพ่ายแพ้แค่ไหน นายต้องบอกว่าชนะ อย่ายอมรับความพ่ายแพ้เด็ดขาด ห้ามยอมรับความพ่ายแพ้ โดนัลด์ ถ้าอยากชนะ ก็ต้องชนะแบบนี้”ปรมาจารย์รอย โคห์น โยนบทเรียนให้แก่ทรัมป์ ขณะที่เขาเองก็นำมันไปใส่ใจและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงเคล็ดลับข้อนี้ “อย่ายอมรับว่าพ่ายแพ้เด็ดขาด ให้ป่าวประกาศว่าชนะเสมอ ทุกครั้ง” ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนแนวคิดแบบ American Dream ที่ถูกนำเสนอมาแล้วในหนังหลายเรื่องในเวลาต่อมา เช่น American Beauty (1999) โดยเฉพาะฉากที่ภรรยาของเขาต้องปั้นหน้าแย้มยิ้มต่อหน้าสาธารณชนเพื่อแสดงถึงชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ แม้ในใจจริง ๆ กำลังทุกข์ตรมแต่ทั้งหมดทั้งมวล กฎ 3 ข้อดังกล่าว ก็เหมือนติดปีกให้กับทรัมป์ในฐานะเหยี่ยวนักล่าและนักฆ่าผู้ไร้ปราชัยอย่างไรก็ดี ในขณะที่ไอเดียของแนวคิดนั้นดี แต่การปฏิบัติก็อย่างที่เห็น คือมันไม่ได้เป็น “สายขาว” ซะทีเดียว เพราะมีวิธีการสกปรกที่แม้ทรัมป์จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจในตอนแรก แต่เมื่อเป็นไปเพื่อผลลัพธ์ เขาก็นิ่งเฉยและหยิบฉวยมาใช้เสียด้วยซ้ำในเวลาต่อมา ซึ่งชื่อของหนังอย่างคำว่า The Apprentice นอกจากจะเป็นชื่อรายการโทรทัศน์ของโดนัลด์ ทรัมป์ (ที่ทรัมป์เองก็เกรี้ยวกราดว่า มีสิทธิ์อะไรมาใช้ชื่อนี้) ยังมีความหมายว่า เด็กฝึกงาน หรือผู้เรียนรู้ที่กำลังได้รับการฝึกเป็นพิเศษ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เด็กฝึกงาน” อย่างหนุ่มทรัมป์สามารถเรียนรู้เคล็ดลับวิชาอย่างเข้าใจทะลุปรุโปร่งและสามารถใช้มันอย่างช่ำชองแต่กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ ที่เมื่อนับรวมกับรายละเอียดอื่น ๆ ที่ดูละเอียดอ่อน เช่น หนังทำให้คนดูรู้สึกว่า เขาข่มขืนเมียตัวเอง (อีวานา) , การแสดงความเดียดฉันท์เกย์ (ถึงกับมีบทให้ทรัมป์พูดว่า Cancer Gay หรือ “มะเร็งเกย์”) แถมหนังเรื่องนี้ออกฉายในช่วงใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยแล้ว ก็จึงไม่แปลกใจที่ชายดุดันอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ จะเกิดอารมณ์ยั้วะจัด เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการบั่นทอนภาพลักษณ์ของเขา กระทั่งเขาเก็บอาการไว้ไม่อยู่และงัดกฎแห่งชัยชนะข้อแรกมาใช้คือ “จู่โจม” ด้วยการโพสต์ฟาดหนังแบบสาดเสียเทเสียในสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Truth Social ว่าเป็นหนังที่ “ปลอม” และ “ชั้นต่ำ” (A fake and classless movie) พร้อมทั้งชื่นชมคนเขียนบทว่าเป็นแค่ “คนกาก ๆ” ก่อนจะให้คำอวยพรว่าหนังเรื่องนี้จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวไม่ว่าจะอย่างไร ภายหลังได้ระบายอารมณ์และปลดปล่อยเต็มพิกัดแล้ว โดนัลด์ ทรัมป์ ก็หันไปมุ่ง MAGA 2024 หรือ หรือ Make America Great Again อีกครั้งก่อนจะได้รับความสำเร็จในการคืนสู่ทำเนียบขาวในฐานะประธานาธิบดีคนที่ 47 แต่ไม่แน่ใจว่าจะยังหลงเหลือความค้างคาใจกับหนังเรื่อง The Apprentice อยู่บ้างหรือไม่ในขณะที่หนัง ถึงแม้จะไม่มีพลังพอที่จะเข้ารอบชิงรางวัลออสการ์ในสาขาหนังยอดเยี่ยมหรือบทยอดเยี่ยม แต่ 2 ดาราหลักของเรื่องก็ได้รับเลือกให้เข้าชิงในสายสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “เซบาสเตียน สแตน” ที่รับบทโดนัลด์ ทรัมป์ วัยหนุ่ม สมบทบาทกับการเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ขณะที่ “เจเรอมี สตรอง” ก็ได้ชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการสวมบทรอย โคห์น ซึ่งส่งพลังอย่างมากให้ตัวละครทรัมป์โดดเด่นขึ้นมา และอาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มี รอย โคห์น ก็อาจจะไม่มีโดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งในตอนนั้นและปัจจุบันนี้ว่ากันอย่างถึงที่สุด ถ้ามองกันอย่างเป็นธรรมกับหนัง The Apprentice ไม่ใช่หนังที่มุ่งหมายจะมาดิสเครดิตหรือตัดคะแนนโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงสำคัญของการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่อย่างใด อันที่จริง โปรเจคต์หนังเรื่องนี้เริ่มตั้งไข่ตั้งแต่ปี 2018 หลังจากทรัมป์ชนะศึกเลือกตั้งครั้งแรกและได้เป็นประธานาธิบดีในปี 2016 โดยความตั้งใจของหนังต้องการจะเยินยอยกย่องในความทะเยอทะยานสู่ความสำเร็จของทรัมป์เสียด้วยซ้ำแต่การที่จะมานั่งยกยอปอปั้น “ท่านผู้นำ” แบบเพียว ๆ คงไม่ใช่วิสัยของคนทำหนังอย่าง “อาลี อับบาสซี” ที่เคยทำหนังคุณภาพและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ทั้งเรื่อง Shelley (2016) , Border (2018) และ Holy Spider (2022) ขณะที่ “กาเบรียล เชอร์แมน” คนเขียนบท ก็ทำให้บทหนังออกมาไม่แบนราบ มีมิติทั้งตัวเรื่องและตัวละครสุดท้ายหนังก็นำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่มีด้านมืดด้านสว่าง ในฐานะมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง แต่มันอาจจะไม่ถูกอกถูกใจมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งคนนั้นเท่าไรนักจนเผลอเกรี้ยวกราดออกมา ก็อาจจะเท่านั้นเอง