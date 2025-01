จับ "ซูเปอร์แมน" เมาแล้วขับ

มีรายงานว่า เวลลิงมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 0.08% หรือสูงกว่า ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ผิดกฎหมายตามข้อกำหนดของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะถูกจับกุมไม่นาน เวลลิงเพิ่งฉลองโอกาสสำคัญทางครอบครัว โดยเขาได้โพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดให้ เจสสิกา โรส ลี ภรรยาของเขาผ่านอินสตาแกรมว่า "สุขสันต์วันเกิดแด่เทวดาของเรา ผู้ทำให้ความฝันของเราเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้เรายิ่งขึ้นไปอีก! พวกเรารักคุณสุดหัวใจ!"เวลลิงและลีแต่งงานกันในปี 2019 และมีลูกชายสองคน ได้แก่ ทอมสัน ไวลด์ และ ร็อกลิน วอน โดยครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในฟาร์มทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียตลอดเส้นทางอาชีพของเขา เวลลิงประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยแจ้งเกิดจากบท คลาร์ก เคนต์ ในซีรีส์ "Smallville" ซึ่งออกอากาศเป็นเวลาสิบปี (2001-2011) นอกจากนี้ เขายังมีผลงานในซีรีส์ดังอย่าง "Lucifer", "The Winchesters", และภาพยนตร์ "Cheaper by the Dozen"เมื่อไม่นานมานี้ เวลลิงได้แสดงความสนใจที่จะกลับมารับบทซูเปอร์แมนอีกครั้งในรูปแบบแอนิเมชัน แต่ยังคงติดปัญหาเรื่องการได้รับอนุญาตจากค่าย Warner Bros. โดยเขาเคยกล่าวว่า "พวกเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆ แต่ความจริงคือ เรายังไม่สามารถทำให้ Warner Bros. อนุมัติได้ เราต้องได้รับอนุญาตจากพวกเขาก่อน"