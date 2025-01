เกมพลิกอีกตลบ! ปล่อยข้อความเสียง "บัลโดนี" ส่งหา "เบลก ไลฟ์ลี" กลางดึกตี 2 ขอโทษนานร่วม 7 นาที

ในข้อความเสียงความยาวเกือบเจ็ดนาทีที่เผยแพร่โดย TMZ เมื่อวันจันทร์ บัลโดนี ซึ่งนอกจากจะแสดงนำแล้วยังเป็นผู้กำกับของภาพยนตร์ ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงบทที่ ไลฟ์ลี ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ นำเสนอให้เขาพิจารณาทั้งสองรับบทเป็นคู่รักหลักของ It Ends with Us ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อดังของ โคลีน ฮูเวอร์ ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว“ผมอยากเริ่มด้วยคำขอโทษ อ่านข้อความของคุณแล้วใจผมจมดิ่งเลย ผมรู้สึกแย่มาก ผมทำผิดพลาดจริง ๆ คุณทำงานหนักมาก และผมต้องขอโทษ” บัลโดนีกล่าวในข้อความเสียง “ผมรู้สึกซาบซึ้งที่คุณไว้วางใจพอที่จะบอกความรู้สึกของคุณให้ผมรู้ และผมต้องขอโทษ ผมทำพลาดไปแล้ว นี่คือความล้มเหลวของผม”เขายังกล่าวต่อว่า “ผมไม่ได้สมบูรณ์แบบ ผมเป็นคนที่มีข้อบกพร่องมากมาย อย่างที่ภรรยาผมคงจะยืนยันได้…แต่ผมจะขอโทษเสมอ และหาทางกลับมาแก้ไขเสมอ ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกแบบนั้น และมันคงแย่มาก”บัลโดนีและไลฟ์ลีมีข้อพิพาททางกฎหมายตั้งแต่เดือนธันวาคม หลังจากที่ไลฟ์ลีกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศและตอบโต้เธอผ่านคำร้องที่ยื่นต่อกรมสิทธิพลเมืองแห่งแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่เธอจะยื่นฟ้องคดีในชั้นศาลประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขณะเดียวกัน บัลโดนียื่นฟ้อง ไลฟ์ลี และ ไรอัน เรย์โนลด์ส สามีของเธอ โดยกล่าวหาว่าทั้งสองพยายาม “ทำลาย” เขาหลังจากไลฟ์ลีกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดเธอระหว่างการถ่ายทำ ซึ่งเขาปฏิเสธศาลในนิวยอร์กได้นัดพิจารณาคดีในวันที่ 9 มีนาคม 2026 ตามรายงานของ Associated Press การควบคุมบทภาพยนตร์ และแรงกดดันจากบุคคลที่สามคดีของบัลโดนีระบุว่าไลฟ์ลีพยายามเข้าควบคุมทิศทางของภาพยนตร์ โดยให้เรย์โนลด์สเขียนบทใหม่และทำการแก้ไขบทโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเรย์โนลด์สจะไม่มีบทบาทอย่างเป็นทางการในภาพยนตร์เรื่องนี้คำฟ้องยังระบุว่าไลฟ์ลี “เรียก” บัลโดนีไปที่เพนต์เฮาส์ของเธอในนิวยอร์กเพื่อพูดคุยเรื่องบทภาพยนตร์ โดยมีเรย์โนลด์สและ “เพื่อนคนดังระดับเมกาสตาร์” อยู่ร่วมด้วย ซึ่งทั้งคู่ยกย่องแนวทางแก้ไขบทของไลฟ์ลี“เมื่อการประชุมใกล้จบ เพื่อนสนิทระดับซูเปอร์สตาร์ของเรย์โนลด์สและไลฟ์ลีเดินเข้ามา และเริ่มชื่นชมบทของไลฟ์ลีเช่นกัน” คำฟ้องระบุ “บัลโดนีเข้าใจนัยแฝงของเรื่องนี้ นั่นคือเขาต้องทำตามแนวทางของไลฟ์ลี”ในข้อความหนึ่งที่รวมอยู่ในคดีความ บัลโดนีส่งข้อความถึงไลฟ์ลีว่า “ผมชอบสิ่งที่คุณทำ มันช่วยได้มากจริง ๆ ทำให้บทสนุกและน่าสนใจขึ้น (และผมคงรู้สึกแบบนี้โดยไม่ต้องมี ไรอัน กับ เทย์เลอร์)” พร้อมอิโมจิขยิบตา “คุณเป็นคนเก่งรอบด้านจริง ๆ ผมตื่นเต้นและรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับคุณ”แม้ว่าข้อความไม่ได้ระบุชื่อเต็มของ “เทย์เลอร์” แต่เป็นที่รู้กันว่าไลฟ์ลีเป็นเพื่อนสนิทของ เทย์เลอร์ สวิฟต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทีมกฎหมายของบัลโดนีได้ปล่อยฟุตเทจเบื้องหลังความยาว 10 นาทีจากกองถ่าย It Ends with Us เพื่อยืนยันว่าเขาปฏิบัติต่อไลฟ์ลีด้วย “ความเคารพและความเป็นมืออาชีพ” โดยในคลิปทั้งสองกำลังถ่ายทำฉากเต้นรำช้า ซึ่งไลฟ์ลีกล่าวถึงในคำฟ้องของเธอ โดยอ้างว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เธอมองว่าไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ตัวแทนของไลฟ์ลีตอบโต้ว่า “ทุกเฟรมของฟุตเทจที่ถูกปล่อยออกมา สนับสนุนคำกล่าวอ้างของเธอในคำร้องข้อ 48 อย่างครบถ้วน”บัลโดนียังยื่นฟ้อง New York Times มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าหนังสือพิมพ์ร่วมมือกับทีมของไลฟ์ลีเพื่อลงบทความที่เข้าข้างเธอ และใช้หลักฐานที่ถูกดัดแปลง