อันตรายมาก!! "บีม ศรัณยู" เจอวิกฤตฝุ่น PM 2.5 เล่นงาน ทำตาแดงเถือก

เรียกว่าเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้วสำหรับเรื่องฝุ่นPM 2.5 ที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในสังคม รวมถึงนักแสดงหนุ่มอย่าง "บีม ศรัณยู ประชากริช" ที่ตอนนี้เจอวิกฤตฝุ่นพิษทำตาแดงก่ำโดย "บีม ศรัณยู" ได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยจากฝุ่นพิษลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า "เตือนภัย!!! ฝุ่นพิษpm2.5 PM2.5 in BKK is killing us! #ตาอักเสบ #pm25 #warning #airpollution"นอกจากนี้ "บีม" ยังเผยว่า สวัสดีครับทุกคน ผมตาแดงจาก PM 2.5 อยากให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ เวลาไปไหนมาไหนใส่แมสก์ แล้วอย่าไปออกข้างนอก ผมออกวันเดียวตาแดง"งานนี้หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย พร้อมทั้งขอให้หนุ่ม "บีม" หายจากอาการป่วยโดยเร็ว