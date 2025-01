RCL เสริมศักยภาพรับเรือขนส่งสินค้าใหม่” JIRA BHUM” อาร์ ซี แอลฯ เร่งเครื่องรับปี 2025

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (RCL) บริษัทเดินเรือชั้นนำระดับโลกของไทย มีความยินดีที่จะประกาศการส่งมอบและการเดินทางครั้งแรกของเรือ JIRA BHUM ใน วันที่ 21 มกราคม2025 เรือได้ออกเดินทางไปที่ท่าเรือคอนเทนเนอร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้กวนตง โดยแล่นผ่านเมืองหนิงปัวทั้งนี้เรือ JIRA BHUM มีขนาด 7,000 TEU ได้มีพิธีตั้งชื่อเรือเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2024 ที่ผ่านมา งานเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นที่ Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry Co, Ltd. โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยนางอรัญญา แสงสิงแก้ว Sponsor Lady เป็นผู้ตั้งชื่อเรือ JIRA BHUM โดยมีดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ, นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ดร.ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเฉลิมฉลองเรือ JIRA BHUM ได้รับการติดตั้ง ESD - Energy Saving Devices "Pre-Shrouded Vanes (PSV)" ซึ่งจะช่วยลดการปล่อย CO2 และประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 3%นอกจากพิธีเฉลิมฉลองตั้งชื่อเรือ JIRA BHUM แล้ว ในวันดังกล่าวบริษัทมีอีกหนึ่งความภาคภูมิ ใจ จากการรับมอบเรือ VARANYA BHUM อย่างเป็นทางการหลังจากทำพิธีตั้งชื่อเรือไปในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผานมา ซึ่งถือเป็นลำที่ 4 ของขนาดเรือ 12,000 TEU และให้บริการครั้งแรกในเส้นทางบริการ RCG ( RCL CHINA – GULF SERVICE ) ในวันเดียวกัน