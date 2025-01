ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมฉลองตรุษจีนมหามงคล รับความมั่งคั่งตลอดปี พร้อมเติมเต็มความสุขด้วยคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เจ-เจตริน และเจ้านาย-จินเจษฎ์ ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025”

บรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลมหามงคลตรุษจีนปีมะเส็ง เริ่มทวีความสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นก่อนถึงวันตรุษจีนวันที่ 29 มกราคมนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จึงขอเชิญชวนลูกค้ามาสัมผัสวัฒนธรรมไทย-จีน และเสริมสิริมงคลเดินหน้าเริ่มต้นปีใหม่ไปกับแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” โดยรังสรรค์หลากหลายกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งเวิร์คช็อปเสริมสิริมงคลออกแบบเฉพาะคุณ การแสดงโชว์เชิดสิงโตอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา คอนเสิร์ตและMeet and Greet กับศิลปินดัง และอิ่มเอมกับเมนูอาหารฉลองตรุษจีนรสเลิศ พร้อมโอบรับความสุข รับความมั่งคั่งตลอดปี ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาสัมผัสประสบการณ์ความสุขกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับครอบครัวที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมประเดิมความสนุกในวันที่ 24 ม.ค. 68 ไปกับ “Pre-Show Chinese New Year 2025” สุดพิเศษจากครอบครัวศิลปิน เจ-เจตริน และเจ้านาย-จินเจษฎ์วรรธนะสิน โดยเจ-เจตริน ศิลปินระดับตำนานยุค 90s ที่ยังคงครองใจแฟนเพลงทุกรุ่น ผสานความสามารถของเจ้านาย-จินเจษฎ์ ที่เป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ ตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างสองเจเนอเรชั่นที่สะท้อนถึงความผูกพันในครอบครัวที่ห้างเซ็นทรัลพร้อมชมการแสดง Chinese Acrobatic Dance อันสวยงามอ่อนช้อย และ การแสดงเชิดสิงโต 8 มหามงคล ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนสายใยความสัมพันธ์และความสุขที่เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้เลข 8 ยังถือเป็นเลขมงคลในวัฒนธรรมจีน ที่สื่อถึงความโชคดีในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ การแสดงนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความหมายแห่งความอบอุ่นและความเป็นสิริมงคลที่แสดงถึงแนวคิดหลักในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างแท้จริงจากนั้นในวันที่ 25 ม.ค. 68 แฟนคลับพลาดไม่ได้กับ Meet & Greet กับนักแสดงคู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์ดัง บุ๋น - นพณัฐ กันทะชัย และ เปรม - วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ ที่จะมาคว้าไมค์ร้องเพลงความหมายดีๆ ส่งต่อความอบอุ่นให้กับผู้ฟังได้เพลิดเพลินไปกับสไตล์เพลงป๊อปกับจังหวะดนตรีสนุก และบีทของเพลงที่แปลกใหม่ทันสมัย พร้อมเผยโมเมนต์สุดฟินให้เหล่าแฟนคลับได้อิ่มเอมใจ สร้างบรรยากาศแห่งความสุขอบอวลตลอดทั้งงานและปิดท้ายซีรีย์เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตในวันที่ 26 ม.ค. 68 ไปกับ 6 หนุ่มวง Proxie บอยกรุ๊ปชื่อดังแห่งยุคที่จะส่งมอบประสบการณ์แห่งความสนุกแบบไม่มีที่สิ้นสุด สร้างสีสันและความคึกคักในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เตรียมตื่นเต้นไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มแบบพิเศษสุดของทั้ง 6 หนุ่มเพื่อให้แฟนคลับชาว User ทุกเจเนอเรชั่นได้เก็บโมเมนต์แห่งความประทับใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับนิทรรศการ “Chok Dee : Enter The Golden Chamber” หรือ “โถงทองคำอันอุดมไปด้วยโชคลาภแห่งความสุข” ผลงานการคอลลาบอเรชั่นกับศิลปินระดับโลก “จาฮาน โลห์”(Jahan Loh) ที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยจัดแสดงในรูปแบบของ Immersive Experience อย่างสร้างสรรค์ โดยมีก้อนทองจีนโบราณ (Ingots) แทนสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่งและความสุข มอบประสบการณ์ให้ผู้ชมนิทรรศการหลายสัมผัส ทั้งจอภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ สะท้อนแสงสีทองสุดตระการตา พร้อมเสียงดนตรีประกอบ และไฮไลท์พิเศษกับการที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถสนุกกับก้อนทองเป่าลมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งถ่ายภาพ หรือกระโดดเข้าไปในก้อนทองเป่าลม เสมือนการได้ก้าวกระโดดรับปีใหม่ไปกับห้างเซ็นทรัล ที่โอบล้อมไปด้วยความมั่งคั่งและความสุข เริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของปีอย่างเป็นมงคล ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 68 ณ เรสซิเด้นซ์ สเปซ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลมและเฉลิมฉลองความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่ในวันตรุษจีนวันที่ 29 ม.ค. 68 ไปกับความยิ่งใหญ่ของการการแสดงเชิดสิงโต 8 มหามงคล ในเวลา 13.00 น. / 16.00 น. / 17.00 น. และการแสดง Chinese Acrobatic Dance ในเวลา 14.00 น. และ 18.00 น. ณ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลมพลาดไม่ได้! สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ม.ค. 68 เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมเท่านั้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับ! กล่องขนมพุดดิ้งทองคำมงคล BA HAO TIAN MI เติมความหวานและความมั่งคั่งในเทศกาลตรุษจีนนี้ ที่รวมขนมมงคลหลากหลายชนิด สื่อถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และโชคลาภตลอดทั้งปีเชิญร่วมกิจกรรมแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคลได้ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ The Great Chinese New Year 2025 ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาได้พร้อมเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ให้ลูกค้าทุกท่านได้อิ่มเอมสุขใจและเริ่มต้นศักราชใหม่ปีมะเส็งด้วยความเป็นสิริมงคล ไปกับ 4 แกนแห่งการเฉลิมฉลองอย่างครบวงจร ได้แก่• “Showcase” โชว์เคสสุดตระการตาถ่ายทอดเรื่องราวของปีมะเส็งมหามงคล ชื่นชมความงดงามที่เล่าขานเรื่องราวของปีมะเส็งมหามงคล ผ่านการเนรมิตตกแต่งบรรยากาศภายในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ที่โดดเด่นด้วยการใช้ ‘ไม้’ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และใช้เทคนิคการเพ็นท์มือเป็นลวดลายงูหลากหลายดีไซน์แตกต่างกันในแต่ละสาขา• “Shopping Experience” ยกระดับประสบการณ์ความยิ่งใหญ่แห่งการช้อปปิ้ง จากการผนึกกำลังของห้างเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา และ Central The 1 Credit Card ที่พร้อมใจมอบสิทธิประโยชน์ และของขวัญดีไซน์ลิมิเต็ด เอดิชั่น รวมทั้งบริการOne-Stop Omni Shopping Assistant ที่เหนือระดับกับฟีเจอร์ใหม่ “Can’t find? Ask us”อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าช้อปสินค้าได้ทุกแบรนด์ ทุกรุ่น จากทุกสาขา และพลาดไม่ได้! กับ“Chinese Market” ที่หลากหลายแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง อาทิ Defry01, Expression, Estimate, Simplicity, Journal, FOF รวมถึง Sanrio ได้ดีไซน์เสื้อผ้าคอลเลกชั่น Chinese New Year สำหรับสวมใส่ในช่วงเทศกาล เสริมความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงช้อปของแต่งบ้านสไตล์จีน หรือสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลสำหรับตนเอง หรือมอบเป็นของขวัญให้กับญาติและผู้ใหญ่ที่เคารพนอกจากนี้ สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพียงแสดงบัตร รับ! ปฏิทินจีนน่ำเอี๊ยง สำหรับตรวจสอบวันมงคลได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 28ม.ค. 68 – 1 ก.พ. 68• “Customer Activations” เติมเต็มความสุขในเทศกาลตรุษจีน เพลิดเพลิน เสริมสิริมงคลไปกับเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูชีฟ ครีเอทไอเทมมงคลเป็นพิเศษเฉพาะคุณ ได้แก่o พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพียงแสดงเซลส์สลิป (ไม่จำกัดยอดใช้จ่าย) รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกำไลถักมงคลพร้อมเลือกประดับด้วย Charm คำอวยพรเฉพาะคุณ เพื่อเสริมสิริมงคล ความโชคดี และความสุขตลอดทั้งปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค.68 – 2 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว, ห้างเซ็นทรัลเมกาบางนา และห้างเซ็นทรัล แอท แฟชั่นไอส์แลนด์ เท่านั้นo โฟโต้บูทครีเอทเฟรมเสริมมงคลตลอดปี ที่ลูกค้าสามารถเลือกเฟรมภาพได้ในดีไซน์เฉพาะคุณ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 68 – 2 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์o กิจกรรมเขียน "แผ่นป้ายมงคล"บนแถบกระดาษสีแดงที่เขียนด้วยตัวอักษรสีดำหรือสีทอง รับพรสำหรับตรุษจีนที่จะมาถึง โดยศิลปินจากประเทศจีนและชวนลิ้มลองเมนูอาหารมงคลรสเลิศอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัว กว่า 20 เมนู จากร้านดังมากมายอาทิ ร้าน Eathai เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ที่ชวนทุกท่านเอร็ดอร่อยไปกับเซตเมนูต้อนรับตรุษจีนร้านดัง อาทิ ร้านครัวเจ้ง้อ ร้านราดหน้าโรงเหล็ก ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผ่านฟ้า และ ร้าน Lofter ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดจากทั่วกรุงฯ ชั้น 6 ห้างเซ็นทรัลชิดลม อาทิ ร้านไก่ทอดเจ๊กี (โปโล) ร้านหลีเจ็กตง ร้านข้าวขาหมูตรอกซุง ร้านหลงข้าวผัดปู เป็นต้น และพลาดไม่ได้! กับเมนู The Lucky Golden Cookieจากร้าน The Rolling Pinn และชุดไหว้มงคลจากร้าน Kam’s Roast ที่รวมอยู่ Public Lane และ Public Market ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษลุ้นรับอั่งเปาและของรางวัลมากมาย• “Privileges for Tourists” ข้อเสนอสุดพิเศษเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ข้อเสนอสุดพิเศษเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสนุกกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วไทย พร้อมแคมเปญพิเศษร่วมกับแอปพลิเคชั่นXiao Hong Shu (เสี่ยวหงชู) ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีนเฉลิมฉลองตรุษจีน พร้อมโอบความสุข รับความมั่งคั่ง ตลอดปีในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง Central App, เว็บไซต์www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial และบริการCentral Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Storeติดตามข่าวสารกิจกรรมสุดสนุกตลอดแคมเปญได้ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore#CentralDepartmentStore #TheGreatChineseNewYear2025