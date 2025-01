25 ปี divana ผู้นำ Luxury Spa และเครื่องหอม เปิดตัว 5 กลิ่น Perfume Oil ปักหมุดความยั่งยืน

ผู้นำ Luxury Spa และเครื่องหอมเพื่อสุขภาพชั้นนำของไทยและเอเชีย ฉลองการเดินทางก้าวสู่ปีที่ 25 ตอกย้ำความสำเร็จผ่านพลังการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม และถือโอกาสพิเศษนี้เปิดตัว 5 กลิ่น Perfume Oil หอมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปักหมุดส่งต่อความยั่งยืนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ‘divana Spa’ เริ่มต้นธุรกิจ Luxury Spa ในบ้านหลังโบราณท่ามกลางสวนสวยและร่มไม้ใหญ่ใจกลางเมือง ให้บริการสปาและทรีตเมนต์สุดพิเศษเฉพาะตัว ก่อนขยายกิ่งก้านสาขาครอบคลุมใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยจากจุดเริ่มต้นธุรกิจ Luxury Spa สู่เครื่องหอม จากเครื่องหอมสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นำไปสู่การมีชีวิตอย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้หมายถึงแค่การมีอายุยืนยาว แต่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่สมดุล งดงามและมีคุณค่า ล่าสุดเปิดตัว 5 กลิ่น Perfume Oil พร้อมส่งต่อการดูแลโลกใบนี้ให้ยั่งยืนตลอด 25 ปี แห่งการเดินทางของ divana เต็มไปด้วยความพิถีพิถันและมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเชี่ยวชาญในศาสตร์การนวดและคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุดจัดงานก้าวสู่ปีที่ 25 ด้วยอีเว้นต์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สรรค์สร้างประสบการณ์กับ 5 กลิ่นหอม Perfume Oil เป็นส่วนหนึ่งในการร่างภาพ ต่อจิกซอว์อนาคต โดยยึดถือหลักความยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้า EMSPHERE รับเทศกาลตรุษจีนคุณตี๋ - พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ divana Board of Director เริ่มต้นเล่าถึงการเดินทาง 25 ปี ของ divana ว่า “นับจากจุดเริ่มต้น...ในช่วงแรกเป็นช่วงที่เรียกว่า From Massage to Spa จากการมองเห็นเทรนด์ของธุรกิจสปา ซึ่งประเทศไทยเราแข็งแรงในศาสตร์การนวด และเรามองภาพ divana ณ วันนั้น ไปพร้อมกับประเมินศักยภาพของตัวเราว่าสามารถสร้างคุณค่า (Value) จากสิ่งที่มีอยู่และเติมเต็มให้เกิดธุรกิจ Luxury Spa ที่ได้มาตรฐาน ด้วยการนำประสบการณ์การทำงานด้านบริการของสายการบินระดับชาติมาเชื่อมโยง ซึ่งไม่ง่าย แต่เราสู้และตั้งใจทำงานอย่างหนักในช่วง 10 ปีแรก“กระทั่งเดินมาถึงยุคที่สอง From Spa to Wellness จะเห็นว่าแต่ก่อนเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วย คนส่วนใหญ่จะต้องไปหาหมอ ไปโรงพยาบาล จากตรงนี้เรามองเห็นโอกาสที่นอกจากจะทำ Luxury Spa เพื่อผ่อนคลายแล้ว ยังสามารถผสมผสานในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ด้วย การมาใช้บริการ divana ไม่ใช่เพียงการผ่อนคลายแต่ยังเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ สุนทรียะ และความงามได้ด้วย” พัฒนพงศ์กล่าวคุณตง - ธเนศ จิระเสวกดิลก อีกหนึ่ง divana Board of director เสริม “มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับการทำ Luxury Spa และผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของ divana ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ กับวาระก้าวสู่ปีที่ 25 เราต้องการก้าวไปไกลกว่านั้น ด้วยการพูดถึง From Wellness to Longevity นี่ไม่ใช่ยุคที่ผู้คนไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็ม ทําให้คนแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด“มีการพูดกันว่าเด็ก Generation Beta ที่เกิดในปีนี้ (พ.ศ. 2568) สามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง 120 ปี เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ แต่ยังเป็นเรื่องของคุณค่าในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ รวมถึงจิตใจ อารมณ์ จากสถิติพบว่าปัจจุบันมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่จะช่วยให้เขาหายป่วยคือการตื่นรู้และตระหนักในปัญหาสุขภาพ รวมถึงการตื่นนอนขึ้นมาอย่างมีพลังในการออกไปใช้ชีวิต divana ต้องการทําเรื่อง Longevity Life ให้ทุกคนมีความสุขจากความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงจิตวิญญาณ” ธเนศกล่าวนอกจากการเป็นผู้นำ Luxury Spa และเครื่องหอม รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สิ่งที่ทั้งคู่เห็นพ้องและ divana ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือการส่งต่อความยั่งยืน ตอบกลับคืนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และทุกคนรอบข้าง“จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทําให้เราเห็นว่ารูปแบบการใช้ชีวิตโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปจากเดิม ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ธุรกิจ Luxury Spa และเวลเนสก่อนหน้าโควิด-19 ทำท่าว่าจะไปได้ดี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเยอะแยะมากมาย เมื่อเกิดวิกฤตปรากฏว่านักท่องเที่ยวหายไปหมด ทุกคนงดการเดินทาง สปาเป็นธุรกิจแรกที่ถูกปิด และเป็นธุรกิจสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งนี่คือความท้าทายที่เราต้องปรับตัว” พัฒนพงศ์ย้อนเล่าอดีตก่อนฉายภาพอนาคต“การปรับตัว ณ ตอนนั้น ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดยังไม่พอ คุณค่าของคนเปลี่ยน เราไม่สามารถตอบโจทย์เฉพาะแค่ชาวต่างชาติ หรือคนในประเทศไทย แต่จำเป็นต้องเติมเต็มให้ครบในองค์รวม โดยเฉพาะประชากรโลก หรือ Global Citizen กลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่ได้แค่ใส่ใจ หรือให้ความสําคัญเฉพาะแค่ตัวเอง แต่เขาเคารพ (Respect) คนรอบข้าง สังคม และธรรมชาติ ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเดินต่อคือการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แท้จริง สิ่งที่เขาใช้จะต้องไม่ไปทำร้ายคนรอบข้าง สังคม และธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ divana นั่นคือ Longevity Life การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainable) ครอบคลุมทุกมิติ“และเป็น Sustainable Meet The New Luxury การกล่าวถึงแต่ Sustainable อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเติมเต็มคําว่า Luxury ให้ครอบคลุมทั้งวิธีคิด วิธีการใช้ชีวิต การเคารพในตัวตนและคนรอบข้าง สังคม ธรรมชาติ ครอบคลุม Personal Life ไม่ว่าจะเป็น สปา (divana Spa และธุรกิจต้นแบบ Dii Wellness Med Spa) คาเฟ่ (Divana Signature Café) โปรดักต์ทุกตัวของ divana ทั้งผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องหอม ทุกอย่างต้องเป็น Longevity Life ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sustainable Luxury”และถือเป็นโอกาสดี เฉลิมฉลองวาระ 25 ปี divana ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Luxury Spa และเครื่องหอมเพื่อสุขภาพชั้นนำของไทยและเอเชีย กับการเปิดตัว Perfume Oil 5 น้ำหอมแพลนต์เบสออยล์กลิ่นใหม่จาก divana ออกแบบมาให้สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว สามารถฉีด Perfume Oil มากกว่าหนึ่งกลิ่นพร้อมกัน ให้ทุกคนได้สนุกไปกับการสร้างสรรค์กลิ่นพิเศษที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบที่ไม่เหมือนใคร ที่สำคัญยังปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิว ไม่ทำให้ระคายเคือง เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย และทุกคนที่ใส่ใจในการดูแลผิวPerfume Oil ทั้ง 5 กลิ่นใหม่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์-Sunrise (Cedarwood | Jasmine | Black Pepper) กักเก็บความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติในยามรุ่งอรุณ ชวนให้รู้สึกสดใส ราวกับได้สัมผัสบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังค่อยๆ ปรากฏขึ้น ณ เส้นขอบฟ้า-Queen of The Night (8 Midnight Flowers | Orange | Musk) สะท้อน 8 ความงดงามอันเย้ายวนของเหล่าดอกไม้ที่บานในยามค่ำคืน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ชวนสัมผัส ผสานกับความสดชื่นชุ่มฉ่ำของผลส้ม ช่วยดึงความสดใสบริสุทธิ์ของเหล่าราชินีดอกไม้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น-Snow Drop (Peony | Geranium | Patchouli) สูดกลิ่นสายลมจากเกล็ดหิมะแรกของฤดูกาล สร้างจินตนาการที่เจิดจรัส เพื่อเติมเต็มและหล่อเลี้ยงหัวใจ ตลอดจนจิตวิญญาณ-Laguna (Marine Mint | Leather | Musk) สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสงบและความสมบูรณ์แบบ เฉลิมฉลองความกลมกลืนอันงดงามของธรรมชาติและความสุขนิรันดร์-Foresta (Greenish Cardamom | Jasmine | Vetiver) ดื่มด่ำกับกลิ่นหอมอันน่าหลงใหลของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน เต็มไปด้วยชีวิตและความงามเหนือกาลเวลา“Perfume Oil 5 กลิ่นหอมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของ divana ถือเป็นของขวัญที่เราทุกคนมีส่วนในความรับผิดชอบ ช่วยดูแลโลกใบนี้ให้ดีและดียิ่งๆ ขึ้น ในวาระก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ของ divana กับคำมั่นปักหมุดก้าวสำคัญในฐานะผู้นำ Luxury Spa และเครื่องหอม คู่ไปกับการส่งต่อความยั่งยืนเพื่อสังคม เพื่อธรรมชาติ เพื่อโลกของเรา”