เอเชียทัวร์ที่แรกในไทย! “ยูยอนซอก” มาหาแฟนไทยก่อนใครใน “ The Secret Code : Y ” แฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 1 มี.ค. นี้

ยูยอนซอก ถือว่าเป็นพระเอกแถวหน้าชาวเกาหลีที่มีแฟนคลับชาวไทยมากมายและเหนียวแน่นตลอด 20 ปี โดยเฉพาะบทบาทล่าสุดท่านโฆษกมาดเท่ จากซีรีส์กระแสแรง "When the Phone Rings" ที่เพิ่งจบไป ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยโดนตกและหลงรักท่านโฆษกไปตามๆ กัน ด้วยพรสวรรค์และการแสดงอันมีเสน่ห์ทำให้ยูยอนซอกเพิ่งคว้ารางวัล 2024 MBC Drama Awards นักแสดงชายยอดเยี่ยม จากซีรีส์เรื่องนี้ไปครองได้สำเร็จ และยังมีผลงานสร้างชื่ออีกมากมาย ทั้งภาพยนตร์ ละครเวที และซีรีส์ อาทิ Hospital Playlist, Dr.Romantic และ Reply1994 ที่ทำให้ยูยอนซอกโด่งดังไปในหลายประเทศ อีกทั้งยูยอนซอกยังมีความสามารถหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี ทำอาหาร และการถ่ายภาพ เรียกได้ว่าเป็นไทป์ชายในฝันที่ครบเครื่องสุดๆล่าสุดกับความพิเศษที่พลาดไม่ได้ กับ 2025 YOO YEON SEOK FANMEETING “ The Secret Code : Y ” Asia Tour in Bangkok. แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม มาร่วมกันไขรหัสลับกับยูยอนซอก ในบรรยากาศสุดใกล้ชิด เต็มอิ่มกับโมเมนต์แห่งความสุขสุดประทับใจกว่าครั้งไหน และเซอร์ไพรส์ที่ยูยอนซอกเตรียมมาฝากแฟนๆ ที่เมืองไทยโดยเฉพาะ งานนี้ทางผู้จัดยังมีกิจกรรมสุด Exclusive พร้อม Benefits จัดเต็มอีกด้วย ราคาบัตร 6,900 / 5,900 / 4,900 / 3,500 / 2,500 บาท เปิดขาย 1 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซื้อบัตรได้ที่ Eventpass https://ticket.eventpass.co/t/TheSecretCode_Yติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่● Facebook: Half Toast Official● Instagram: halftoastOfficial● X: Half Toast Official● TikTok: Half Toast Official