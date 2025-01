เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดตรุษจีน มะเส็งมหาเฮง จัดงานฉลองยิ่งใหญ่ “รุ่งโรจน์ทั่วหล้า ปัญญานำชัย”คู่จิ้นสุดฮอต “เล้ง-แสตมป์” ร่วมเฉลิมฉลอง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ CHINESE NEW YEAR 2025 ทรัพย์มั่งคั่ง ปัญญาหลักแหลม มะเส็งมหาเฮง รับโชคมั่งมี รับทรัพย์มั่งคั่ง ลุ้นทองคำแท่งและของรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมตื่นตาศิลปวัฒนธรรมจีนอันสวยงามและหาชมได้ยาก การแสดงงิ้วเทพเจ้าอวยพร หนึ่งในการแสดงที่หาชมยากและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลตรุษจีน การแสดงกายกรรมจีนโบราณ เวิร์กชอปเขียนตัวอักษรจีนคำมงคล ร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมจีนสุดยิ่งใหญ่ อิ่มเอมกับบรรยากาศแห่งความสุขและรับพลังแห่งความมั่งคั่งกันตลอดทั้งปีที่ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เคนำโดย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ เปิดศักราชตรุษจีน มะเส็งมหาเฮง เปิดตัวด้วยโชว์สุดอลังการ ชุด “รุ่งโรจน์ทั่วหล้า ปัญญานำชัย” พร้อมการแสดงแสงสีเสียงให้ผู้ร่วมชมงานได้สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมจีนร่วมสมัยสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง ตื่นตาตื่นใจการแสดงเชิดสิงโตมงคลจาก Shu Daxia ร้านหม่าล่าหม้อไฟหัวมังกร แบรนด์ที่ดีที่สุดจากประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของเอ็ม บี เค และศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณธิรดา โชตินรธนินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shu Daxia Thailand คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด พร้อมด้วยคู่จิ้นสุดฮอต “เล้ง-แสตมป์” ณัฐพล นิลดอนหวาย และ พรวศิน เรืองนุกูล นักแสดงนำซีรีส์วาย “ลอยแก้ว” ร่วมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ณ ลาน Sky Walk ชั้น 2 ด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน CHINESE NEW YEAR 2025 ทรัพย์มั่งคั่ง ปัญญาหลักแหลม มะเส็งมหาเฮง รวบรวมความมงคลให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข ความรื่นเริง ความมั่งคั่งและความเป็นสิริมงคล ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็ง ต้อนรับปีใหม่จีนกับมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันสวยงามและหาชมได้ยาก พร้อมด้วย โปรโมชันสุดพิเศษเปิดรับความเฮง รับโชคมั่งมี รับทรัพย์มั่งคั่ง เมื่อช้อปหรืออิ่มในศูนย์ฯ ลุ้นรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท”เปิดรับความเฮงกับ Chinese New Year 2025 ทรัพย์มั่งคั่ง ปัญญาหลักแหลม มะเส็งมหาเฮง เมื่อช้อปหรืออิ่มในศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ลุ้นรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้รับโชคมั่งมี สะสมยอดช้อปหรืออิ่มภายในศูนย์ฯ ผ่าน MBK PLUS ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค ดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 เป็นบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัลรับทรัพย์มั่งคั่ง สะสมใบเสร็จจากการช้อปหรืออิ่มในศูนย์ฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด และกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK PLUS รับฟรีของสมนาคุณ บัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 1,800 บาท โดยรับฟรีบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท เมื่อสะสมใบเสร็จครบ 5,000 บาทขึ้นไป และ รับฟรีบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 600 บาท เมื่อสะสมใบเสร็จครบ 25,000 บาทขึ้นไปนอกจากนี้ รับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13 % ได้แก่ บัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB และบัตรเครดิต KTCสำหรับกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนของ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนมารับทรัพย์ รับโชค รับความเฮง มาอิ่มเอมกับบรรยากาศแห่งความสุข และรับพลังแห่งความมั่งคั่งกันตลอดทั้งปีที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กับมหกรรมตรุษจีนแห่งความสุข มั่งคั่ง มั่งมี สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมจีนสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง การแสดงสิงโตเสาดอกเหมยจากดีกรีแชมป์ประเทศไทย และอันดับ 3 ของโลก การแสดงงิ้วเทพเจ้าอวยพร หนึ่งในการแสดงที่หาชมยากและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลตรุษจีนที่จะมาสร้างความตื่นเต้น รื่นเริงใจเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2568 เวลา 11.00 - 19.30 น. บริเวณ Meeting Point ชั้น G โซน A และ Skywalk ชั้น 2 นอกจากนี้ในทุกวันพบกับกิจกรรม “สร้างสรรค์คำมงคล ด้วยพู่กัน” เวิร์กชอปเขียนตัวอักษรจีน 8 คำมงคล พร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินสุดอลังการต้อนรับปีมะเส็ง ซึ่ง “งู” เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความฉลาด ความมั่งคั่งโชคลาภ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ชั้น 2 ลาน Skywalk และเติมพลังมงคลกับมังกรทองยักษ์ สัญลักษณ์แห่งโชคลาภและพลังอำนาจ ขอพรเสริมความเฮง ความสุข และความสำเร็จตลอดปีที่ร้านหม้อไฟอันดับ 1 “สู่ต้าเสีย” (SHU DAXIA) ชั้น 6 โซน A ตั้งแต่ 10.00– 03.00 น.เตรียมปักหมุดเช็คอินชมการแสดงสุดตระการตา สลับหมุนเวียนตลอด 5 วันเต็ม บริเวณลาน Skywalk ด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ดังนี้วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568 เวลา 18.00 น. การแสดงเชิดสิงโตมงคลจากสู่ต้าเสีย (SHU DAXIA) เวลา 18.30 น. การแสดงเปิดงานศักราชตรุษจีนมะเส็งมหาเฮง เวลา 19.00 น. การแสดงงิ้วเสฉวนเปลี่ยนหน้า และ การแสดงมหัศจรรย์มนตรามายากลวันอังคารที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 18.30 น. การแสดงงิ้วเสฉวนเปลี่ยนหน้า หงอคงเปลี่ยนหน้า งิ้วเสฉวน และการแสดงมหัศจรรย์มนตรามายากลวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 18.30 น. การแสดงงิ้ว เรื่องเหล่าตี้เอี้ยงตอบสารส่วนพื้นที่กิจกรรม Meeting Point ชั้น G โซน A วันอังคารที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 15.00 -18.00 น. ชมการแสดงกายกรรมจีนโบราณ การแสดงงิ้วมงคล และ การแสดงวัฒนธรรมจีนจากสู่ต้าเสีย (SHU DAXIA) วันพุธที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 16.00 -18.00 น. ชมการแสดงงิ้วมงคล และการแสดงวัฒนธรรมจีนจากสู่ต้าเสีย (SHU DAXIA)ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน Paradise Park Chinese Market 2025 บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 29 มกราคม 2568 พบกับ Chinese Market ช้อปสินค้ามงคล ลิ้มชิมรสอาหารไทยและจีนหลากหลายร้านค้าจากชมรม FBC ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าและร้านค้าในศูนย์ฯ อาทิ ขนมไหว้ถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมเปี๊ยะแป้งหอม กุยช่ายสวรรค์ ชุดกี่เพ้า เครื่องประดับเสริมดวง งานไม้แกะสลักเทพเจ้า ต้นส้ม ต้นไม้มงคลตกแต่งบ้าน และอีกมากมายห้ามพลาดปักหมุดการแสดงวัฒนธรรมจีนสุดประทับใจ ดังนี้วันอังคารที่ 28 มกราคม 2568 ชมการแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก ในเวลา 12.00 -13.00 น. และ 15.00 -16.00 น. วันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ชมการแสดงละครงิ้ว ในเวลา 12.00 -13.00 น. และ 15.00 -16.00 น.เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดกิจกรรม Chinese Market 2025 ตรุษจีนปีมะเส็งมหามงคล พลังแห่งมังกรงู เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรุ่งโรจน์ งานตรุษจีนปีมะเส็งที่ผสมผสานความเป็นสิริมงคล ความยิ่งใหญ่ และความสง่างามของปีมะเส็งกับประเพณีตรุษจีนดั้งเดิม พร้อมช้อปสินค้ามงคล อาทิ ต้นไม้มงคล ชุดประดิษฐ์ของไหว้ทำจากดินญี่ปุ่น รังนก กุยช่าย และของกินของใช้เสริมสิริมงคลอีกมากมาย ชมโชว์การแสดงวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยสุดตื่นตาตื่นใจ บริเวณลานไนน์ สแควร์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 29 มกราคม 2568