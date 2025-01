เพื่อนแฉ! ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ MBC "โอยอนอา" ฆ่าตัวตายเพราะโดนบูลลี่ในที่ทำงาน

เพื่อนของ โอยอนอา ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของ MBC ที่เสียชีวิต ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ในโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากเรื่องราวโศกนาฏกรรมของการเสียชีวิตของ โอยอนอา ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมา กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยข้อความในจดหมายลาตายและบทสนทนาในแอป KakaoTalk ที่ชี้ให้เห็นถึงการถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน นอกจากนี้ โพสต์จากเพื่อนของเธอที่รำลึกถึงการจากไปของเธอบนโซเชียลมีเดียก็ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางโอยอนอา เข้าร่วมงานกับ MBC ในฐานะผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปี 2021 แต่มีรายงานว่าในปีต่อมาเธอเริ่มถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องตามรายงานของ Maeil Business Newspaper เมื่อวันที่ 27 มกราคม จดหมายลาตายของโอยอนอา ระบุว่าเธอถูกตำหนิจากความผิดพลาด ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อขอแก้ไขข้อผิดพลาด และถูกดูหมิ่นในฐานะพนักงานรุ่นน้องหนึ่งในเหตุการณ์ที่กล่าวถึงคือ เพื่อนร่วมงานรายหนึ่งแสดงคำพูดดูถูกเมื่อ โอยอนอา ได้รับเชิญให้ไปออกรายการวาไรตี้โชว์ You Quiz on the Block ทางช่อง tvN โดยกล่าวว่า "เธอจะพูดอะไรได้ล่ะ?"ในจดหมายลาตายของเธอ โอยอนอา ได้ระบายความอัดอั้นว่า "ฉันเกลียดที่ไม่สามารถรักสิ่งที่ฉันรักได้" พร้อมกับระบุว่าเธอไม่ต้องการให้คนที่รักเธอต้องรู้สึกอึดอัดเพื่อนอีกคนโพสต์ในอินสตาแกรมว่า "ฉันจำได้ถึงช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยกัน กินไก่ทอดและเบียร์ และตอนที่เธอระบายถึงพฤติกรรมที่กดขี่ของเพื่อนร่วมงาน คิดถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยเผชิญในตอนนั้นทำให้หัวใจฉันแตกสลาย"เพื่อนอีกคนระบุว่า "แอนนา ผู้รักงานของเธอมากกว่าใคร ฉันหวังอย่างยิ่งว่าคนที่ทำลายความภาคภูมิใจของเธอจะได้รับการลงโทษ"โพสต์เหล่านี้ยังรวมถึงคำเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรม โดยเพื่อนคนหนึ่งเขียนว่า "ฉันต้องการให้โลกได้รู้เรื่องราวของเพื่อนที่ต้องอดทนต่อการกลั่นแกล้ง วินัยที่โหดร้าย และคำวิจารณ์จากรุ่นพี่เป็นเวลานาน ผู้กระทำผิดและผู้ที่เพิกเฉยต้องรับผิดชอบ"ข้อความจากเพื่อนคนอื่นยังเสริมว่า *"ไม่ว่าการกระทำใดจะถูกทำลงไป มันไม่อาจเยียวยาความเศร้าและความเหงาที่แอนนาเผชิญได้ แต่เราไม่ควรนิ่งเฉยและปล่อยให้ผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โปรดสนับสนุนให้เกิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้หัวใจของแอนนาได้รับการปลอบประโลม และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก"โอยอนอา เกิดในปี 1996 เคยเป็นเด็กฝึกหัดไอดอล และเป็นที่สนใจของสาธารณชนหลังได้รับตำแหน่งอันดับ 5 ในการประกวด Chunhyang Beauty Contest ปี 2019 หลังจากเข้าร่วม MBC ในฐานะผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศในปี 2021 เธอก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการปรากฏตัวในรายการ You Quiz on the Block