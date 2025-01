“Our Yourth” (เติมรักในใจเธอ) ซีรีส์บอยสุดฮอตจากแดนซากุระ จากเกลียดสุดตัว สู่รักหมดใจ

เมื่อเด็กนักเรียนเก็บตัว ต้องมาพบเจอกับตัวตึงในห้องเรียน จากความเกลียดชัง เริ่มก่อตัวเป็นความผูกพัน “Our Yourth” (เติมรักในใจเธอ) ซีรีส์บอยสุดฮิตจากญี่ปุ่น ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนเกาหลียอดนิยม นำแสดงโดย โมโตจิมะ จุนเซ และ คามิมูระ เคนชิน สตรีมรับความฟินได้ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/3ltsgbve ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เริ่มวันแรก 30 มกราคมนี้ ทางช่อง True Asian More (239) เวลา 21.00 น.ความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วของสองหนุ่ม กลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิตกัน และกันได้อย่างประหลาด มินาเสะ (รับบทโดย โมโตจิมะ จุนเซ) เด็กเรียนของห้องที่ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ต้องโคจรมาพบกับ ฮารุกิ (รับบทโดย คามิมูระ เคนชิน) นักเรียนจอมเกเร ที่ชอบก่อปัญหาให้คนรอบข้างไม่หยุดหย่อน ยิ่ง มินาเสะ มีทีท่าไม่สนใจ ฮารุกิ มากเท่าไร ภายในจิตใจกลับยิ่งเพิ่มความกระหายอยากรู้จักมากขึ้นเท่านั้น วันหนึ่งเขาบังเอิญเห็นร่องรอยบาดเจ็บตามร่างกายของ ฮารุกิ แล้วได้รู้ว่าเกิดจากการถูกพ่อแท้ ๆ ทำร้าย มินาเสะ ได้สัมผัสกับตัวตนอีกด้านที่อ่อนแอของ ฮารุกิ ทำให้หัวใจของเขาค่อย ๆ หลอมละลาย และกลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นทีละน้อยTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้