“อสงไขย” ยอดวิวทะยานทะลุ 1 ล้าน หลังเปิดตัวอย่างอลังการในงาน “IDOLFACTORY LINE UP 2025” ที่ผ่านมา

สร้างปรากฎการณ์อีกครั้งสำหรับ IDOLFACTORY หลังจากที่ปล่อย Official Pilot ของซีรีส์วายเรื่อง “อสงไขย” (Interminable) ซีรีส์แนวพีเรียด/ดราม่า/โศกนาฏกรรม เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของ “คุณพระนาย” และ “แก้วตา” เล่าถึงกับการรอคอยใครสักคนให้กลับมาเติมเต็มคำสัญญา ครบทุกอารมณ์ มีทั้งความหวานชื่น ลึกลับลุ้นระทึก ปนโศกเศร้า ซึ่งปล่อยบนช่อง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL ไปได้ไม่นาน ตอนนี้ยอดวิวทะลุกว่า 1 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดย 2 หนุ่มนักแสดงเคมีฟุ้งอย่าง "บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด" และ "เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะ" ที่เคยฝากผลงานซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์เรื่อง "ลางสังหรณ์" ไปเมื่อปีที่แล้ว[ Official Pilot ] Interminable อสงไขยLink https://youtu.be/RtjOQ6b7rgs1M PILOT INTERMINABLE#ไพล็อตอสงไขย1ล้านวิว