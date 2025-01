คู่จิ้นแกะกล่อง! “อาร์ม-ต้นหน” เปิดตัวซีรีส์ “ฤดูหลงป่า” (Lost in the woods) สายวายพาใจละลาย ชวนหลงกับความโซคิ้วท์ไปพร้อมกัน เริ่มตอนแรกมีนาคมนี้

ได้ฤกษ์งามจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับซีรีส์ที่จะพาคุณพร้อมเปิดโลกใบใหม่ให้ใจฟู “ฤดูหลงป่า” (Lost in the woods) ไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ณ ร้าน Arno’s at Kantana (อาโณ กันตนา เหม่งจ๋าย) โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติก-ฟีลกู๊ด coming of age ที่นำทีมโปรดักชันโดย บอสจ่อย-อนันดา เอเวอริงแฮม, บอสเจี๊ยบ-นภัสริญญ์ พรหมพิลา เขียนบทโดย "เนปาลี" เจี๊ยบ วรรธนา ผลงานสุดภาคภูมิใจจาก Halo Productions จับมือกับ Viu Thailand ร่วมด้วย Hollywood (Thailand) ที่ได้ทัพนักแสดงนำมาร่วมผจญภัยชวนหลงใหลไปด้วยกันอย่างคับคั่ง อาทิ อาร์ม-วรท มรรคดวงแก้ว, ตน-ต้นหน ตันติเวชกุล, น้ำมนต์-กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, นัท-นัทธ์ชนัน ขันทรราษฏร์, พาย-พิมพ์พัชร วัชรเสวี, เนปาล จิตรานนท์, ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า อามระดิษ ฯลฯ ที่ต่างก็มาปล่อยของประลองฝีมือทางการแสดงกันอย่างไม่ยั้ง“บอสจ่อย-อนันดา” จาก Halo Productions กล่าวว่า “เรื่องนี้จริง ๆ เราถ่ายทำใช้เวลานานมาก เรียกว่าค่อย ๆ เคี่ยว ค่อย ๆ ปั้น จนกว่ามันจะเข้าที่ลงตัว แม้ในช่วงถ่ายทำจะเป็นช่วงโควิดที่เป็นอุปสรรคค่อนข้างมาก แต่ทีมงานทุกคนไม่มีการปล่อยผ่านง่าย ๆ ทำทุกอย่างทุกรายละเอียดแบบใส่ใจทุกขั้นตอน เรียกว่าเป็นซีรีส์รักเรื่องหนึ่ง ที่ผมหวังว่าคนที่ได้ดูจะหันมารักคนรอบตัวมากขึ้น หันมารักสิ่งรอบข้างมากขึ้นครับ”“บอสเจี๊ยบ-นภัสริญญ์” ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มือทองแห่ง Halo Productions กล่าวเสริมว่า “เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ยักษ์ที่เราตั้งใจทำกันมาก ๆ อย่างเรื่องการหาโลเคชั่นถ่ายทำพร้อมทั้งสร้างบ้าน สร้างบันได้ขึ้นภูเขาน้ำตกสี่ร้อยกว่าขั้นเพื่อขึ้นไปถ่ายทำนั้นมันไม่ง่ายเลย แต่มันก็เป็นสไตล์ของเราที่ถ้าทำอะไรมันต้องทำถึงที่สุดอยู่แล้ว เชื่อว่าโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทำหากใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแรงบรรดาลใจให้ออกไปสัมผัสกับความงามในสถานที่จริง ที่บอกเลยว่ามันอะเมซซิ่งมาก ๆ ธรรมชาติเมืองไทยเราสวยงามจริง ๆ ส่วนความยากง่ายในการกำกับการแสดงก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีปล่อยผ่าน นักแสดงที่ร่วมงานทุกท่านก็น่าจะทราบดี ถือเป็นงานคุณภาพที่คนได้ดูจะมีความสุขไปกับซีรีส์ค่ะ”คุณเอ็ม-อคิรากร อิกิติสิริ ผู้บริหารจาก Viu (วิว) ประเทศไทย ก็ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ในส่วนผมแค่ได้ดูตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันใช่มาก ๆ ชวนให้หลงไปกับซีรีส์จริง ๆ คำว่าหลงที่ไม่ใช่เพียงชื่อเรื่องฤดูหลงป่า แต่เป็นการหลงใหลในเสน่ห์ของป่าธรรมชาติที่ได้เห็นผ่านซีรีส์เรื่องนี้ ที่มันสวยงามลงตัวไปในทุกฉาก อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ชมและหลงไปกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันครับ”สำหรับซีรีส์ “ฤดูหลงป่า ( Lost in the Woods )” บอกเล่าเรื่องราวของ “ฟีฟ่า” เด็กหนุ่มผู้หลงใหลในวัตถุนิยม ผู้มีความฝันอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่กลับถูกครอบครัวส่งตัวเข้าป่าเพื่อพิสูจน์ตัวเอง และที่นั่นเขาได้พบกับ “น้าเหม” ชายหนุ่มมาดขรึม สุขนิยมขั้นเทพ ที่ปลีกวิเวกมาขังตัวเองอยู่ในป่า เพราะผิดหวังจากเรื่องในอดีตที่แสนเจ็บปวด ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีความแตกต่างและขัดแย้งกันบ่อยครั้ง แต่เหตุการณ์หลายอย่างก็ค่อย ๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ให้ต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้น จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของทั้งคู่ ทำให้เกิดคำถามว่า ความรักครั้งนี้จะได้ไปต่อหรือไม่“ทางแยกที่สำคัญในชีวิต ... จะมาถึงในวันที่เราต้องเลือกด้วยความเจ็บปวดเสมอ” เด็กหนุ่มที่ตัดสินใจสานต่อความรักครั้งแรก กับชายหนุ่มที่ต่างกันสุดขั้ว พร้อม ๆ กับจะทำตามความฝันของตัวเองไปด้วยให้ได้ แถมยังมีคนรักเก่าของชายหนุ่มที่หวนคืนกลับมาอย่างน่าหวั่นใจ มาเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ยากขึ้นไปอีกหลายเท่า“ฤดูหลงป่า” (Lost in the woods) จะชวนคุณไปหลงป่าและหลงใหลไปกับเสน่ห์ของตัวละครและฉากธรรมชาติที่สวยงามสุดตระการตาแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทย พร้อมเนื้อเรื่องของซีรีส์ที่นอกจากจะนำเสนอได้อย่างน่ารักโซคิ้วท์แล้ว ยังสอดแทรกซอฟท์พาวเวอร์ต่าง ๆ ของไทยอย่างรอบด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนะธรรม ในมุมมองที่หลากหลาย ที่พร้อมจะพาคุณไปผจญภัยชวนหลงใหลและความน่ารักแบบเกินต้าน เริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ และสามารถดูได้ผ่านช่องทาง Viuติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ “ฤดูหลงป่า” (Lost in the woods) ได้ที่ X : @HaloThailand / Facebook : HaloProductions / Instagram : halo_entertainment Hashtag : #PressConฤดูหลงป่า #ฤดูหลงป่า #LostintheWoods #HaloProductions