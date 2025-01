‘ซี พฤกษ์’ เปิดเวทีปาร์ตี้สุดมันส์ เสิร์ฟความแซ่บไม่แผ่วให้ลุกเป็นไฟ ในงาน ZeePruk 1st Fan Meeting “ZEE YOU IN THE PARTY”

เป็นปาร์ตี้ที่ครบทุกอารมณ์ ทั้ง สุข สนุก มันส์ ซึ้ง รวมถึงมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน โดย ‘ซี - พฤกษ์ พานิช’ ทุ่มสุดตัวเพื่องาน ZeePruk 1st Fan Meeting “ZEE YOU IN THE PARTY”ให้เหล่าแฟนคลับได้มาปล่อยใจ ปล่อยจอย และมีความสุขไปด้วยกัน พร้อมกับโชว์ที่คาดไม่ถึง และไม่เคยได้เห็นหนุ่มซีในมุมนี้ เรียกได้ว่าเป็นแฟนมีตติ้งสุดพิเศษที่คุ้มค่ากับการได้มาอยู่ในโมเมนต์เดียวกัน แถมได้อึ้งไปกับโปรดักชันสุดอลังการที่ตื่นตา ตื่นใจตลอดทั้งงาน ณ True Icon Hall , ICON SIAMเปิดตัวให้ทุกคนได้พบกับความสนุกที่จะจัดเต็มแบบ Non Stop ใน ZEE YOU IN THE PARTY ด้วยซิงเกิลแรกในชีวิตของซี อย่างเพลง ‘Super Secret’ และไม่รอให้ความลับในงานนี้ต้องเก็บนานเกินไป เปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นคนสำคัญในชีวิตอย่าง ‘นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์’ กันตั้งแต่เริ่มต้นคอนเสิร์ต โดยมาสนุกด้วยกันในเพลง ‘Bad Girl Like You’ ที่ทำเอาฮือฮาไปกับสเต็ปแดนซ์ที่แซ่บซี้ด แถมซียังแอบโชว์ซิกแพคให้แฟน ๆ ได้กรี๊ดกันสุดเสียงไปกับเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึง แค่โชว์คู่ยังเต็มอิ่มไม่พอ งานนี้ ‘ซี-นุนิว’ ได้มาเล่นเกมด้วยกันแบบที่ถูกใจแฟนคลับที่สุด ด้วยการแข่งกันใส่เสื้อผ้าให้เยอะที่สุด และเป่ายิงฉุบถอดเสื้อผ้าออก เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ด เพราะโมเมนต์บนเวทีดีต่อใจแฟนคลับในฮอลล์อย่างมากก่อนจะไปมันส์กันต่อกับเพลงฮิตที่ร้องและเต้นตามกันได้แบบมันส์ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘โอเคนะคะ’ และไต่ระดับความร็อกไปกับเพลง ‘ฝากเลี้ยง’ แถมทำเอาแฟน ๆ ใจร้าวไปกับลีลาสุดกร้าวใจในเพลง ‘โยกย้าย’ และไปกันต่อในเพลง ‘เช้าไม่กลัว’ เรียกได้ว่าจัดเต็มให้ได้สนุกกันแบบลืมเหนื่อยแต่พาร์ทของโหมดเศร้าก็ทำเอาอินไปตาม ๆ กัน เพราะลิสต์เพลงแต่ละเพลง เกือบทำเอาซึมไปกับอินเนอร์ของซีบนเวที ทั้งเพลง เลือกได้ไหม, พูดตรง ๆ, ที่เดิมในหัวใจ และตอกย้ำความรู้สึกของคนรักจริงด้วยเพลง Always You (ไม่เคยไม่รัก) ซึ่งเป็น Ost. นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie Series ซีรีส์ที่แจ้งเกิดของหนุ่มซี และให้สมกับเป็น ZeePruk 1st Fan Meeting “ZEE YOU IN THE PARTY” ก็ต้องสนุกให้เต็มที่ เพิ่มดีกรีความมันส์ขั้นสุดด้วยเพลงสุดร็อคอย่างเพลง ‘จันทร์เจ้า’ ที่บอกเลยว่าได้เห็นซีในอีกมุมชนิดที่ทำถึง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง ‘Super Secret’ ที่มาเป็น Encore ส่งท้ายงานงานนี้ไม่ใช่แค่เต็มอิ่มไปกับโชว์ที่จัดเต็มให้ได้เห็นศักยภาพรอบด้านของซี ยังได้สนุกและลุ้นไปกับเกมต่าง ๆ บนเวทีที่เป็นอีกหนึ่งสีสันภายในงานที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับไม่น้อย เรียกได้ว่า ZeePruk 1st Fan Meeting “ZEE YOU IN THE PARTY” มอบความสุขให้ครบทุกมิติ และมีโมเมนต์สุดพิเศษมากมาย โดยซีลงจากเวทีเพื่อไปขอบคุณทุกคนภายในงาน ด้วยความปลื้มใจและซึ้งใจที่มีแฟนคลับมาร่วมซัพพอร์ตในวันสำคัญ และยกให้เป็นปาร์ตี้ที่สนุกและมีความสุขที่สุดในชีวิต