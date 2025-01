4 หนุ่ม GELBOYS ร่วมจอย วง BUS ในเอ็มวีเพลง “กั๊ก” (No-status Status) เตรียมชม Official MV OST. “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” 29 มค.นี้

ค่ายน้องใหม่ LOOKE สร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแบบรัว ๆ นำ 4 หนุ่ม GELBOYS ร่วมงาน MV ครั้งแรกกับศิลปินกลุ่มสุดฮอต วง BUS because of you i shine จากค่าย SONRAY MUSIC ที่มาร่วมสร้างสีสันในเพลง “กั๊ก” (No-status Status) เพลงประกอบซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ พร้อมปล่อยภาพ เผยถึงลุคในมิวสิกวิดีโอกับความคัลเลอร์ฟูล นำทีมโดย นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม และ เลออน เซ็ค และ 12 หนุ่ม ศิลปินวง BUS because of you i shine ทำเอาแฟน ๆ ตื่นเต้น และตั้งตารอกันแบบสุด ๆ29 มกราคมนี้ ห้ามพลาด เตรียมมาเอนจอยพร้อมรับฟังรับชม เพลง “กั๊ก” (No-status Status) และ Official MV Ost. GELBOYS สถานะกั๊กใจได้ทาง YouTube: TADA LABELS https://www.youtube.com/@TADALABELSพร้อมติดตามชมเรื่องราวความกั๊กของเด็กวัยรุ่นเริ่มรัก ผ่านบรรยากาศสยามสแควร์ ที่เต็มไปด้วยที่เต็มไปด้วย Pop Culture มากมาย ทั้งแฟชั่นไร้ข้อจำกัด เสียงดนตรี T-POP และสารพัดความเทรนดี้ของวัยรุ่น ในซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ เริ่มเสิร์ฟตอนแรก เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ทุกวันเสาร์ ดูสดพร้อมกัน เวลา 20:30 น. ทาง ช่องวัน 31 และรับชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21:45 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น#BUS_กั๊ก#GELBOYSสถานะกั๊กใจ#iQIYIOriginal#BUSbecauseofyouishine#LOOKE #ลู้คกี้