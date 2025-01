สุดภูมิใจ!!! “เอิร์น-ฟลุ๊ค-มายเม่-ฟรัง” คว้าปริญญาตรีม.ธรรมศาสตร์

สร้างความภาคภูมิใจอย่างมากให้กับ 4 นักแสดงรุ่นใหม่มาแรง “เอิร์น-ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ, ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์ ทองแสง, มายเม่-ณิชาภา แพร่พีรกุล, ฟรัง-นรุทธ์ ประทีปภวเมธา” สังกัด “GMMTV” ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานควบคู่ไปกับการเรียน จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ได้สำเร็จโดย “เอิร์น” จบBachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบริการ หลักสูตรนานาชาติด้าน “ฟลุ๊ค” จบ Faculty of Fine and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาเอกการละคอนส่วน “มายเม่” จบ Social Administration (International Program) สาขา Social Policy and Development และ “ฟรัง” จบ Bachelor of Business Administration (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติซึ่งก็พร้อมเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ รวมทั้งยังมีแผนเรียนต่อปริญญาโท หากมีโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยท่ามกลางความยินดีของครอบครัว เพื่อนๆ และแฟนคลับ ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 26มกราคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต