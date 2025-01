“ต่อ ธนภพ” เช็คอิน “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน “ศูนย์กลางแห่งความสุข” ล่าสุดในย่านบางรัก

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มอบประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้งใจกลางย่านบางรัก เปิด “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” โฉมใหม่ อย่างเป็นทางการพร้อมชวนทุกคนให้มาตกหลุมรักครั้งใหม่กับแนวคิด “Key Destination & Lifestyle Components” ที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีร่วมกันในทุกเจนเนอเรชัน บนพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้า แต่ยกระดับสู่การเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแบบวันสต็อปช้อปปิ้งเพื่อเป็น “ศูนย์กลางแห่งความสุข” ที่เปิดให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้ววันนี้!โดยงานฉลองเปิด “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” โฉมใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานภายในงาน ร่วมด้วยบุคคลสำคัญจากทางหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ อาทิ คุณวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางรัก คุณพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พันตำรวจเอกรัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ฯลฯ โดยมีทีมผู้บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด และคุณฟิลิปโรสเซติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มออกแบบ ให้การต้อนรับ เริ่มความพิเศษที่การแสดงโชว์สุดพิเศษพร้อมเปิดตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ต่อ - ธนภพ ลีรัตนขจร” ที่นอกจากจะมาร่วมสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขแล้ว ยังขอรับอาสาเป็นไกด์พาทัวร์ความพิเศษของ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก”โฉมใหม่ พร้อมอัปเดตโปรโมชันและกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลบางรักแบบจัดเต็ม! รวมทั้งแจกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มากมาย รวมทั้งยังมีโชว์สิงโต 9 สีสุดยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และ Youtube Central Department Storeงานนี้หนุ่ม “ต่อ - ธนภพ” ยังได้ร่วมแชร์ความประทับใจที่ได้มาสัมผัสโฉมใหม่ของห้างเซ็นทรัลบางรักว่า “จริง ๆผมเป็นลูกค้าประจำห้างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับ ผมผูกพันกับที่นี่มาก ๆ เป็นที่ที่ผมมานัดเจอเพื่อนเป็นประจำตั้งแต่ยังไม่เป็นห้างเซ็นทรัล ผมเลยชอบประโยคที่ว่า “จากห้างในตำนานสู่การเป็นแลนด์มาร์ก” มาก ๆ เลยครับ เพราะตอนนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของคนในย่านนี้ เป็นห้างที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มีครบทุกอย่างทั้งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบางรักที่มีห้างเซ็นทรัลเป็นของตัวเองแล้วนะครับ”สำหรับ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” มาพร้อมการออกแบบที่เล่าเรื่องราวของ “บางรัก” ในทุกมุมมอง ภายใต้ดีไซน์คอนเซ็ปต์ “Village of Love” ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมและความทันสมัยของย่านบางรักได้อย่างลงตัว โดยมีการนำแรงบันดาลใจจาก “Authenticity Courtyard” หรือสนามภายในบ้านจีนโบราณ ที่เปรียบเสมือนหัวใจของครอบครัวและชุมชน ผสมผสานโคมไฟจีน งานศิลปะ และลวดลายที่สะท้อนเสน่ห์ท้องถิ่นให้ทุกพื้นที่ถูกออกแบบให้เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นในโทนสีเอิร์ธโทนและบรรยากาศ ที่เหมือนอยู่บ้าน พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่างด้วยพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ ราวกับเดินเล่นในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวันวาน ผสานเข้ากับจุดหมายปลายทางใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกโมเมนต์ของการใช้ชีวิต รวมทั้งในส่วน Façade ด้านหน้าอาคารที่ยังคงโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์เดิม เพิ่มเติมด้วยวัสดุที่ทันสมัยและสีสันที่ดูสดใสมากขึ้นพร้อมยกระดับการช้อปปิ้งด้วยพื้นที่ Common Area พื้นที่ที่สร้างความอบอุ่นและเชื่อมโยงทุกคน (New Community Spirit) ที่เปี่ยมไปด้วยดีไซน์และความหมาย เริ่มจากโทนสีเอิร์ธโทน ที่มอบบรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย ดึงดูดความรู้สึกเหมือนได้ “กลับบ้าน” โดยโซนต่าง ๆ ภายในห้างถูกแบ่งออกเป็น “Room Concept” ที่จัดสรรพื้นที่ให้เหมือนสำรวจบ้านที่มีหลายมิติเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกย่างก้าว อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Platinum Lounge ที่พร้อมให้สัมผัสความหรูหราเหนือระดับ Baby Room ที่งดงามด้วยแรงบันดาลใจจาก “ลูกหงษ์หยก” สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และโชคลาภ รวมทั้งการจัดสรรให้มี “พื้นที่ของชุมชน” กับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น นิทรรศการศิลปะ กิจกรรม Workshop รวมถึงการสนับสนุนสินค้าจากชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นความยั่งยืนที่สวยงาม เพราะ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” เชื่อว่าการพัฒนาที่ดีควรสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจและสังคมในทุก ๆ ด้าน อย่างในด้านสิ่งแวดล้อม ห้างได้เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและของตกแต่งจากสาขาเดิม เช่น โคมจีนที่เคยใช้ในเทศกาลตรุษจีน ถูกนำมาปรับโฉมใหม่โดยหุ้มด้วยผ้าทอมือจากชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าและเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนอกจากนี้ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” ยังเป็นศูนย์รวมของแบรนด์พรีเมียมและสินค้าที่หลากหลาย (All - In One Destination) จากทั้งไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง นาฬิกา ไปจนถึงสินค้าเด็กและของตกแต่งบ้านที่มีมากกว่า 173 แบรนด์ชั้นนำ ครบทุกหมวดหมู่ในที่เดียว บนพื้นที่ 26,966 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น ได้แก่...o ชั้น B: จุดเริ่มต้นของความประทับใจ ก้าวแรกสู่ห้างเซ็นทรัลบางรัก คือการเดินเข้าสู่โลกแห่งมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านโคมจีนแสงอบอุ่นที่สะท้อนถึงมรดกอันล้ำค่า ไฮไลต์คือ โซน Take Home ที่รวบรวมสินค้าสำหรับคนรักการเดินทาง พร้อมชื่นชม Cherry Giant ผลงานศิลปะขนาดยักษ์ที่โดดเด่นจนกลายเป็นจุดเช็กอินที่ต้องไม่พลาด และพบกับความอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Tops โฉมใหม่ และดื่มด่ำกับตัวเลือกอาหารหลากหลาย ทั้งเมนูโปรดจากร้านค้าชื่อดัง ที่พร้อมเติมเต็มทุกความต้องการของสายกินและคอกาแฟo ชั้น 1: มนต์เสน่ห์แห่งความงดงาม เริ่มต้นด้วยHouse of Watch ที่นำเสนอนาฬิกาหรูในบรรยากาศคลาสสิกอบอุ่นจากการตกแต่งด้วยไม้สีเข้ม โซน Beauty Zoneโดดเด่นด้วยการผสมผสานวัสดุโมเดิร์นและงานหัตถกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงาม ขณะที่ Shoes & Handbags พาคุณเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ผ่านลวดลายจีนบนผนัง กระเบื้องสุดชิค และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ล้ำ บนชั้นนี้ยังอัดแน่นด้วยแบรนด์ดังจาก KIS Beauty Store ร้านอาหารชื่อดัง บริการเครือข่ายมือถือทุกค่ายดัง และศูนย์ความงามครบวงจร Apexo ชั้น 2: โลกแห่งความสนุกและสีสันสำหรับทุกคนในครอบครัว โซน Play Area & Sanrio ที่จะพาเด็ก ๆ ท่องไปในโลกแห่งความสนุกไร้ขีดจำกัด พร้อมด้วย แผนก Baby & Kids อาณาจักรแห่งความสดใสที่รวมสินค้าเด็กอ่อนและของเล่นที่ตอบโจทย์ทุกวัย นอกจากนี้ยังมีห้องให้นมบุตร ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณแม่และลูก และโซน Women’s Fashion และโซน Lingerie ที่ดีไซน์พื้นที่ในโทนสีครีมน้ำตาลอ่อนผสมพีชสร้างบรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย ให้การเลือกซื้อชุดโปรดกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และพิเศษสุดสำหรับสายแฟชั่น พบกับ Central Editionโซนแฟชั่นที่รวบรวมเสื้อผ้าดีไซน์ล้ำที่หาได้เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลเท่านั้นo ชั้น 3: สัมผัสความเท่และหรูหราในทุกมิติ พบกับโซน Denim & Unisex Shoes ซึ่งโดดเด่นด้วยการจัดวางที่เปิดรับแสงธรรมชาติจากหน้าต่างสูงใหญ่ สร้างบรรยากาศเท่ โปร่งโล่ง พร้อมโซน Men’s Luxury จะไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วยการตกแต่งที่ผสานความงามของวัสดุไม้เข้ากับดีไซน์โคมจีนสุดคลาสสิก นำเสนอแฟชั่นหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกโอกาสและรสนิยมo ชั้น 4: สร้างแรงบันดาลใจเพื่อบ้านในฝัน ปิดท้ายการเดินทางด้วยความประทับใจ สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นและสบายตาที่โซน Home & Small Appliances ซึ่งตกแต่งด้วยโทนไม้และสีสันที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับการเลือกสรรอุปกรณ์และของตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ ช่วยเติมแรงบันดาลใจให้กับทุกมุมในบ้านให้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ภายในบ้าน, ของใช้ในห้องน้ำ, เครื่องนอน, ชั้นวางและอุปกรณ์เก็บของ, เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องครัว นอกจากนี้ยังมีโซนไฮไลต์อย่าง Power Buy สำหรับสายเทคโนโลยีที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ Mini Mono ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดที่พร้อมให้คุณเลือกช้อปของจุกจิกน่ารักแบบครบจบในที่เดียว ปิดท้ายด้วยความผ่อนคลายเหนือระดับที่Platinum Lounge พื้นที่พักผ่อน สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาส่วนตัวอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในชั้น 4 ยังมีความพิเศษที่เอาใจสายกินกับร้าน Sushiro ร้านซูชิสายพานชื่อดังที่มาพร้อมความสดใหม่และหลากหลายเมนู ช่วยรังสรรค์ให้ชั้น 4 กลายเป็นสวรรค์ของคนรักบ้านและรักการกิน ตอกย้ำการเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่สมบูรณ์แบบo จุดหมายปลายทางแห่งรสชาติ (New Flavours) เอาใจสายกินด้วยโซนอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษจากทั่วโลกที่ห้างเซ็นทรัลบางรัก เต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ที่รวบรวมความหลากหลายของรสชาติ ไม่ว่าจะเป็น อาหารไทยดั้งเดิม อาหารญี่ปุ่น หรือของหวานและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมพร้อมร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Sushiro, Eat Am Are, MK, BBQ Plaza, Boost Juice, Potato Corner, McDonalds, KFC, Starbucks, Tops โฉมใหม่ และอีกมากมาย ที่จะพาคุณเปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ ๆ พร้อมโซน Take Home สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพกความอร่อยกลับบ้านทั้งนี้ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” ยังเตรียมโปรโมชัน และกิจกรรมสุดพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองเปิดโฉมใหม่ไว้ต้อนรับ ทุกคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…o โปรโมชันฉลองเปิด “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” โฉมใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 68 – 17 ก.พ. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลบางรัก และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้าง ได้แก่...- รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดและรางวัลจากห้าง เดอะวัน และบัตรเครดิตรวมสูงสุด 50% เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่กำหนด- รับคูปองแทนเงินสดจากห้างและเครดิตเงินคืนจากบัตรและคูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 15% เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด- พิเศษ! ช้อปครบรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำนวนจำกัด)- และโปรโมชันจากร้านค้าชั้นนำมากมายo กิจกรรมฉลองเปิด “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” โฉมใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 68 – 26 ม.ค. 68 ได้แก่...- เวิร์กช็อปการเขียนอักษร Calligraphy สไตล์โมเดิร์นบนพัดจีน หรือ การทำสร้อยข้อมือจากลูกปัดหินมงคล เมื่อแสดงใบเสร็จ (จำกัดจำนวน 60 ท่านต่อวัน)ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น.- Big Shopping Bag Troupe แจกของรางวัลสุดพิเศษ จำนวน 4 รอบ ต่อวัน 13.00 น. / 15.00 น. / 17.00น. / 19.00 น.- พิเศษ! ร่วมกิจกรรม Game of Love สุดสนุกรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 68 – 17 ก.พ. 68- ร่วมชมผลงาน “Legacy in Bloom” 300 x 200 cm Acrylic, Oil on canvas ของอาร์ตทิสชื่อดัง “คุณบี ชนิดา อรุณรังษี” (BeChanida) ศิลปินภาพวาดAbstract กับผลงานที่ได้แรงบันดาลใจการหลอมรวมระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสายเลือดถูกผสานจนกลายเป็นหนึ่งเดียวอย่างกลมกลืนความผูกพันที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลา ของจีนและไทยหยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์อัน ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเทคนิคที่เน้นใช้พื้นผิว และชั้นสีที่สื่อถึงความลึกซึ้ง ก่อนเติมแต่งด้วย สีสันที่สะท้อนถึงความสดใหม่และความงดงาม ของการผลิบาน พร้อมเว้นบางพื้นที่ไว้เพื่อเผย ให้เห็นรูปร่างและรูปทรงที่พัฒนาขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ เฉกเช่นมรดกแห่งความงามที่ถูกหล่อหลอม จากสองวัฒนธรรม และยังคงเติบโต เบ่งบานและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องมาตกหลุมรักครั้งใหม่ที่ “ห้างเซ็นทรัลบางรัก” เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.30 น. พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage: Central Department Store และ Central Department Store Bangrak