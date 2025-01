“อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” เล่าอดีตเกเรทำแม่เสียใจขโมยทองไปขาย เผยรู้สึกยังไงกับสารพัดดรามา?

จากเด็กขโมยทองสู่คนตื่นธรรม ชีวิตเปลี่ยนจากหลักกูสู่หลักการแนะวิธีเอาชนะความทุกข์ด้วยการปล่อยวางและใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธเจ้า เผยกว่าจะมีวันนี้อดีตเคยเกเรทำแม่ร้องไห้เสียใจเพราะขโมยทองหนัก 10 บาท ตอบเรื่องดรามาทัวร์ลงบ่อยมีวิธีรับมือยังไง? ในรายการอาจารย์บวชเดือนไหนครับ ?“ประมาณ ต.ค.-พ.ย. ไม่มีกำหนดสึกบวชไปเรื่อย ๆ”แต่ลูกศิษย์ยังสามารถไปหาอาจารย์ที่วัดได้ไหมครับ ?“ไปก็ไม่เจอหรอก ส่วนใหญ่อยู่ในป่า คนติดตามเยอะเข้าไปวุ่นวายในวัดผมไม่อนุญาตแน่นอน วัดป่าเป็นสถานที่อันสงบวิเวกพอเวลาคนเข้าไปมากมันก็ไม่เงียบมันก็วุ่นวาย เพราะฉะนั้นอาจารย์เลือกที่จะไปบวชไกลเพราะรู้เหตุปัจจัยตรงนี้ แล้วก็จะกลายเป็นโทษเป็นภัยต่อกันเปล่าๆ ก็จะบอกลุกศิษย์ไว้ว่าจะอนุญาตให้แค่วัดบวช ที่เหลือไม่ต้องไป”วัดที่อาจารย์จะไปบวชคือที่ไหน ?“วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี”ก่อนที่จะไปบวชจะมีโอกาสจัดงานบุญใหญ่ ให้ลูกศิษย์ที่ติดตามใน TikTok ได้มารวมตัวกันไหม ?“ก็คิดไว้อยู่ อาจจะมีงานส่งท้าย นั่งฟังธรรมะ ฝึกปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้าย”แต่เมื่อก่อนใช้ชีวิตด้วยความประมาทมาเหมือนกัน ?“ใช่ ประมาทมาก (อะไรทำให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้?) มันเกิดจากความทุกข์ที่ผมมีในชีวิต เดิมทีผมศึกษาหลักธรรมคำสอนอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติ มันก็เละเทะ รู้ว่าอะไรดีชั่วแต่ทำไม่ได้ ใช้ชีวิตไปตามความสนุก ไม่ได้มองเห็นโทษ แต่พอวันหนึ่งเรามองเห็นโทษ ก็เลยเริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอน พอปฏิบัติไป รู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้น ชีวิตง่ายขึ้น หลังจากนั้นก็เลยศึกษาและปฏิบัติมาตลอด จนเห็นความดีของตัวเองพัฒนาขึ้น ความสำเร็จในชีวิตการเป็นอยู่ก็พัฒนาขึ้น เลยรู้ว่ามาจากผลที่เราปฎิบัติตามคำสอน”อาจารย์เคยย้ายไปศาสนาคริสต์จริงไหม ?“ใช่ ก่อนหน้านี้ผมเป็นพุทธแต่หลัง ๆ ก็ไปเข้าคริสต์ เพราะรู้สึกว่าหลักคำสอนของเขาเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า ตอนนั้นผมไม่เคยรู้หลักการและเหตุผลของพระพุทธเจ้าจริง ๆ เห็นแต่พิธีกรรม อาบน้ำมนต์ ต่อชะตา สะเดาะเคราะห์ พอเขาถามเหตุผลก็ตอบไม่ได้ ไปไหว้เทพเทวาแล้วเขาจะดลบันดาลให้เราได้ยังไงขอเหตุผลก็ไปตอบไม่ได้ พอเขาให้เหตุผลได้ดีกว่า ผมก็เลยรู้สึกว่าศาสนาพุทธ ณ ตอนนั้นสนับสนุนเราไม่ได้ ก็เลยย้ายศาสนาไปอยู่ถึง 7 ปี”วันที่อาจารย์ตัดสินใจไลฟ์ TikTok วันแรก คิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะมีคนสนใจมากขนาดนี้ ?“ไม่ได้คิดเลย วันแรกที่ไลฟ์สดก็ไลฟ์ไปตามปกติ วันแรกที่ตื่นเต้นที่สุดคือทัวร์ลง คนเข้ามาดูคลิปเยอะมาก วันนั้นมีคนพูดเรื่องเครื่องรางของขลัง ผมก็เลยพูดเรื่องนี้ตามหลักเหตุผล สไตล์แบบดุดันคนดูเยอะมาก คอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเต็มไปหมด แล้วทัวร์ก็ลงเรา ผมตกใจมากนึกว่าต้องไปออกรายการโหนกระแสไหม เราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน เมื่อก่อนยอดวิวแค่ 200-300 แต่คลิปนั้นยอดวิวขึ้นเป็นแสน พอถึงจุดหนึ่งคนดูก็เยอะขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ คนดูเป็นหมื่น เป็นล้าน ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้”สมัยก่อนยอดวิว 200-300 อาจารย์กังวลบ้างไหม แล้วปัจจุบันถ้ามีคนดรามาสัก 5-6 พันคน อาจารย์แก้ปัญหายังไง ?“ตอนนี้ชินแล้ว ตอนแรก ๆ ที่เจอเราก็ตกใจ เพราะไม่เคยเจอแต่พอเจอบ่อย ๆ มันก็ชินไปเอง คลิปผมดรามาทุกคลิป ไม่มีคลิปไหนไม่ดราม่า แล้วก็เริ่มดราม่าน้อยลงเปลี่ยนเป็นตลกแทน ดาราเขาก็เลยเอาไปตัดลงกัน แต่หลังๆ มาช่วงนี้ดรามาเริ่มไม่สนุก มันกลายเป็นดรามาเพื่อทำลายผม เพื่อทำให้ผมล้ม เป็นดราม่าที่ขุดเอาเรื่องเก่าๆ มาแฉผมให้ทัวร์ลง มันไม่สนุก เราต้องคอยมาแก้ไข แก้ข่าว แบบนี้”ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ อ.เบียร์ เคยทำคนที่เรารักร้องไห้หรือทำผิดพลาดบ้างไหม ?“เยอะมาก อาจารย์เคยขโมยทองแม่ 10 บาท เพื่อที่จะเอาไปเที่ยว เรื่องนานมากแล้วเป็น 10 ปี พอเราทำตรงนั้นพอเขารับรู้ ก็ทรุดเลยเพราะเขาเก็บมาตั้ง 10 บาทไม่ใช่ง่าย เราก็ไปเอาของเขามาล้างผลาญจนหมดเลย รู้สึกว่าทำแบบนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของเรา คิดแค่นี้แล้วก็ไม่สนด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไง ไม่คิดว่าเขาจะเสียใจแต่แค่กลัวว่าเขาจะจับได้ตอนไหน จึงทำให้ใจเราไม่บริสุทธิ์ในขณะนั้น ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจแทนเขาเลยในฐานะของความเป็นแม่ ในตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกผิด รู้สึกแค่ว่าเราโดนจับได้แล้ว พอเราได้มาศึกษาธรรมะแล้วหวนกลับไปนึกถึงตอนนั้นเรานี่เป็นคนเลวคนชั่วสุดๆ เพราะเราไม่มีใจที่จะละอายชั่วและเกรงกลัวต่อความบาปนั้นเลย ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาใจเราคิดยังไงมันก็จะส่งผลออกมาเป็นแบบนั้น”อาจารย์เคยมีคนรักที่คิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแบบนั้นไหม ?“ถ้าเป็นคู่ชีวิตเลย ยังไม่เคยมี ถ้าเป็นแบบใช้ชีวิตร่วมกัน มีอยู่แล้วทุกคนต้องมีมันเป็นเรื่องธรรมดา ผมก็ผ่านช่วงชีวิตของความลำบาก ผิดหวัง อกหัก นอกใจ”ถ้าเราแอบชอบคนที่เขามีแฟนแล้ว เราบาปไหมครับ ?“ถ้าแอบชอบ มันเป็นมโนกรรม ถามว่าบาปไหม มันก็เป็นอกุศลในใจ แต่ที่หนักที่สุด คือมันให้ผล ถ้าคิดบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ มันจะลงมือทำจริง ๆ พอชอบใครสักคน แล้วเขาเล่นด้วย มันก็จะลงเอยกัน เกิดการเบียดเบียนกัน ผัวเขาก็จะมาเล่นงานเรา เหมือนกับคนจะข่มขืน มันต้องเกิดจากความชอบก่อน แอบมองทุกวัน จนวันหนึ่งอยากได้มาก ก็ลงมือทำ พระพุทธเจ้าเลยบอกว่า ความคิดหรือมโนกรรมให้ผลหนักที่สุด”เวลาอาจารย์ไปออกรายการ จะมีการปะทะคารมกัน อาจารย์ยับยั้งอารมณ์ยังไง ?“จริง ๆ ผมไม่ได้ยับยั้งอะไร เพราะผมไม่ได้โกรธเขา ถ้ามีความโกรธมาก็ทิ้งไป ไม่ต้องไปยับยั้ง ถ้าเรามีสติ รู้ตัวว่ากำลังโกรธ ก็แค่ทิ้งมันไป แต่ที่เราโกรธ เพราะเราไม่รู้ตัวว่ากำลังโกรธ มันเลยโกรธไปเรื่อย ๆ เวลาจะไปออกรายการ เรายิ่งต้องสำรวมระวัง เพราะเขามีอคติกับเรามาอยู่แล้ว เราต้องเป็นฝ่ายสงบหน้าที่คือเตรียมตัวให้พร้อม ตั้งสติให้มั่น คนฟังจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครถูกใครผิด”สมัยนี้มันมีเรื่องของการบูลลี่ อาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ?“ทุกคนโดนบูลลี่หมด แม้แต่ผมนั่งไลฟ์สดทุกวัน ก็ยังมีคนมาบูลลี่ว่าหัวล้าน คำถามคือ เราเป็นแบบนั้นจริง ๆ ไหม ถ้าเป็นจริง ทำไมเราต้องโกรธ หน้าที่เราคือยอมรับในสิ่งที่เราเป็น ถ้าเรายอมรับตัวเองไม่ได้ ใครจะยอมรับเรา ถ้าเรายอมรับไม่ได้ สุดท้ายมันจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง เสียใจ โรคซึมเศร้า เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ แต่เราเลือกที่จะยอมรับได้ ถ้าเราไม่อยากตาย ไม่อยากมีความทุกข์ ก็ให้กลับมาดูตัวเอง เราเลือกที่จะฟังทำไมในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์”อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดสำหรับวัยรุ่นในการดำเนินชีวิต ?“วัยรุ่นสมัยนี้ขาดหลักในการใช้ชีวิต เอาแต่หลักกู ไม่เอาหลักการ ไม่เอาหลักเกณฑ์ เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ใครจะเป็นยังไงช่างมัน ขอแค่ตัวเองสบายใจ สมัยนี้ชอบพูดว่าทำแล้วสบายใจ ไม่เบียดเบียนใครก็ทำไปเถอะ แต่ลืมไปว่านั่นมันคือหลักกู ไม่ใช่หลักการบางทีความสบายใจของเรา มันกำลังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ สามีภรรยาเรา พ่อแม่เรา อาจจะไม่สบายใจก็ได้ดังนั้นความสบายใจของเรา ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความจริงคืออะไร คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า วัยรุ่นทุกคนควรหันมาศึกษาหลักคำสอน ไม่ยาก ไม่งมงาย ลองฝึกฟังจากอาจารย์ จากพ่อแม่ จากพระไตรปิฎกก็ได้ พอเรามีหลักที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต ชีวิตเราก็จะไม่เป๋ไปเป๋มา ผมเคยมีหลักกู จนชีวิตพัง เป็นหนี้เป็นสิน ล้มละลาย แต่พอผมกลับมาที่หลักเกณฑ์ทุกวันนี้ก็ปิดหนี้ได้หมด มีความสุขในชีวิต ดังนั้นขอให้ทุกคนกลับมาศึกษาหลักเกณฑ์ และทิ้งหลักกูไปซะ"