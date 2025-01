ปักหมุดเที่ยวเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” กับบรรยากาศ “ไชน่าทาวน์เมืองไทย” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เทศกาลงาน “ตรุษจีนเยาวราช” เป็นการผสานความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมี “ปณต สิริวัฒนภักดี” รับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการจัดงาน ฯในปีนี้ ร่วมด้วย “วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ” ประธานฝ่ายรับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยแรงหนุนที่สำคัญจากอีกหลาย ภาคส่วนนำโดย กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธ์วงศ์ นักธุรกิจ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เยาวราช รวมถึงภาคเอกชนและ TCC GROUP (กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น) ที่ประกอบด้วย บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)) และบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเทศกาลตรุษจีนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีดีงาม ที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวจีนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้ไปสู่อนุชนคนรุ่นหลัง และยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การท่องเที่ยวระดับโลกโดยเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา “ปณต สิริวัฒนภักดี” ประธานคณะกรรมการการจัดงานฯ พร้อมด้วย “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ” ประธานฝ่ายรับเสด็จฯ และคณะจัดงานตรุษจีนเยาวราช ได้เข้าพบ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียนเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดงาน เทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 นี้ เวลา 17.00 น. ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับร่วมงาน และหนุนการจัดงานทุกมิติที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมรับเสด็จในช่วงเวลาดังกล่าว“ตรุษจีนเยาวราช” พร้อมจัดเต็มความยิ่งใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงเที่ยงคืน โดยเราให้ความสำคัญกับแผนการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด เพื่อนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม สีสันความสนุก และความบันเทิงจากศิลปินนักร้องชื่อดังที่จะสลับกันขึ้นโชว์บน 2 เวทีใหญ่ฝั่งประตูเฉลิมพระเกียรติ ฯ และเวทีช้าง สี่แยกราชวงศ์อาทิ YENTED, ฟักกลิ้งฮีโร่, ไทรอัมส์คิงดอม, เดปท์, เดอะริชแมนทอย และอีกมากมาย โดยในปีนี้เรามีการเปิดพื้นที่ให้ร้านค้าต่างๆ ที่รวมไปถึงพื้นที่ไชน่าทาวน์มาร์เก็ต เฉลิมบุรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนพื้นที่ใจกลางเยาวราช ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน แล้ว ทุกท่านยังได้มาชิม ช้อป ของดี ของเด็ด จากร้านดังมากมายที่มารวมไว้ที่นี่ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ขอเชิญชวนทุกท่าน ได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน เช่น ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) หลวงพ่อทองคำที่สร้างด้วยทองคำแท้ที่ใหญ่ และหนักที่สุดในโลก จนได้รับการบันทึกในกินเนสส์ บุ๊คที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว ชมการแสดงวัฒนธรรมจีนเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย-จีน 50 ปี ที่เป็นสายสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นของไทย และจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ที่ทางรัฐบาลจีนส่งมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ท่ามกลางบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองไทยบนถนนสายมังกรแห่งนี้ไปด้วยกัน 29-30 มกราคม นี้”นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเทศกาล “ตรุษจีนเยาวราช” ยังสามารถท่องเที่ยวต่อไปยังพื้นที่จัดงานตรุษจีนได้อีกหลายแห่ง การเดินทางสะดวกด้วย MRT ที่จะพาคุณไปสัมผัสการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่ One Bangkok กับการสร้างสรรค์ Art installation สุดประทับใจในรูปแบบใหม่กับ One Dynasty /ฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีงู กับ LUCKY GARDEN สวนมงคลสุดเฮงร่วมเดินทางเสริมดวงกับเกมบันใดงูนำโชค ที่จะพาทุกท่านไปพบโชคในด้านต่างๆพร้อมเสริมความปังรอบด้าน ที่สามย่านมิตรทาวน์ / ฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีงูกับ SILOM EDGE CHINESE NEW YEAR 2025 รวย : รุ่ง : พุ่ง รับปีงู สตาร์ทความเฮงเสริมความปังพร้อมเช็คดวงชะตากับหมอดูชื่อดังร่วมสนุกลุ้นรับโชคกับแคมเปญ "Happy Chinese New Year 2025: ร้อยโชคพันลาภ กับปีงู" มอบส่วนลดโชคหลายชั้น โปรโมชั่นพิเศษ ซองอังเปาเสริมมงคลปีใหม่ และบัตรกำนัล “ช้อปอิ่มฟินฟรี” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ /บูสต์ประสบการณ์สายมูกับกิจกรรมเติมพลังบวก เสริมดวงปีมะเส็งในงาน “MUNIMART” รวมร้านดวงสะดวกมูกันที่ The PARQ Life และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เก็บเกี่ยวความสุขและความประทับใจกับบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนในปีนี้กันได้อย่างจุใจ