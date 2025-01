“อีจีอา” จาก The Penthouse อัปหน้าใหม่ ทำแฟนๆจำแทบไม่ได้

จากนักแสดงที่คร่ำหวอดในวงการบันเทิงมายาวนาน ล่าสุด อีจีอา กลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวัย 46 ปี หลังจากที่ปรากฏตัวบนนิตยสาร W ของเกาหลีภาพถ่ายแบบให้สัมภาษณ์กับนิตยสารล่าสุด เป็นภาพสไตล์แฟชันขาว-ดำ ในหลากหลายมุม ที่ทำให้แฟนๆต่างคิ้วขมวดตามกัน ถ้าไม่อ่านชื่อก็แทบจะจำไม่ได้ว่านี่คือ อีจีอาโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารว่า “ปีที่แล้วฉันเล่นละคร 'Queen of Divorce,' ไปออกรายการ 'SNL Korea,' เข้าร่วมรายการท่องเที่ยวชิมอาหาร 'The Ways of Tasting' ทาง tvN, และยังไปขึ้นเวทีงานประกาศรางวัล '2024 MAMA Awards.' เป็นปีที่ทำงานหลากหลายได้รับประสบการณ์มากมายและรู้สึกเหมือนได้ชาร์จตัวเองอีกครั้งค่ะ”ส่วนภาพลักษณะของตนเอง เจ้าตัวเผยว่า “ฉันอยากให้คนมองฉันในฐานะคนคนหนึ่งที่มีหลากหลายสีสัน เมื่อไม่นานนี้มีคนบอกฉันว่า ‘ในที่สุดก็รู้สึกได้ว่าคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อทำทุกอย่างที่คุณอยากทำแล้ว มันเจ๋งมากเลย’ และมันทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆค่ะ ฉันอยากจะใช้ชีวิตเพื่อได้ทำทุกสิ่งที่ฉันอยากจะทำค่ะ”“ฉันคิดว่าฉันเพิ่งแสดงให้เห็นด้านที่ซ่อนอยู่ของ อีจีอาแค่ครึ่งเดียว บางทีอาจจะแค่ 5 ใน 10 ฉันจะค่อย ๆ เผยมันออกไปเพื่อไม่ให้ทุกคนแปลกใจค่ะ”ตอนนี้เจ้าตัวเริ่มผันตัวมาเป็น YouTuber เพื่อให้คนได้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นส่วนความคิดเห็นจากชาวเน็ตต่างพูดถึงแต่รูปลักษณ์ทึ่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนมากต่างระบุตรงกันว่า “จำไม่ได้” พร้อมทั้งบอกว่า “ถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้ว่านี่คือ อีจีอา”โดยหลายคนชื่นชมว่าการเปลี่ยนแปลงหน้าตาครั้งนี้ เป็นงานละเอียด ที่แทบจะจับโป๊ะไม่ได้ พร้อมกับเปรียบเทียบความสวยเป๊ะอ่อนเยาว์กับ คิมกึนฮี สตรีหมายเลขหนึ่ง ภริยาของประธานาธิบดี ยุนซอกยอล ของเกาหลีใต้ที่อายุ 52 ปีแต่ยังเป๊ะส่วนความเห็นของชาวเน็ตที่ไม่ชอบมีทั้ง“เธอทำเยอะเกินไปนะ ดูแล้วแทบจะเหมือนแอนดรอยด์เลย”“ตอนนี้เทรนด์มาแรงคือ การลิฟต์หน้าสินะ”“จมูกน่ากลัวมาก”“เฮ้อ ตอนนี้เธอดูเหมือนคนละคนเลย”“เหมือน เอไอ”