หลังนางเอกสาว "แพทริเซีย กู๊ด" ให้กำเนิดลูกชายคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว แถมอวดความน่ารักน่าชัง "น้องแพทริค" ให้ได้ชมกันแบบชัดๆ ครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเขียนข้อความระบุว่า "He’s here! Welcome to the family baby Patrick พาน้องแพทริคมาแนะนำตัวครับ ไม่แน่ใจว่าคนนี้เหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากัน"ซึ่งหลังจากที่สาว "แพทริเซีย" ลงภาพ "น้องแพทริค" ก็มีพี่ป้าน้าอาในวงการแห่เข้ามากดไลค์และร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก