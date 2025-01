รวมพล คนบันเทิงออนไลน์ ปาร์ตี้ปีใหม่จัดเต็ม

เนรมิตรงานวัด จัดปาร์ตี้ปีใหม่ 2025 ม่วนจอยส์เต็มที่ 1 ปี มี 1ครั้ง กับงาน รวมพลคนบันเทิงทุกแขนง นักข่าวบันเทิงออนไลน์, ผู้สื่อข่าวเพจนางงาม, พีอาร์ประชาสัมพันธ์, ศิลปิน, ดารานักแสดง และสปอนเซอร์ จัดงานปาร์ตี้ปีใหม่2025 ยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งปีนี้มีสื่อร่วมงานกว่า 40 สื่อ นักข่าวบันเทิง/เพจนางงามกว่า 100 ชีวิต ม่วนจอยส์กันอย่างอบอุ่นและสนุกสนานโดยกิจกรรมภายในงาน มีการแนะนำตัวอัพเดทสื่อ, ประกวดการแต่งกายชุดแฟนซี ธีมงานวัดม่วนจอยส์, จับฉลากแลกของขวัญ, กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์, จับไข่ทองคำ และภายในงานยังมีการจับแจกรางวัลเซอร์ไพร้พิเศษตลอดทั้งงาน มีรางวัลเงินสดและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาทโดยมีผู้สนับสนุนใจดี ดังมีรายนามต่อไปนี้ ฉัตร คอสเมติก โดย น้องฉัตร ช่างแต่งหน้าอันดับ1 / เฮียหน่อย-สุชาติ ผู้บริหาร คณะหมอลำอีสานนครศิลป์ หมอลำไอดอล NG newgen Entertainment (นิวเจน เอนเตอร์เทนเม้นท์) / Dr.jill thailand (ดร.จิล ไทยแลนด์) / หมอนก แพทย์หญิง อัญชลี Century Plus Clinic (เซ็นจูรี่ พลัส คลินิก) / อแมนด้า ออบดัม-คุณจุ๋มจิ๋ม Miss-mister Supranational Thailand 2025 / Zober–L(โซเบอร์-แอล) เครื่องดื่มแก้แฮ้งค์เพื่อนกันยันเช้า / แม่น้อง ดร.น้อง สิริกานต์ (ND Miss Earth Thailand) / คุณกบ ธนพัฒน์-คุณคิม ธีระศักดิ์ แห่งทีมภูเก็ต / คุณจอย บียอน / แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ TPN / กังนัมคลินิค / MISTER INTERNATIONAL THAILAND (มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์) / PR ฟรีแลนด์ คุณชาบูกับคุณกิ้ฟท์ และคุณพีช- สุพิชญา ไพฑูลย์ (ร้านhangover นครสวรรค์ /บจก.เพชรวดีก่อสร้าง) / POSSIBIE DREAM 789 (พอสสินเบิลดรีม789) / ร้านFAKE - กิน เต็ก กัน รัชดาซอย 4 / ทีมขอนแก่น IDEO entertrainment(ไอดีโอ เอนเตอร์เทนเม้นท์) / ฮ่องกงมูเตลู โดย ฮองเฮาตาต้า / สาลี่-ชนิดาภา รองอันดับ2 NEXT U / The Catch fake brandname (สถานบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่แรกในไทย) / เมญ่า วริศรา อินฟลูชื่อดัง / JJC จริงใจครีเอชั่น ตัวจริงเรื่องสร้างแบรนด์ / Mister Bear organization มิสเตอร์แบร์ออแกไนซ์เซชั่น mister bear bangkok / miss bear bangkok/Brand Manager Glam/ Winwin PR PLUS (วินวิน พีอาร์ พลัส) / อาจารย์เจมส์ คลองหกดูไปด่าไป / บริษัท นาตาลี มีเดีย ไทยแลนด์ (โดยมาดามนาตาลี) / หมอเกท PHISIT CLINIC (พิสิษฐ์ คลีนิค) / บิวตี้-ศุภิสรา มิสแกรนด์กำแพงเพชร2025 / มาดามปิ้งปิ้ง สื่อ มาดามเม้าส์ / META8NEWS (เมต้านิวส์) / คุณแอ๊ะ PR / คุณแหม่ม สื่อ ผู้จัดการ / อาจารย์เติ้ลตะวัน หมอดูเศรษฐี อุทยานนาควัตร อุบลราชธานี / คุณมอร์ฟีน PD มิสแกรนด์สระบุรี / แม่แม็ก ปังเว้ยเห้ย (เจ๊แม็กเว้ยเฮ้ย) / จิว-จักรพงษ์ (จิลล์กุมารทอง หนังหน้าครู) / 888 Ideas pr (แปดแปดแปดไอเดียส์พีอาร์) พีอาร์เอเจนซี่ / บริษัท บุญรอดฯ ผลิตภัณฑ์สิงห์ / ลิปบาล์มเทอราพี maharani by veena(มหารานีบายวีนา) / มนตรี PR / Soasean cafe and restaurant (โซอาเซียน คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์) by คุณแซม / เพียงรัก ผลไม้อบแห้ง และ Thai TANYA interfood (ไทยธัญญา อินเตอร์ ฟู้ดส์) / คุณคิตตี้-กิจติพร MRS.thailand world และ ice age ไอศรีม ไอซ์เอส ไอศรีมส่งออก / CP ALL 7/11 (ซีพีออลล์ เซเว่นอีเลฟเว่น) / บริษัท ALL ABOUT YOU(ออล อะเบาท์ ยู) / The 28 nature&pure / KRAAM / นิยมยีนส์ Boxset Premium คุณลำไย / น้ำหอม FINNE / Smart live สื่อ (สมาร์ทไลฟ์) / IPM (ไอพีเอ็ม)/ เจาะข่าวซี๊ดส์ และขอบคุณ ศิลปิน ดารานักแสดงทุกท่านที่มาร่วมงานในปีนี้ปิดท้าย กับความสนุกม่วนจอยส์ปาร์ตี้สนุกสนาน after party 2ชั่วโมงเต็ม กับดีเจชื่อดังระดับกิ่งตำบล by DJTheguy งาน รวมพลคนบันเทิงออนไลน์ปาร์ตี้ปีใหม่ 2025 สำเร็จด้วยดีอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ในฐานะตัวแทนผู้จัดงาน กราบขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานและเอื้อเฟื้อสนับสนุนกิจกรรมงาน #รวมพลคนบันเทิงออนไลน์ปาร์ตี้ปีใหม่2025 และพบกันใหม่ปีหน้า 2026