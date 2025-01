เปิดบ้านน้องเนย “BUTTERY WORLD PRESENTED BY 7-11” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ สยามพารากอน ชั้น 5

น้องเนยพร้อมเปิดบ้านครั้งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียภายใต้คอนเซ็ปต์บ้าน “A Magical Journey to Our Buttery World” อัดแน่นด้วย 7 ห้อง และสวนดอกไม้ผสมผสานเทคนิคพิเศษในการเนรมิตให้มัมหมี พ่อหมี ได้รับประสบการณ์ใหม่ เติมพลังใจ และส่งต่อรอยยิ้มให้ทุกคนนายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดบ้านน้องเนยครั้งนี้ ทั้ง BUTTERBEAR และ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ตั้งใจให้เป็น attraction ใหม่ใจกลางเมือง ด้วยความลงตัวของน้องเนยขวัญใจคนไทยและต่างชาติ รวมกับสยามพารากอนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเช่นเดียวกัน นอกจากร่วมกันเนรมิตบ้านน้องเนยแล้ว มัมหมี พ่อพมีเตรียมตัวพบกับ Butterbear Pop-Up Cafe’ ได้ที่นี่เช่นกันมัมหมี พ่อหมี สามารถติดตามประกาศกิจกรรม exclusive และอัพเดทสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่มีขายในบ้าน BUTTERY WORLD เท่านั้น ทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน ได้ที่ Facebook Butterbear.th และ Facebook House of illumination ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.icvticket.comราคาบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย มี 3 ประเภทดังนี้ประเภทที่ 1 Admission Ticket เฉพาะบัตรเข้าชมบ้านน้องเนยเท่านั้น บัตรผู้ใหญ่ 499 บาท และ บัตรเด็ก 350 บาท (เด็กที่มีความสูงระหว่าง 91-120 เซนติเมตร) และเข้าฟรี สำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตรประเภทที่ 2 Merchandise Package ราคา 750 บาท บัตรเข้าชมบ้านน้องเนย พร้อมสินค้าที่ระลึกคอลเลกชันพิเศษ จำนวน 2 ชิ้นประเภทที่ 3 Meet & Greet Package ราคา 1,500 บาท จำกัดจำนวน 60 คน/รอบเท่านั้น มัมหมี พ่อหมี จะได้ Meet & Greet น้องเนย พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพแบบ 1:1 (เวลาถ่ายรูป 10 วินาที ต่อท่าน) รวมถึงได้ Photo card และสินค้าคอลเลกชันพิเศษ จำนวน 1 ชิ้น#ButteryWorldPremierDay #ButteryWorld2025 #Butterbear #บ้านน้องเนย #ด้อมน้องเนย #SiamParagon