“เล็ก รัชเมศฐ์” ส่งเพลง “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง “The Official Thailand Chart”

เรียกได้ว่าติดชาร์ตฮอตไปทั่วประเทศเมื่อเพลงสไตล์โฟล์คร็อกเพื่อชีวิต “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” โดย เล็ก รัชเมศฐ์ ที่ล่าสุดติดลมบนขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง “The Official Thailand Chart” โดยเพลงนี้ได้ติดท็อปชาร์ตเรื่อยมาตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนและยังคงฮอตฮิตติดลมบนแบบไม่หยุด และมีทีท่าที่จะคงอยู่อันดับหนึ่งอีกหลายสัปดาห์ ด้วยที่บทเพลงนี้ฟังติดหู ตรงใจประสบการณ์ผู้ฟังที่หลายคนก็มีประสบการณ์ร่วมแบบที่พบเจอมาในชิวิตทำให้ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจของหลายคนในเวลานี้“The Official Thailand Chart” ชาร์ตที่รวบรวมข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มหลักที่ให้บริการสตรีมมิ่งดนตรีในประเทศไทย อาทิ Apple Music, Deezer, Spotify และ YouTube ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นชาร์ตจัดอันดับเพลงชั้นแนวหน้าของภูมิภาคด้วยความเป็นกลาง และมีการทำงานที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ในวงการดนตรีบ้านเรา โดย “The Official Thailand Chart” ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก TECA CHART เกิดขึ้นโดย IFPI หน่วยงานผู้ดูแลลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงในระดับสากล ร่วมกับ TECA สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเพลงในประเทศผู้ฟังสามารถติดตามการจัดอันดับเพลงประจำสัปดาห์ของทั้งศิลปินไทยและศิลปินในย่านอาเซียน อาทิ มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลลิปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม ได้ที่ www.officialseacharts.com