“แบลคมอร์ส” ประเทศไทย พร้อม “แอน-อาเล็ก-ฟรีน” ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำแบรนด์อาหารเสริมอันดับ 1 ชูจุดเด่น “ธรรมชาติคือคำตอบของสุขภาพ”

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์ส จากประเทศออสเตรเลีย แบรนด์อาหารเสริมอันดับ 1 ของประเทศไทย จัดงานครบรอบ 30 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “30th Anniversary Blackmores Thailand, Better you Brighter tomorrow” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอาหารเสริม และความสำเร็จของแบลคมอร์ส ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของแบลคมอร์ส ในปี 2568 ที่ยังคงเดินหน้ามอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยด้วยวิถีธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติคือคำตอบของสุขภาพ” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ณ สยามพารากอนคุณปรีติ ฮาไล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า “แบลคมอร์ส” เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์สุขภาพของคนไทยมาอย่างยาวนาน ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1932 จากปณิธานของมอริซ แบลคมอร์ ผู้ก่อตั้ง คือต้องการพัฒนาระบบสุขภาพ ด้วยหลักการทางธรรมชาติ (Naturopathic Principles) ที่มาพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทย แบลคมอร์สเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการในปี 1995 ตลอดเวลา 30 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แบลคมอร์ส ในฐานะแบรนด์อันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย ได้เติบโตจนกลายเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาและการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้แนวทางที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านวิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และสารอาหาร การันตีด้วยการได้รับรางวัล Thailand Superbrands Award ติดต่อกัน 14 ปี (ค.ศ. 2011-2024) เป็นแบรนด์วิตามินและอาหารเสริมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในประเทศไทยคุณปรีติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจจากนี้ ในฐานะผู้นำธุรกิจวิตามินและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยให้คำมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนพื้นฐานอ้างอิงจากข้อมูลและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรับรองแก่ผู้บริโภคอย่างมั่นใจ ซึ่งในกระบวนการการผลิตมีการคัดเลือกวัตถุดิบจากผู้จัดหาที่มีคุณภาพสูง และคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้จริง รวมถึงการผลิตตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ซึ่งควบคุมโดยประเทศออสเตรเลีย ผ่านการทดสอบจากทีมคิดค้นและสรุปผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนของการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันว่าแบลคมอร์สจะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ปัจจุบัน แบลคมอร์ส ประเทศไทย มีฐานผู้ใช้จำนวนมากในร้านขายยาและร้านค้าเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสถาบันแบลคมอร์ส หน่วยงานด้านวิชาการและวิชาชีพของบริษัท ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมที่เป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกรทั่วประเทศ“เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้คนมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีในแต่ละวันตามวิถีธรรมชาติ เราชื่อว่านอกจากการออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับเพียงพอ การรับสารอาหารครบถ้วน เปรียบเหมือนจิ๊กซอว์ที่เข้ามาเติมเต็มทำให้สุขภาพดี ช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้ปกติ ซึ่งจะทำให้ได้รับโอกาสมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน และอื่นๆ ในชีวิต สิ่งนี้เป็นเป้าหมายของแบลคมอร์ส ที่จะเข้ามาเติมเต็มสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” คุณปรีติ กล่าวภายในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ 3 ตัว ได้แก่ 1. “แบลคมอร์ส ไบโอ ซี 1000 มก. เดลี ไอมู พลัส และ 2. ไบโอ ซี 500 มก. เดลี ไอมู พลัส เม็ดเคี้ยว (Blackmores Bio C 1000 mg Daily Imu+ and Bio C 500 mg Daily Imu+ Chewable) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้คนรักวิตามินซี ด้วยวิตามินซี แบบเม็ดเคี้ยว อร่อย สะดวก มีประโยชน์ และยังมี 3. แพลนท์เบส โอเมก้า-3” (Plant-based Omega-3) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มมังสวิรัติ (Vegan) และผู้ที่แพ้อาหารทะเล หรือผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แพลนท์เบส พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณแอน ทองประสม คุณอาเล็ก ธีรเดช และคุณฟรีน สโรชา ที่จะมาร่วมพูดคุยในประเด็น “สุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ ได้ทุกวัย”สำหรับ “แบลคมอร์ส” ถือกำเนิดขึ้นในปี 1932 ในมลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลามากว่า 90 ปี ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ มอริซ แบลคมอร์ นักธรรมชาติบำบัดยุคบุกเบิกของออสเตรเลีย ผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้ที่มีแนวคิดในด้านวิถีธรรมชาติบำบัด แนวคิดที่ยังไม่มีใครยอมรับในขณะนั้น แต่ด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างมุ่งมั่น ในที่สุดเขาก็เป็นผู้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการรักษาด้วยวิถีทางธรรมชาติและได้รับการยอมรับนับถือในฐานะบิดาแห่งหลักโภชนศาสตร์ธรรมชาติวิทยาคุณ Alastair Symington Chief Executive Officer แบลคมอร์ส กรุ๊ป กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทย เป็นตลาดสำคัญของแบลคมอร์ส ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่แบลคมอร์ส ประเทศไทย ครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมในประเทศไทย โดยมั่นใจว่าบริษัทยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากนี้